Czwartek pod chmurką. Jakie niespodzianki szykuje nam weekend?

Czwartek. Dzień pod szarym płaszczem

Dziś w Lublinie natura zdecydowała się na minimalistyczny wystrój. Przez cały dzień dominowało bowiem zachmurzenie, skutecznie przesłaniając słońce. Niestety, temperatura również nie rozpieszczała, oscylując wokół 2 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, około 1031 hPa, co dla niektórych może oznaczać lekkie zmęczenie.

Odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, sięgając nawet -1 stopnia, co przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, było naprawdę zauważalne. Nawet wieczorem, gdy termometry pokazały 0 stopni, odczucie chłodu potęgował wiatr w porywach do 8 m/s. To typowa, bezbarwna zimowa aura, która każe nam czekać na cokolwiek, co przełamie tę monotonię.

Weekend na horyzoncie. Czy Lublin się rozgrzeje?

W piątek, choć rano jeszcze przymrozi, to w ciągu dnia Lublin poczuje powiew optymizmu. Termometry mogą wskazać nawet 8 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, choć to i tak będzie odczuwalne jak 5 stopni. Mimo, że początkowo niebo będzie lekko zachmurzone, w miarę upływu godzin chmury nieco ustąpią miejsca bardziej umiarkowanemu pokryciu.

Nadchodzący weekend zapowiada się interesująco. W sobotę temperatura w ciągu dnia osiągnie solidne 10 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą blisko 9 stopni, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Niedziela ma być prawdziwym przełomem – prognozy wskazują nawet na 11 stopni Celsjusza, co przy niewielkim zachmurzeniu zwiastuje już niemal wiosenną aurę.

Co z początkiem nowego tygodnia?

Nawet początek nowego tygodnia, czyli poniedziałek, przyniesie nam spore ocieplenie i dużo słońca. Rano jeszcze zachmurzy się mocniej, ale po południu możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i temperatury dochodzącej do 9 stopni Celsjusza. To świetna wiadomość dla tych, którzy już tęsknią za promieniami słońca.

Warto jednak pamiętać, że poranki i wieczory nadal będą chłodne, a odczuwalna temperatura może spadać poniżej zera, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne, oscylując w granicach 1026–1028 hPa, co może wpłynąć na dobre samopoczucie meteopatów.

Jak spędzić ten weekend w Lublinie?

Mimo że czwartek nie zachęcał do wychodzenia, weekend w Lublinie otwiera nowe możliwości. Skoro w sobotę i niedzielę termometry mają wskazać dwucyfrowe wartości, warto rozważyć dłuższy spacer po Starym Mieście lub po Parku Saskim. Pamiętajmy jednak, żeby zabrać ze sobą ciepły sweter lub bluzę, bo wieczory bywają zdradliwe i szybko spada temperatura.

Ciśnienie utrzymujące się na wysokim poziomie sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, ale zawsze warto mieć przy sobie czapkę i rękawiczki na wypadek nagłego ochłodzenia, zwłaszcza gdy wiatr powieje mocniej. Brak opadów to z pewnością dobra wiadomość, która ułatwi planowanie wyjść i pozwoli cieszyć się bezdeszczową aurą.

