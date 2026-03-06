Ciepły weekend w Toruniu. Czy słońce nas zaskoczy?

Piątkowe nastroje w Toruniu

Dziś w Toruniu pogoda serwuje nam typową dla marca mieszankę – trochę słońca, trochę chmur, ale bez dramatycznych zwrotów akcji. W godzinach popołudniowych termometry pokażą do 9 stopni Celsjusza, co jak na początek marca, nie jest wcale złym wynikiem.

Wieczór przyniesie jednak wyraźne ochłodzenie. Chmury ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, a temperatura spadnie do około 1-2 stopni Celsjusza. Warto o tym pamiętać, szykując się na wieczorne wyjścia – ciepły płaszcz to podstawa, bo odczuwalna temperatura może wynieść nawet -2 stopnie.

Słoneczna sobota i niedziela w Toruniu?

Sobota zapowiada się jako prawdziwy powiew wiosny. Już od rana, choć chłodno, ujrzymy bezchmurne niebo, które utrzyma się przez większość dnia. W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00, możemy liczyć nawet na 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny – zaledwie 1-2 m/s.

Niedziela również nie zawiedzie miłośników słońca, choć zacznie się od większego zachmurzenia. Po porannej kołdrze chmur, około południa niebo powinno się przejaśnić, dając nam dużo słońca i 12 stopni Celsjusza. Wiatr, choć umiarkowany, do 3.0 m/s, nie powinien znacząco przeszkadzać w weekendowych aktywnościach.

Weekendowe plany w Toruniu, o czym pamiętać?

Takie warunki pogodowe to idealna okazja, by ruszyć się z domu i skorzystać z uroków Torunia. W sobotę i niedzielę polecamy długie spacery po Starówce, wizytę w Planetarium czy na Bulwarze Filadelfijskim – słoneczna aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy temperatura jest niższa.

Mimo ogólnie przyjemnej aury, warto mieć na uwadze, że marcowa pogoda bywa zdradliwa. Chociaż nie przewiduje się opadów deszczu przez cały weekend, to już we wtorek możemy spodziewać się słabych opadów, co tylko potwierdza, że prognozy długoterminowe trzeba traktować z lekkim przymrużeniem oka.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.