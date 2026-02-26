Kraków zwiastuje wiosnę. Czy to koniec zimowych kaprysów?

Wielkie ocieplenie. Co nas czeka w piątek?

Piątek w Krakowie, 27 lutego, zapowiada się jako dzień przełomowy, który może namieszać w zimowej dotychczas rzeczywistości. Poranek rozpocznie się jeszcze z lekkim chłodem, bo temperatura wyniesie około 2°C, a niebo pozostanie pochmurne.

Jednak w ciągu dnia czeka nas prawdziwy skok termiczny! Około godziny 13:00, termometry w Krakowie mogą pokazać nawet 11°C, co jest znaczącą zmianą po ostatnich mroźnych dniach. Zachmurzenie będzie małe, a wiatr pozostanie niemal niezauważalny, osiągając maksymalnie 2 m/s, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Ciśnienie atmosferyczne, choć lekko spadnie do 1025 hPa, nie powinno zwiastować żadnych gwałtownych zjawisk.

Sobota i niedziela. Czy pogoda zaskoczy?

Sobota, 28 lutego, utrzyma trend ocieplenia, choć niebo nad Krakowem zasnuje się nieco gęściej. Mimo dużego zachmurzenia, spodziewajmy się dalszych wysokich temperatur, które w szczytowym momencie dnia osiągną nawet 12°C.

Niedziela, 1 marca, przyniesie ze sobą niewielkie zmiany w krajobrazie nieba, z zachmurzeniem umiarkowanym do małego. Temperatury wciąż będą oscylować wokół przyjemnych 11°C, jednak pojawi się nieco silniejszy wiatr. Około godziny 13:00 porywy mogą osiągnąć nawet 7 m/s, co warto uwzględnić w planach.

Krakowski weekend. Jak go spędzić?

Taki weekend to idealna okazja, by pożegnać zimową apatię i wyjść z domu. W piątek, przy bezchmurnym niebie i przyjemnym cieple, można wybrać się na spacer po Bulwarach Wiślanych lub odkrywać urokliwe zakątki Kazimierza, nie martwiąc się o uciążliwy wiatr.

W sobotę i niedzielę, mimo większego zachmurzenia, nadal będzie na tyle ciepło, by skorzystać z otwartych przestrzeni, takich jak Błonia czy Park Jordana. Pamiętajcie jednak o ubiorze na cebulkę, aby być przygotowanym na zmienne warunki i ewentualne popołudniowe ochłodzenie. Warto też wziąć pod uwagę silniejszy wiatr w niedzielę, który może nieco utrudnić pikniki.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.