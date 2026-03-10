Szczecin, 10.03.2026. Pogoda zagra nam na nosie?

Dzień dwóch oblicz w Szczecinie

Poranek w Szczecinie 10 marca 2026 roku przywitał nas pięknym, bezchmurnym niebem, dając nadzieję na prawdziwie wiosenny dzień. Termometry wskazywały około 4 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą, co zachęcało do porannych aktywności na świeżym powietrzu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywało się na stabilnym poziomie 1017 hPa, a wiatr był ledwo wyczuwalny.

Jednak, jak to często bywa, pogoda ma swoje kaprysy i nie zawsze spełnia nasze oczekiwania do końca. Około południa, gdy temperatura w Szczecinie wzrosła do komfortowych 10 stopni Celsjusza, niebo zaczęło się stopniowo zachmurzać. Mimo to, po południu możemy spodziewać się nawet 15 stopni Celsjusza, ale już pod szczelną osłoną chmur. Zachmurzenie duże, które pojawi się około godziny 16, może być lekkim zgrzytem w tym idyllicznym obrazie.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 3°C 2 km/h Brak 10:00 6°C 4°C 2 km/h Brak 13:00 10°C 9°C 3 km/h Brak 16:00 15°C 14°C 2 km/h Brak 19:00 11°C 10°C 2 km/h Brak 22:00 9°C 7°C 2 km/h Brak

Jaka pogoda czeka jutro?

Środa, 11 marca, niestety nie zapowiada się tak obiecująco jak dzisiejszy poranek. Już od wczesnych godzin, niebo nad Szczecinem będzie mocno zachmurzone, choć temperatura utrzyma się na dość wysokim poziomie, zaczynając od 7 stopni Celsjusza rano. Ciśnienie atmosferyczne będzie nadal stabilne, a wiatr umiarkowany, co jednak nie zrekompensuje braku słońca.

Największa zmiana nastąpi w drugiej części dnia – od godziny 16 mieszkańcy Szczecina muszą liczyć się ze słabymi opadami deszczu. Wieczorem, około 19, deszcz będzie już pewnikiem. Mimo to, termometry nadal będą wskazywać komfortowe 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, by wieczorem spaść do około 11 stopni. Warto pamiętać o parasolu.

Jak wykorzystać ten dzień?

Mimo zmiennej aury, dzisiejszy dzień w Szczecinie oferuje ciekawe możliwości. Poranne bezchmurne niebo to idealna okazja na spacer po Parku Kasprowicza lub szybki jogging nad Odrą, zanim chmury na dobre zadomowią się na niebie. Warto wykorzystać ten czas na aktywności, które wymagają słonecznej pogody i dobrej widoczności.

Po południu, gdy słońce schowa się za chmurami, a temperatura nadal będzie wysoka, można zorganizować spotkanie na kawę w ulubionej kawiarni lub wybrać się na zakupy. Pamiętajmy, że chociaż jest ciepło, zachmurzenie może sprawiać wrażenie chłodu, więc lekka kurtka może okazać się dobrym wyborem. Jutro przyda się parasol!

Dane pogodowe: © OpenWeather

