Koniec tygodnia w Łodzi zaskoczy! Sprawdź, co przygotowała aura.

Jaka pogoda czeka łodzian w piątek?

Czwartek ledwo się kończy, a już w piątek rano w Łodzi czeka nas powrót do delikatnych przymrozków. Około godziny 7:00 termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do -2 stopni. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1025 hPa, więc przynajmniej barometry nie będą sprawiać problemów.

Na szczęście, dzień rozkręci się błyskawicznie. Już koło południa temperatura podskoczy do 10 stopni Celsjusza, a wiatr powieje z prędkością około 4 m/s. Trzeba się jednak liczyć z niemal całkowitym zachmurzeniem przez większą część dnia, więc na błękitne niebo raczej nie ma co liczyć. Czy to już znak, że wiosna idzie, czy tylko łódzka aura znowu stroi figle?

Weekend w Łodzi — cieplej, ale z chmurami?

Sobota w Łodzi rozpocznie się dość rześko, bo około 7:00 rano termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza. Jednak podobnie jak w piątek, w ciągu dnia temperatura szybko podniesie się, osiągając nawet 11 stopni. Wiatr utrzyma się w granicach 4-5 m/s, a ciśnienie wyniesie 1024-1025 hPa, co jest całkiem stabilną wartością.

Niestety, na pełne słońce w sobotę nie mamy co liczyć. Niebo nad Łodzią będzie całkowicie zachmurzone przez większość dnia, co może nieco popsuć plany na spacery. Niedziela przyniesie podobne temperatury, rano zaledwie 2 stopnie, ale w szczycie dnia ponownie do 11 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, w niedzielne południe zachmurzenie wyraźnie się zmniejszy, dając szansę na nieco więcej słońca. Wiatr tego dnia osiągnie 3-5 m/s.

Co robić w taką pogodę w mieście?

Prognoza na weekend w Łodzi zapowiada względnie wysokie temperatury, ale także sporo chmur, zwłaszcza w piątek i sobotę. To idealny czas, by zaplanować wizytę w jednej z łódzkich galerii sztuki, muzeów, jak na przykład Muzeum Fabryki, czy ciepło spędzić czas w Manufakturze. Nie ma co marnować dni na siedzenie w domu, zwłaszcza gdy na zewnątrz zrobi się przyjemnie.

Pamiętajcie, że mimo wyższych temperatur, rano nadal mogą występować przymrozki, a porywy wiatru do 10 m/s mogą sprawić, że odczucie chłodu będzie większe. Warto więc ubrać się na cebulkę, mieć ze sobą lekką kurtkę i szalik, zwłaszcza podczas wieczornych wyjść. Brak opadów to dobra wiadomość, ale zmienność aury w Łodzi to coś, do czego już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.