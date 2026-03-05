Czwartek w Warszawie zapowiada się interesująco. Czy to już koniec zimna?

Wiosna walczy z zimą dziś w Warszawie

Poranek 5 marca 2026 roku w Warszawie nie napawał optymizmem, jeśli chodzi o wiosenne nastroje. Kiedy budziliśmy się ze snu, termometry wskazywały minus jeden stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura oscylowała wokół czterech stopni poniżej zera, co skutecznie zniechęcało do porzucenia ciepłych kołder. Pochmurne niebo dopełniało obrazu, przypominając, że zima, choć na wyczerpaniu, wciąż potrafi dać się we znaki mieszkańcom stolicy.

Jednakże, jak to często bywa, pogoda potrafi zaskoczyć. Dzień w Warszawie stopniowo zaczął nabierać łagodniejszych barw, a wiatr, choć nadal wyczuwalny, nie był już tak dotkliwy jak o świcie. Po południu, między godziną 13:00 a 16:00, temperatura ma wzrosnąć nawet do 10 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną bliską rzeczywistej, co z pewnością ucieszy tych, którzy tęsknią za słońcem.

Szczegółowa prognoza godzinowa na 5 marca

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -4°C 3 m/s Brak 10:00 1°C -2°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 5°C 4 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 3 m/s Brak 19:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Jaka pogoda czeka Warszawę jutro?

Jeśli dzisiejsze kaprysy pogodowe były dla kogoś zbyt intensywne, to jutrzejszy dzień, 6 marca, zapowiada się jako znacznie spokojniejszy i bardziej przewidywalny. Poranek przywita nas zachmurzeniem małym i temperaturami oscylującymi wokół 1-5 stopni Celsjusza, co pozwoli na stopniowe przyzwyczajenie się do nieco chłodniejszej aury. Ciśnienie atmosferyczne ma utrzymać się na stabilnym poziomie, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

W ciągu dnia w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie małe, które będzie ustępować miejsca bezchmurnemu niebu, zwłaszcza wieczorem. Maksymalna temperatura sięgnie 9 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. Opadów nie przewiduje się, co sprawia, że piątek będzie idealny na spacery i aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o nagłe załamanie pogody.

Co robić w taką pogodę w stolicy?

Zważywszy na dzisiejsze i jutrzejsze prognozy dla Warszawy, warto dobrze zaplanować swoje aktywności, by maksymalnie wykorzystać pogodę. Dziś, kiedy popołudnie przynosi ocieplenie, to idealny moment na szybkie wyjście do parku – Łazienki Królewskie czy Pole Mokotowskie czekają. Pamiętajcie jednak o warstwowej odzieży, bo poranne i wieczorne chłody mogą dać się we znaki.

Jutro, dzięki znacznie łagodniejszej aurze i braku opadów, możecie śmiało planować dłuższe spacery czy nawet wycieczki rowerowe. Odwiedźcie Stare Miasto, poszukajcie pierwszych oznak wiosny w Ogrodzie Saskim lub po prostu cieszcie się słońcem na balkonie. Ważne, by nie zapomnieć o nawodnieniu i kremie z filtrem, jeśli słońce będzie mocniej operować, mimo że to jeszcze marzec.

Dane pogodowe: © OpenWeather

