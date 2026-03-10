Pogoda w Toruniu 10 marca. Czy to zapowiedź prawdziwej wiosny?!

2026-03-10 6:33

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dziś, 10 marca 2026 roku, aura zaserwuje nam prawdziwy rollercoaster. Od porannego chłodu po popołudniową euforię – co czeka nas w sercu Kujaw? Sprawdź, czy nadeszła już upragniona wiosna, czy to tylko chwilowe złudzenie.

Szeroka panorama miasta ukazuje linię brzegową rzeki oraz zabudowania na wzgórzu, rozświetlone promieniami zachodzącego słońca, które przenikają przez rozległe, ciemne chmury. W lewej części kompozycji dominuje kompleks średniowiecznych budowli z cegły, składający się z zamkowych wież i zabudowań, przylegający do dużego kościoła z ostro zakończonymi wieżami i zielonym dachem. Po prawej stronie widać mniejsze budynki mieszkalne z czerwonymi dachami oraz dalsze wieże architektoniczne, a całość odbija się w złotawych, falujących wodach rzeki na pierwszym planie, gdzie trzy ptaki o jasnym upierzeniu lecą nisko nad powierzchnią.

Słońce triumfuje w Toruniu

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Toruniu zaskoczy nas niezwykłym obrotem spraw! Po chłodnym poranku, gdzie temperatura ledwo przekraczała 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna była niemalże zero, nadejdzie prawdziwa eksplozja wiosny. Pamiętajcie o tym, wybierając się do pracy – poranny chłód to nic w porównaniu z tym, co czeka nas później! Wiatr będzie umiarkowany, co tylko podkreśli łagodny charakter tego przedpołudnia.

Gdy słońce wzniesie się wyżej, Toruń rozgrzeje się do niesamowitych, dwucyfrowych wartości! Po godzinie 13:00 termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura podskoczy do 7 stopni. Popołudnie to prawdziwy hit dnia, z temperaturą sięgającą nawet 12 stopni Celsjusza, przy odczuwalnych 11! To idealny moment na spacer po Starówce bez grubych kurtek, choć niech Was nie zwiedzie lekko zachmurzone niebo – deszczu brak!

Prognoza godzinowa Toruń 10 marca

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:003°C0°C3 m/sBrak
09:005°C1°C5 m/sBrak
12:0010°C7°C5 m/sBrak
15:0012°C11°C4 m/sBrak
18:005°C3°C4 m/sBrak
21:008°C6°C3 m/sBrak

Jaka będzie pogoda jutro w Toruniu?

A co czeka nas jutro, 11 marca? Przygotujcie się na kontynuację tej niezwykłej wiosennej aury! Środa przyniesie nam jeszcze wyższe temperatury, bijące rekordy tego tygodnia. Poranek rozpocznie się od 6 stopni Celsjusza, ale szybko zrobi się cieplej, bo już przed południem termometry wskażą 11 stopni.

Popołudnie to prawdziwa gratka dla miłośników ciepła – temperatura w Toruniu osiągnie aż 15 stopni Celsjusza! Wiatr będzie umiarkowany, a niebo, choć z większym zachmurzeniem, nie powinno pokrzyżować planów. Cieszcie się tym dniem, bo taka pogoda to prawdziwy skarb!

Co robić przy tej pogodzie?

Taka wiosenna aura to idealna okazja, by ruszyć w miasto! Wybierzcie się na spacer po Bulwarze Filadelfijskim, odwiedźcie toruńskie pierniki, albo po prostu cieszcie się słońcem w jednej z kawiarni. Pamiętajcie jednak, że wieczory nadal potrafią być chłodne, więc warto mieć ze sobą lekką kurtkę.

Warto również zwrócić uwagę na prognozy na kolejne dni. Choć jutro jeszcze słońce i ciepło, to już 12 marca prognozowane są słabe opady deszczu w godzinach porannych i około południa. Nie dajcie się zaskoczyć! Parasol może okazać się Waszym najlepszym przyjacielem, gdy piękna aura ustąpi wilgoci.

