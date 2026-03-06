Wrocław zapowiada słoneczny weekend. Czy na pewno?

Wiosenny piątek we Wrocławiu

Aura we Wrocławiu postanowiła pokazać swoje najlepsze, wiosenne oblicze już w piątek. Kiedy wielu jeszcze tęskni za słońcem, stolica Dolnego Śląska obudziła się pod bezchmurnym niebem, oferując temperaturę rzędu 9 stopni Celsjusza już wczesnym popołudniem. Poczucie ciepła, dzięki słabemu wiatrowi, oscyluje wokół 7 stopni, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu.

Sytuacja ma się jeszcze poprawić w ciągu dnia, z termometrami wskazującymi aż 12 stopni Celsjusza po południu, przy odczuwalnych 11 stopniach. Wiatr, choć obecny, nie powinien przeszkadzać, osiągając prędkość do 4 m/s. Nawet wieczorem i w nocy, choć chłodniej, niebo pozostanie czyste, z temperaturą spadającą do około 0 stopni Celsjusza, a odczuwalną nawet do -3 stopni.

Słoneczna sobota i ciepła niedziela

Sobota zapowiada się jako dzień idealny dla miłośników słońca – bezchmurne niebo i rosnąca temperatura to klucz do udanego weekendu. Już od rana, po chłodnej nocy, termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza, by w samo południe dojść do imponujących 14 stopni. Odczuwalnie będzie to 12-13 stopni, a więc prawdziwa wiosna.

Niedziela, choć cieplejsza, przyniesie za sobą pewne zmiany. Zacznie się od 5 stopni Celsjusza rano, by w ciągu dnia osiągnąć przyjemne 13 stopni. Niestety, zachmurzenie duże przejmie kontrolę nad niebem, zasłaniając słońce, które jeszcze w sobotę tak hojnie świeciło. Wiatr w weekend będzie raczej łagodny, oscylując wokół 2-4 m/s.

Jak wykorzystać prognozę na weekend?

Biorąc pod uwagę zapowiedź tak sprzyjającej aury, Wrocław zachęca do wyjścia z domu. Sobota jest idealna na dłuższe spacery po Ostrowie Tumskim, wizytę w Ogrodzie Botanicznym czy rejs po Odrze. Pamiętajcie o lekkiej kurtce na wieczór, gdy temperatura szybko spadnie i o okularach przeciwsłonecznych, które będą niezbędne przez cały dzień.

Niedziela, mimo większego zachmurzenia, nadal będzie ciepła, więc to dobra okazja na odwiedzenie muzeów lub galerii, ewentualnie na kawę w urokliwych wrocławskich kawiarniach. Należy pamiętać, że wieczorem wiatr może osiągnąć porywy do 10 m/s, co może być odczuwalne, dlatego planując późniejsze aktywności, warto to wziąć pod uwagę. Nie zapominajcie o zabraniu ze sobą czegoś cieplejszego na wieczór, nawet jeśli dzień wydaje się bardzo łagodny.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.