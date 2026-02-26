Weekend przedwiośnia w Poznaniu. Pogoda zaskoczy mieszkańców?

Jaka będzie pogoda w piątek?

Piątek w Poznaniu, 27 lutego, przywita nas raczej niezbyt optymistycznie. Jeśli liczyliście na powiew wiosny, to rano możecie poczuć się lekko zawiedzeni. Przez cały dzień utrzyma się znaczące zachmurzenie, a słońce będzie jedynie sporadycznie przebijać się przez gęstą kołdrę chmur. Temperatura będzie rosła powoli, od 4°C rano, aż do 13°C w najcieplejszym momencie dnia.

Ciśnienie atmosferyczne będzie utrzymywać się na poziomie około 1022-1023 hPa, co jest wartością stabilną. Wiatr powieje z prędkością około 3-4 m/s, z porywami do 8 m/s, więc będzie wyraźnie odczuwalny. Nie ma co liczyć na opady – deszcz nie jest przewidywany, co jest dobrą wiadomością dla planujących aktywności na zewnątrz, mimo ponurego nieba.

Sobota i niedziela w Poznaniu

Sobota, 28 lutego, to zdecydowany faworyt tego weekendu. Po piątkowej szarudze, Poznań rozjaśni się niemal bezchmurnym niebem, oferując mieszkańcom prawdziwą ucztę dla oczu. Termometry wskażą od 6°C rano, by po południu osiągnąć rewelacyjne 15°C, co w odczuciu będzie jeszcze przyjemniejsze. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, z zachodniego kierunku.

Niedziela, 1 marca, to z kolei powrót do szarej rzeczywistości, choć nadal będzie ciepło. Nad miasto znów napłyną chmury, a zachmurzenie duże zdominuje krajobraz, przesłaniając słońce. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 5°C do 12°C. Wiatr będzie wiać z podobną siłą jak w sobotę, około 3-5 m/s, ale tym razem z zachodniego kierunku. Przez cały weekend ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Mimo zmiennej pogody, Poznań oferuje wiele możliwości spędzenia czasu. W piątek, kiedy chmury będą dominować, warto postawić na kulturalne atrakcje, takie jak wizyta w muzeum czy galerii sztuki, aby uniknąć przemarznięcia. Kawiarnie Starego Rynku z pewnością zaproszą do ciepłych wnętrz na rozgrzewającą kawę.

Sobota to idealny dzień na długie spacery po Parku Cytadela lub nad Jeziorem Maltańskim, gdzie słońce i wysokie temperatury stworzą fantastyczne warunki do rekreacji na świeżym powietrzu. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych! Niedziela, choć chmurna, nadal będzie ciepła, więc jeśli macie w planach piknik, upewnijcie się, że macie ciepły koc. Pamiętajcie o warstwowych ubraniach, by łatwo dostosować się do zmian temperatury.

