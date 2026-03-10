Słoneczny początek dnia w Warszawie. Czy to koniec marzeń o ciepłej wiośnie?

Sensacja! Warszawskie słońce rozgrzewa miasto

Wtorek 10 marca 2026 roku zapowiada się w Warszawie naprawdę zaskakująco! Poranek budzi nas z temperaturą około 4 stopni Celsjusza, ale niebo będzie niemal bezchmurne, niczym na pocztówce. Poczujemy lekki powiew wiatru, a ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1023 hektopaskali. To idealny moment na poranną kawę na balkonie!

Jednak to, co wydarzy się w środku dnia, to prawdziwy szok! W okolicach godziny 13:00 słupki rtęci poszybują do niesamowitych 13 stopni, a odczuwalnie będzie nawet 11 stopni. To prawdziwy zwiastun wiosny! Niestety, po południu prognozowane jest zachmurzenie duże, które może nieco przyćmić ten fantastyczny dzień. Nie dajmy się zwieść, ten wtorek to prawdziwy rollercoaster pogodowy!

Szczegółowa prognoza pogody godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 2 m/s Brak 10:00 6°C 3°C 4 m/s Brak 13:00 13°C 11°C 5 m/s Brak 16:00 15°C 13°C 4 m/s Brak 19:00 10°C 9°C 3 m/s Brak

Czy jutro deszcz zepsuje warszawskie plany?

Środa, 11 marca, przyniesie nam zupełnie nowe wyzwanie! Już w nocy, około godziny 1:00, Warszawę może nawiedzić słaby deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza, a wiatr będzie dość porywisty, z porywami do 10 m/s. Lepiej mieć parasol w pogotowiu, jeśli planujemy nocne powroty!

Jednak nie ma co panikować! Po porannych, przelotnych opadach, niebo nad stolicą zacznie się przejaśniać. Już od 7 rano spodziewamy się tylko zachmurzenia małego, a w ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie, osiągając nawet 16 stopni Celsjusza! To będzie kolejny dzień pełen wiosennych niespodzianek, choć z deszczowym akcentem na początku. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie.

Jak przetrwać pogodowy rollercoaster w stolicy?

Przygotujcie się na wszystko! Taki zmienny dzień wymaga elastyczności. Rano, gdy jest jeszcze chłodno, ubierzcie się warstwowo, ale miejcie w zanadrzu lżejszą odzież, bo słońce szybko podgrzeje atmosferę. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, które przydadzą się w najcieplejszych momentach dnia!

Popołudniu, kiedy pojawią się chmury, a wieczorem może nawet pokropić, warto mieć przy sobie parasol lub lekką kurtkę. Pamiętajcie, że wiatr może być porywisty, więc czapka czy szalik mogą okazać się zbawienne. Cieszcie się każdą chwilą, bo taka pogoda w Warszawie to prawdziwa gratka dla miłośników wrażeń!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.