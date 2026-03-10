Mróz rano w Zakopanem. Nadchodzi prawdziwa wiosna?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-03-10 6:41

Czy 10.03.2026 w Zakopanem poczujemy wreszcie ulgę po zimowej aurze? Początek dnia to prawdziwy chłód, ale prognoza na popołudnie może zaskoczyć! Sprawdź, co jeszcze przygotowała dla nas natura i czy warto planować długie wyjścia. Nie przegap tych ważnych szczegółów!

Zasypane śniegiem górskie miasteczko rozciąga się w zimowym krajobrazie pod monumentalnymi, ośnieżonymi szczytami gór, które w tle mienią się w promieniach zachodzącego lub wschodzącego słońca. Na pierwszym planie, po prawej stronie, grupa osób ubranych w ciepłe kurtki, z czego jedna osoba ma na sobie czerwoną kurtkę, idzie ośnieżoną drogą, wzdłuż której rozmieszczone są latarnie uliczne, a z kominów domów unosi się dym, symbolizujący ogrzewanie. Domy w miasteczku mają tradycyjną architekturę z drewnianymi elementami i dwuspadowymi dachami pokrytymi grubą warstwą śniegu, a otaczające je drzewa są oszronione, tworząc malowniczy, zimowy widok. Niebo jest bezchmurne, o intensywnie niebieskim kolorze, przechodzącym w jaśniejsze odcienie przy horyzoncie, gdzie widać subtelną poświatę światła.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Zasypane śniegiem górskie miasteczko rozciąga się w zimowym krajobrazie pod monumentalnymi, ośnieżonymi szczytami gór, które w tle mienią się w promieniach zachodzącego lub wschodzącego słońca. Na pierwszym planie, po prawej stronie, grupa osób ubranych w ciepłe kurtki, z czego jedna osoba ma na sobie czerwoną kurtkę, idzie ośnieżoną drogą, wzdłuż której rozmieszczone są latarnie uliczne, a z kominów domów unosi się dym, symbolizujący ogrzewanie. Domy w miasteczku mają tradycyjną architekturę z drewnianymi elementami i dwuspadowymi dachami pokrytymi grubą warstwą śniegu, a otaczające je drzewa są oszronione, tworząc malowniczy, zimowy widok. Niebo jest bezchmurne, o intensywnie niebieskim kolorze, przechodzącym w jaśniejsze odcienie przy horyzoncie, gdzie widać subtelną poświatę światła.

Mróz czy słońce w Zakopanem dzisiaj?

Wtorek, 10.03.2026, w Zakopanem zaczyna się naprawdę mroźnie! Już o 7 rano termometry pokazywały aż -2 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura to wręcz lodowate -6 stopni. To idealny moment na poranną kawę pod kocem, zanim słońce zacznie nieco rozpieszczać.

Na szczęście nie musimy martwić się opadami – przez cały dzień będzie sucho, a zachmurzenie małe, potem umiarkowane. Około południa temperatura wzrośnie do 0 stopni, a po 13:00 osiągnie przyjemne 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, więc nie powinien psuć nam szyków. Ciśnienie stabilne, około 1025 hPa.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-2°C-6°C3 m/sBrak
10:000°C-4°C4 m/sBrak
13:005°C2°C4 m/sBrak
16:007°C5°C3 m/sBrak
19:003°C0°C3 m/sBrak

Co czeka nas jutro w Zakopanem?

Środa, 11.03.2026, przyniesie wyraźne ocieplenie, co z pewnością ucieszy wszystkich! Już o 7 rano termometry pokażą przyjemne 3 stopnie Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć. Niebo będzie sprzyjać, zaczynając od małego zachmurzenia.

Po południu, około 13:00, możemy spodziewać się nawet 9 stopni! Odczuwalna temperatura również będzie znacznie wyższa, dochodząc do 8 stopni. Wiatr pozostanie słaby, a deszczu brak. To idealna pogoda na podziwianie tatrzańskich krajobrazów bez obaw o zimno.

Wiosenne inspiracje w Tatrach

Taka pogoda to sygnał, że Tatry budzą się do życia! Warto wykorzystać rosnące temperatury i brak opadów na spacery dolinami. Pamiętajcie jednak, że w wyższych partiach nadal może zalegać śnieg i lód, więc ostrożność jest wskazana.

Zabierzcie ze sobą warstwową odzież, by dostosować się do zmieniającej się temperatury. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce potrafi być zdradliwe nawet wiosną. To idealny dzień na regenerację i cieszenie się budzącą naturą Zakopanego!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.