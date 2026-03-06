Pogoda w Warszawie: Co przyniesie weekend? Zaskoczenie na horyzoncie!

Piątek – początek szalonego weekendu

Dzisiejszy dzień w Warszawie to prawdziwa gratka dla miłośników słońca! Już w południe termometry pokażą przyjemne 8 stopni Celsjusza, a słońce będzie bezchmurnie królować na niebie. Poczucie ciepła będzie dokładnie takie samo jak temperatura. Idealne warunki na szybki spacer w przerwie! Ciśnienie atmosferyczne wyniesie około 1028 hPa, zapewniając komfort.

Popołudnie przyniesie lekkie ocieplenie do 9 stopni Celsjusza, a wiatr niemal całkowicie ustanie. Jednak wieczorem, choć temperatura spadnie do 7 stopni, pojawi się delikatne zachmurzenie. Na szczęście, nadchodząca noc będzie ponownie bezchmurna, z temperaturą około 4 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, oscylując wokół 1-2 m/s.

Weekendowa rewolucja pogody

Sobota to prawdziwy powiew wiosny! Rano jeszcze chłodno, około 3 stopni Celsjusza, ale słońce szybko rozpocznie swoje dzieło. W południe w Warszawie zobaczymy na termometrach aż 11 stopni Celsjusza i bezchmurne niebo! Cieszcie się każdą chwilą, bo tak piękna pogoda to rzadkość o tej porze roku.

Niedziela to apogeum weekendowego ciepła! Poranek przywita nas zachmurzeniem, ale nie martwcie się – to tylko chwilowe! W ciągu dnia temperatura poszybuje do 12 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie 3 m/s. Popołudnie będzie bezchmurne i idealne do spędzenia na zewnątrz. Cieszcie się tym niesamowitym ociepleniem!

Jak wykorzystać super pogodę?

Taki weekend w Warszawie to idealna okazja, aby ruszyć się z domu! Wybierzcie się na spacer po Łazienkach Królewskich, wpadnijcie na kawę na Stare Miasto lub po prostu spędźcie czas na balkonie. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie naprawdę intensywne.

Pamiętajcie o warstwowym ubiorze! Chociaż w dzień będzie ciepło, wieczory i poranki są jeszcze dość chłodne. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Korzystajcie z każdego promienia słońca, bo taką pogodę musimy łapać garściami!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.