Pogoda w Toruniu 10 marca. Czy to zapowiedź prawdziwej wiosny?!

Słońce triumfuje w Toruniu
Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Toruniu zaskoczy nas niezwykłym obrotem spraw! Po chłodnym poranku, gdzie temperatura ledwo przekraczała 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna była niemalże zero, nadejdzie prawdziwa eksplozja wiosny. Pamiętajcie o tym, wybierając się do pracy – poranny chłód to nic w porównaniu z tym, co czeka nas później! Wiatr będzie umiarkowany, co tylko podkreśli łagodny charakter tego przedpołudnia.
Gdy słońce wzniesie się wyżej, Toruń rozgrzeje się do niesamowitych, dwucyfrowych wartości! Po godzinie 13:00 termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura podskoczy do 7 stopni. Popołudnie to prawdziwy hit dnia, z temperaturą sięgającą nawet 12 stopni Celsjusza, przy odczuwalnych 11! To idealny moment na spacer po Starówce bez grubych kurtek, choć niech Was nie zwiedzie lekko zachmurzone niebo – deszczu brak!
Prognoza godzinowa Toruń 10 marca
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|3°C
|0°C
|3 m/s
|Brak
|09:00
|5°C
|1°C
|5 m/s
|Brak
|12:00
|10°C
|7°C
|5 m/s
|Brak
|15:00
|12°C
|11°C
|4 m/s
|Brak
|18:00
|5°C
|3°C
|4 m/s
|Brak
|21:00
|8°C
|6°C
|3 m/s
|Brak
Jaka będzie pogoda jutro w Toruniu?
A co czeka nas jutro, 11 marca? Przygotujcie się na kontynuację tej niezwykłej wiosennej aury! Środa przyniesie nam jeszcze wyższe temperatury, bijące rekordy tego tygodnia. Poranek rozpocznie się od 6 stopni Celsjusza, ale szybko zrobi się cieplej, bo już przed południem termometry wskażą 11 stopni.
Popołudnie to prawdziwa gratka dla miłośników ciepła – temperatura w Toruniu osiągnie aż 15 stopni Celsjusza! Wiatr będzie umiarkowany, a niebo, choć z większym zachmurzeniem, nie powinno pokrzyżować planów. Cieszcie się tym dniem, bo taka pogoda to prawdziwy skarb!
Co robić przy tej pogodzie?
Taka wiosenna aura to idealna okazja, by ruszyć w miasto! Wybierzcie się na spacer po Bulwarze Filadelfijskim, odwiedźcie toruńskie pierniki, albo po prostu cieszcie się słońcem w jednej z kawiarni. Pamiętajcie jednak, że wieczory nadal potrafią być chłodne, więc warto mieć ze sobą lekką kurtkę.
Warto również zwrócić uwagę na prognozy na kolejne dni. Choć jutro jeszcze słońce i ciepło, to już 12 marca prognozowane są słabe opady deszczu w godzinach porannych i około południa. Nie dajcie się zaskoczyć! Parasol może okazać się Waszym najlepszym przyjacielem, gdy piękna aura ustąpi wilgoci.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.