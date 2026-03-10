Słoneczny poranek we Wrocławiu, ale to złudzenie. Czy lato wróci na jeden dzień 10 marca 2026?

Jaka pogoda dziś we Wrocławiu?

Dzień 10 marca 2026 we Wrocławiu rozpocznie się wyjątkowo obiecująco, z bezchmurnym niebem i rześkim powietrzem. To doskonała okazja, aby złapać pierwsze promienie wiosennego słońca, zanim miasto na dobre obudzi się do życia. Temperatura o poranku wyniesie około 6 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie będzie nieco chłodniej, około 3 stopni, więc ciepła kurtka to wciąż podstawa.

Z każdą godziną pogoda będzie się dynamicznie zmieniać. Około południa, choć termometry wskażą już przyjemne 12 stopni, nad miastem pojawią się pierwsze symptomy zachmurzenia umiarkowanego. Popołudnie przyniesie najwyższą temperaturę dnia, bo aż 15 stopni, ale też znaczne zachmurzenie, które może nieco osłabić wrażenie ciepła. Na szczęście, opady deszczu nie są przewidywane, co jest z pewnością dobrą wiadomością dla planujących aktywności na świeżym powietrzu.

Szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 6°C 3°C 4 km/h Brak 09:00 7°C 4°C 4 km/h Brak 12:00 12°C 10°C 5 km/h Brak 15:00 15°C 14°C 6 km/h Brak 18:00 12°C 11°C 4 km/h Brak 21:00 8°C 6°C 3 km/h Brak

Jaka będzie pogoda jutro 11 marca?

Środa 11 marca przyniesie kontynuację ciepłej aury, a nawet podbije stawkę. Poranek rozpocznie się chłodniej, z około 7 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając imponujące 17 stopni! To prawdziwy prezent od pogody, biorąc pod uwagę kalendarz. Możemy liczyć na sporą dawkę słońca, bo zachmurzenie małe będzie dominować, szczególnie w godzinach popołudniowych.

Jednak, jak to często bywa, piękna pogoda ma swoje granice. Choć przez większość dnia wiatr będzie umiarkowany, a niebo łaskawe, to noc z 11 na 12 marca przyniesie słabe opady deszczu. Warto o tym pamiętać, planując wieczorne aktywności lub zostawiając samochód pod chmurką. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Jak wykorzystać ten dzień?

Poniedziałek 10 marca 2026 we Wrocławiu to idealny dzień na spacer po Parku Szczytnickim lub wizytę w Ogrodzie Botanicznym. Dzięki przyjemnym temperaturom i braku opadów, warto wyjść z domu i cieszyć się urokami miasta. Pamiętajcie jednak, że poranki są rześkie, więc ubierzcie się na cebulkę – to sprawdzona taktyka na zmienną wiosenną aurę.

Popołudniu, kiedy słońce będzie już grzało mocniej, a zachmurzenie stanie się większe, można pomyśleć o kawie na świeżym powietrzu w jednej z wrocławskich kawiarni. Wiatr będzie umiarkowany, nie powinien przeszkadzać. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli niebo nie jest idealnie czyste – słońce potrafi być zdradliwe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.