Czwartek w Warszawie zapowiada się interesująco. Czy to już koniec zimna?

2026-03-05

Mieszkańcy Warszawy, szykujcie się na nietypowy 5 marca 2026 roku! Prognozy na dziś zaskakują, oferując dynamiczny mix warunków. Od porannego chłodu do niemal wiosennych temperatur po południu. Czy taka aura utrzyma się dłużej, czy to tylko chwilowa odwilż? Sprawdźcie, co czeka nas w stolicy!

Duża, brązowa rzeźba stoi na środku brukowanego placu, pokrytego częściowo śniegiem, otoczona zabytkowymi budynkami o różnobarwnych elewacjach i spadzistych dachach. Po prawej stronie placu grupa ludzi idzie w kierunku obserwatora, rzucając długie cienie na mokry bruk, który odbija jaskrawe światło z lewej strony kadru, gdzie jasne słońce prześwituje przez rozmyte, smużące się chmury. W tle widoczne są wieże kościoła oraz dalsze zabudowania, a horyzont pokrywają rozmyte smugi chmur na błękitnym niebie, co sugeruje technikę długiego naświetlania.

Wiosna walczy z zimą dziś w Warszawie

Poranek 5 marca 2026 roku w Warszawie nie napawał optymizmem, jeśli chodzi o wiosenne nastroje. Kiedy budziliśmy się ze snu, termometry wskazywały minus jeden stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura oscylowała wokół czterech stopni poniżej zera, co skutecznie zniechęcało do porzucenia ciepłych kołder. Pochmurne niebo dopełniało obrazu, przypominając, że zima, choć na wyczerpaniu, wciąż potrafi dać się we znaki mieszkańcom stolicy.

Jednakże, jak to często bywa, pogoda potrafi zaskoczyć. Dzień w Warszawie stopniowo zaczął nabierać łagodniejszych barw, a wiatr, choć nadal wyczuwalny, nie był już tak dotkliwy jak o świcie. Po południu, między godziną 13:00 a 16:00, temperatura ma wzrosnąć nawet do 10 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną bliską rzeczywistej, co z pewnością ucieszy tych, którzy tęsknią za słońcem.

Szczegółowa prognoza godzinowa na 5 marca

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-1°C-4°C3 m/sBrak
10:001°C-2°C4 m/sBrak
13:007°C5°C4 m/sBrak
16:0010°C9°C3 m/sBrak
19:005°C4°C2 m/sBrak

Jaka pogoda czeka Warszawę jutro?

Jeśli dzisiejsze kaprysy pogodowe były dla kogoś zbyt intensywne, to jutrzejszy dzień, 6 marca, zapowiada się jako znacznie spokojniejszy i bardziej przewidywalny. Poranek przywita nas zachmurzeniem małym i temperaturami oscylującymi wokół 1-5 stopni Celsjusza, co pozwoli na stopniowe przyzwyczajenie się do nieco chłodniejszej aury. Ciśnienie atmosferyczne ma utrzymać się na stabilnym poziomie, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

W ciągu dnia w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie małe, które będzie ustępować miejsca bezchmurnemu niebu, zwłaszcza wieczorem. Maksymalna temperatura sięgnie 9 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. Opadów nie przewiduje się, co sprawia, że piątek będzie idealny na spacery i aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o nagłe załamanie pogody.

Co robić w taką pogodę w stolicy?

Zważywszy na dzisiejsze i jutrzejsze prognozy dla Warszawy, warto dobrze zaplanować swoje aktywności, by maksymalnie wykorzystać pogodę. Dziś, kiedy popołudnie przynosi ocieplenie, to idealny moment na szybkie wyjście do parku – Łazienki Królewskie czy Pole Mokotowskie czekają. Pamiętajcie jednak o warstwowej odzieży, bo poranne i wieczorne chłody mogą dać się we znaki.

Jutro, dzięki znacznie łagodniejszej aurze i braku opadów, możecie śmiało planować dłuższe spacery czy nawet wycieczki rowerowe. Odwiedźcie Stare Miasto, poszukajcie pierwszych oznak wiosny w Ogrodzie Saskim lub po prostu cieszcie się słońcem na balkonie. Ważne, by nie zapomnieć o nawodnieniu i kremie z filtrem, jeśli słońce będzie mocniej operować, mimo że to jeszcze marzec.

