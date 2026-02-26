Czarny Ranking Smogowy Polski 26.02.2026. Te miasta mają dziś najgorsze powietrze!

Czym właściwie jest smog?

Smog to niebezpieczne zjawisko, które dotyka wiele polskich miast. Składa się z mieszaniny mgły i zanieczyszczeń, głównie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, które mogą mieć poważny wpływ na nasze zdrowie. Pyły PM2.5 są na tyle małe, że przenikają głęboko do układu oddechowego, a nawet do krwiobiegu.

Index Jakości Powietrza (AQI) to wskaźnik, który pozwala szybko ocenić, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze. Niskie wartości AQI oznaczają dobrą jakość, natomiast wysokie świadczą o znacznym pogorszeniu. Wysokie stężenia PM10 mogą prowadzić do podrażnień dróg oddechowych, kaszlu i trudności w oddychaniu, szczególnie u osób wrażliwych.

TOP 10 miast z najgorszym powietrzem

10. BIAŁYSTOK

W Białymstoku dziś oddycha się stosunkowo dobrze, z AQI na poziomie 2, a stężenie pyłu PM2.5 wynosi 11.24 µg/m³, a PM10 to 13.0 µg/m³. Temperatura wynosi 1°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Niska prędkość wiatru nie sprzyja efektywnemu rozpraszaniu zanieczyszczeń, ale aktualne stężenia są na akceptowalnym poziomie.

9. WARSZAWA

Warszawa dziś notuje AQI na poziomie 2, z PM2.5 wynoszącym 12.55 µg/m³ i PM10 na poziomie 15.42 µg/m³. Jest bezchmurnie, a temperatura wynosi 4°C. Wiatr o prędkości 4 m/s pomaga w rozpraszaniu zanieczyszczeń. Dobre warunki pogodowe zapobiegają gromadzeniu się smogu, ale mieszkańcy powinni być czujni, gdy wiatr osłabnie.

8. CZĘSTOCHOWA

Częstochowa z AQI 2 oraz PM2.5 na poziomie 12.87 µg/m³ i PM10 wynoszącym 17.6 µg/m³ utrzymuje przyzwoitą jakość powietrza. Temperatura 7°C i wiatr 3 m/s ze sporadycznymi porywami do 8 m/s wspomagają cyrkulację. Umiarkowany wiatr jest kluczowy w utrzymaniu niskich stężeń pyłów, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców.

7. GDAŃSK

Gdańsk może pochwalić się AQI na poziomie 2, z PM2.5 wynoszącym 13.58 µg/m³ i PM10 na poziomie 18.05 µg/m³. Panuje bezchmurne niebo, temperatura sięga 6°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Warunki pogodowe, szczególnie wiatr znad morza, sprzyjają usuwaniu zanieczyszczeń, co przekłada się na dobrą jakość powietrza.

6. POZNAŃ

Poznań odnotowuje AQI 2, z PM2.5 na poziomie 17.92 µg/m³ i PM10 wynoszącym 22.34 µg/m³. Temperatura wynosi 9°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr to czynniki, które pomagają w rozpraszaniu zanieczyszczeń. Mimo to stężenia pyłów są nieco wyższe niż w miastach na dole rankingu, co wymaga uwagi.

5. WROCŁAW

Wrocław osiąga AQI na poziomie 2, z PM2.5 wynoszącym 18.77 µg/m³ i PM10 na poziomie 23.92 µg/m³. Przy 10°C i wietrze o prędkości 5 m/s, miasto odnotowuje jedne z wyższych wartości wśród miast z AQI 2. Mimo sprzyjających warunków wiatrowych, stężenia pyłów PM2.5 i PM10 zbliżają się do wyższych wartości, co sugeruje lokalne źródła zanieczyszczeń.

4. RADOM

Radom dziś notuje AQI 2, z PM2.5 wynoszącym 19.12 µg/m³ i PM10 na poziomie 24.08 µg/m³. Temperatura to 4°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr to dobre warunki, jednak stężenia pyłów są już znaczące. Niska temperatura może zachęcać mieszkańców do palenia w piecach, co negatywnie wpływa na lokalną jakość powietrza.

3. ŁÓDŹ

Łódź wkracza do grona miast z AQI 3, z PM2.5 na poziomie 26.95 µg/m³ i PM10 wynoszącym 34.27 µg/m³. Temperatura wynosi 4°C, a wiatr osiąga 4 m/s z porywami do 8 m/s. Pomimo umiarkowanego wiatru, niskie temperatury i zachmurzenie sprzyjają utrzymywaniu się zanieczyszczeń. Mieszkańcy powinni rozważyć ograniczenie aktywności na zewnątrz.

2. TORUŃ

Toruń z AQI 3, z PM2.5 na poziomie 28.74 µg/m³ i PM10 wynoszącym 33.92 µg/m³, znajduje się na drugim miejscu listy. Temperatura wynosi zaledwie 2°C, a wilgotność sięga 100%. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s z porywami do 11 m/s. Wysoka wilgotność w połączeniu z niską temperaturą tworzy idealne warunki do powstawania smogu, co widać po wysokich stężeniach pyłów.

1. BYDGOSZCZ

Bydgoszcz dziś ma najgorszą jakość powietrza, z AQI na poziomie 3, PM2.5 wynoszącym aż 29.44 µg/m³ i PM10 na poziomie 34.66 µg/m³. Temperatura to 6°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Umiarkowany wiatr nie jest w stanie efektywnie rozproszyć nagromadzonych zanieczyszczeń. Mieszkańcy Bydgoszczy powinni ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu, zwłaszcza osoby wrażliwe i dzieci.

Aktualny ranking jakości powietrza w Polsce

Miasto AQI PM2.5 [µg/m³] 10. Białystok 2 11.24 9. Warszawa 2 12.55 8. Częstochowa 2 12.87 7. Gdańsk 2 13.58 6. Poznań 2 17.92 5. Wrocław 2 18.77 4. Radom 2 19.12 3. Łódź 3 26.95 2. Toruń 3 28.74 1. Bydgoszcz 3 29.44

Jak chronić się przed smogiem?

Gdy jakość powietrza spada, warto podjąć środki ostrożności. Przede wszystkim ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz, zwłaszcza jeśli jesteś osobą wrażliwą, masz problemy z oddychaniem, jesteś w ciąży lub masz małe dzieci. W dniach z wysokim stężeniem smogu unikaj otwierania okien i rozważ użycie oczyszczacza powietrza w domu.

Jeśli musisz wyjść, pomyśl o masce antysmogowej z odpowiednim filtrem. Planując spacery, wybieraj tereny zielone, z dala od ruchliwych ulic. Dobrym pomysłem jest spędzanie czasu w miejscach z oczyszczonym powietrzem, np. w galeriach handlowych, kinach czy basenach, a aktywność fizyczną przenieś na siłownię. Pamiętaj, że twoje zdrowie jest najważniejsze!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.