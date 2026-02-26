Wielka zmiana w Radomiu! Nadchodzi ocieplenie, ale uważaj na jeden dzień!

Czwartek w Radomiu – zimowe pożegnanie

Radom żegna zimę z delikatnym chłodem! Dziś po południu termometry wskazywały zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, przez co marzliśmy przy zaledwie -1 stopniu! Ciśnienie trzymało się wysoko, na poziomie 1030 hPa, a niebo, choć początkowo bezchmurne, zaczęło się już zasnuwać lekkimi chmurami. Wiatr wiał z prędkością około 4.0 m/s, z porywami do 5.0 m/s, co dodatkowo potęgowało wrażenie chłodu.

Wieczorem sytuacja nie poprawi się znacząco – temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, a nawet spadnie do 1 stopnia Celsjusza. Poczujemy się, jakby było aż -3 stopnie! Zachmurzenie będzie coraz większe, by do godziny 22:00 osiągnąć umiarkowane. Wiatr nieco osłabnie, ale porywy wciąż mogą sięgać 8.0 m/s, co sprawi, że wieczorne wyjścia w Radomiu będą wymagały ciepłego okrycia.

Piątek w Radomiu – czy nadejdzie rewolucja?

Nadchodzący piątek, 27 lutego, przyniesie wreszcie wyczekiwane zmiany! Poranek w Radomiu jeszcze chłodny, z temperaturą 1 stopnia Celsjusza, ale potem nastąpi prawdziwy skok termiczny. Około godziny 10:00 temperatura podskoczy do 7 stopni, a wiatr powieje z prędkością 5.0 m/s. Radomianie, to będzie przedsmak wiosny!

W południe w Radomiu prawdziwy szok! Termometry wskażą aż 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie prawie identyczna – 9 stopni! Niebo będzie mocno zachmurzone, ale to nie przeszkodzi w odczuciu ciepła. Wieczór również będzie łagodny, z 6 stopniami Celsjusza i umiarkowanym zachmurzeniem. Poczujemy, że zima ostatecznie opuszcza nasze miasto!

Radom – weekend pod znakiem ciepła

Sobota w Radomiu to kontynuacja dobrej passy! Od samego rana będzie ciepło, już o 7:00 rano termometry pokażą 4 stopnie, a w ciągu dnia rozgrzeją się do niesamowitych 13 stopni Celsjusza wczesnym popołudniem! Odczuwalna temperatura to aż 12 stopni, więc szykujcie lżejsze kurtki. Ciśnienie stabilne, a zachmurzenie będzie umiarkowane, co da nam szansę na przebłyski słońca.

Wieczór w Radomiu także zapowiada się bardzo przyjemnie. Nawet o godzinie 22:00 termometry pokażą solidne 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 5 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością zaledwie 2.0-3.0 m/s, więc spacery po zmroku będą prawdziwą przyjemnością. Idealny dzień na rozpoczęcie weekendowych eskapad!

Niedziela – uwaga na gwałtowny podmuch?

Niedziela, 1 marca, w Radomiu przyniesie dalsze ocieplenie, ale i potężne ostrzeżenie pogodowe! Choć temperatura w dzień sięgnie fantastycznych 12 stopni Celsjusza, a niebo będzie częściowo zachmurzone, to czeka nas prawdziwy atak wiatru. Porywy mogą osiągnąć zatrważające 12.0 m/s! To nie przelewki – to mocny, niebezpieczny wiatr!

Przygotujcie się na to, że ten dzień w Radomiu będzie wyjątkowo kapryśny. Mimo ciepła i słońca, silny wiatr może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wilgotność powietrza będzie komfortowa. Wieczorem wiatr nieco osłabnie, ale nadal będzie odczuwalny. Bądźcie czujni!

Jak przetrwać pogodowy rollercoaster?

Radomianie, przygotujcie się na zmienność! Ciepłe dni sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie o warstwowym ubiorze – rano jeszcze chłodno, a popołudnie to prawdziwy powiew wiosny! Wykorzystajcie piątek i sobotę na spacery czy spotkania w plenerze, cieszcie się słońcem i rosnącymi temperaturami.

Jednak niedziela wymaga szczególnej ostrożności! Jeśli planujecie wyjścia, ubierzcie się ciepło, mimo wysokiej temperatury, by chronić się przed silnym wiatrem. Lepiej odłożyć grilla w ogrodzie, a luźne przedmioty z balkonów i parapetów należy koniecznie zabezpieczyć. Porywy do 12.0 m/s to siła, która może zaskoczyć!

Co jeszcze warto wiedzieć?

Cały weekend w Radomiu zapowiada się bez opadów, co jest świetną wiadomością dla wszystkich. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie i stabilne, co zazwyczaj dobrze wpływa na nasze samopoczucie. To idealny czas, by cieszyć się rosnącymi temperaturami, nawet jeśli jeden dzień przyniesie dodatkowe wyzwania w postaci wiatru.

Pamiętajcie, by przed każdym wyjściem z domu sprawdzić aktualne warunki, zwłaszcza w niedzielę. Radom szykuje się na pogodowy hit, który ma swoje mocne i słabe strony. Bawcie się dobrze, ale zawsze z głową i świadomością pogody! Niech ten weekend będzie dla Was bezpieczny i pełen pozytywnych wrażeń!

Dane pogodowe: © OpenWeather

