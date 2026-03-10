Pogoda w Toruniu 10 marca. Czy to zapowiedź prawdziwej wiosny?!

Słońce triumfuje w Toruniu

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Toruniu zaskoczy nas niezwykłym obrotem spraw! Po chłodnym poranku, gdzie temperatura ledwo przekraczała 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna była niemalże zero, nadejdzie prawdziwa eksplozja wiosny. Pamiętajcie o tym, wybierając się do pracy – poranny chłód to nic w porównaniu z tym, co czeka nas później! Wiatr będzie umiarkowany, co tylko podkreśli łagodny charakter tego przedpołudnia.

Gdy słońce wzniesie się wyżej, Toruń rozgrzeje się do niesamowitych, dwucyfrowych wartości! Po godzinie 13:00 termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura podskoczy do 7 stopni. Popołudnie to prawdziwy hit dnia, z temperaturą sięgającą nawet 12 stopni Celsjusza, przy odczuwalnych 11! To idealny moment na spacer po Starówce bez grubych kurtek, choć niech Was nie zwiedzie lekko zachmurzone niebo – deszczu brak!

Prognoza godzinowa Toruń 10 marca

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 09:00 5°C 1°C 5 m/s Brak 12:00 10°C 7°C 5 m/s Brak 15:00 12°C 11°C 4 m/s Brak 18:00 5°C 3°C 4 m/s Brak 21:00 8°C 6°C 3 m/s Brak

Jaka będzie pogoda jutro w Toruniu?

A co czeka nas jutro, 11 marca? Przygotujcie się na kontynuację tej niezwykłej wiosennej aury! Środa przyniesie nam jeszcze wyższe temperatury, bijące rekordy tego tygodnia. Poranek rozpocznie się od 6 stopni Celsjusza, ale szybko zrobi się cieplej, bo już przed południem termometry wskażą 11 stopni.

Popołudnie to prawdziwa gratka dla miłośników ciepła – temperatura w Toruniu osiągnie aż 15 stopni Celsjusza! Wiatr będzie umiarkowany, a niebo, choć z większym zachmurzeniem, nie powinno pokrzyżować planów. Cieszcie się tym dniem, bo taka pogoda to prawdziwy skarb!

Co robić przy tej pogodzie?

Taka wiosenna aura to idealna okazja, by ruszyć w miasto! Wybierzcie się na spacer po Bulwarze Filadelfijskim, odwiedźcie toruńskie pierniki, albo po prostu cieszcie się słońcem w jednej z kawiarni. Pamiętajcie jednak, że wieczory nadal potrafią być chłodne, więc warto mieć ze sobą lekką kurtkę.

Warto również zwrócić uwagę na prognozy na kolejne dni. Choć jutro jeszcze słońce i ciepło, to już 12 marca prognozowane są słabe opady deszczu w godzinach porannych i około południa. Nie dajcie się zaskoczyć! Parasol może okazać się Waszym najlepszym przyjacielem, gdy piękna aura ustąpi wilgoci.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.