Mróz rano w Zakopanem. Nadchodzi prawdziwa wiosna?

Mróz czy słońce w Zakopanem dzisiaj?

Wtorek, 10.03.2026, w Zakopanem zaczyna się naprawdę mroźnie! Już o 7 rano termometry pokazywały aż -2 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura to wręcz lodowate -6 stopni. To idealny moment na poranną kawę pod kocem, zanim słońce zacznie nieco rozpieszczać.

Na szczęście nie musimy martwić się opadami – przez cały dzień będzie sucho, a zachmurzenie małe, potem umiarkowane. Około południa temperatura wzrośnie do 0 stopni, a po 13:00 osiągnie przyjemne 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, więc nie powinien psuć nam szyków. Ciśnienie stabilne, około 1025 hPa.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -6°C 3 m/s Brak 10:00 0°C -4°C 4 m/s Brak 13:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 16:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 19:00 3°C 0°C 3 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Zakopanem?

Środa, 11.03.2026, przyniesie wyraźne ocieplenie, co z pewnością ucieszy wszystkich! Już o 7 rano termometry pokażą przyjemne 3 stopnie Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć. Niebo będzie sprzyjać, zaczynając od małego zachmurzenia.

Po południu, około 13:00, możemy spodziewać się nawet 9 stopni! Odczuwalna temperatura również będzie znacznie wyższa, dochodząc do 8 stopni. Wiatr pozostanie słaby, a deszczu brak. To idealna pogoda na podziwianie tatrzańskich krajobrazów bez obaw o zimno.

Wiosenne inspiracje w Tatrach

Taka pogoda to sygnał, że Tatry budzą się do życia! Warto wykorzystać rosnące temperatury i brak opadów na spacery dolinami. Pamiętajcie jednak, że w wyższych partiach nadal może zalegać śnieg i lód, więc ostrożność jest wskazana.

Zabierzcie ze sobą warstwową odzież, by dostosować się do zmieniającej się temperatury. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce potrafi być zdradliwe nawet wiosną. To idealny dzień na regenerację i cieszenie się budzącą naturą Zakopanego!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.