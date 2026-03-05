Czwartek z przymrużeniem oka. Czy pogoda oszalała w Radomiu?

Dzisiejszy dzień w Radomiu

Dzisiaj w Radomiu pogoda sprawia wrażenie lekkiego chaosu, ale w sumie jest całkiem znośnie. Po południu, około godziny 13:00, termometry pokazywały przyjemne 7 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie było nieco chłodniej, bo 4 stopnie. Ciśnienie stabilne, a zachmurzenie małe, więc nie ma co narzekać na brak słońca. Wiatr jednak dawał się we znaki, wiejąc z prędkością 5.0 m/s, a w porywach osiągając 6.0 m/s.

Późniejszym popołudniem, około 16:00, zanotowaliśmy niewielki wzrost temperatury do 8 stopni, a odczucie ciepła wzrosło do 6 stopni Celsjusza. Wieczór przyniesie jednak ochłodzenie. Już o 19:00 temperatura spadnie do 5 stopni, a przed północą, około 22:00, termometry wskażą zaledwie 3 stopnie, z odczuwalnym mrozem na poziomie 0 stopni. Nocą wiatr zelżeje do około 3.0 m/s, co pozwoli nieco odetchnąć.

Czego się spodziewać w piątek?

Piątek w Radomiu rozpocznie się nieco mglisto i chłodno, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza nad ranem. Jednak w ciągu dnia sytuacja znacznie się poprawi – temperatura wzrośnie do przyjemnych 9 stopni, choć niebo stopniowo pokryje się coraz większymi chmurami. Na szczęście wiatr będzie łagodny, wiejąc z prędkością zaledwie 1.0-2.0 m/s, więc mimo obłoków, aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór piątkowy przyniesie zaskoczenie — niebo nad Radomiem wyraźnie się przejaśni. Około 22:00 możemy liczyć na niemal bezchmurny widok, a temperatura utrzyma się na poziomie około 3 stopni Celsjusza. To będzie idealny moment na spacer pod gwiaździstym niebem, zanim weekend rozkręci się na dobre i znów przyniesie więcej obłoków. Ciśnienie będzie wysokie, sprzyjające dobremu samopoczuciu.

Sobota z dominacją słońca?

Sobota w Radomiu to prawdziwa gratka dla miłośników słońca, przynajmniej przez większość dnia. Początek dnia, choć chłodny (2 stopnie Celsjusza, odczuwalnie 0 stopni), będzie obfitował w bezchmurne niebo. Później zrobi się znacznie cieplej, temperatura osiągnie nawet 11 stopni Celsjusza, a słońce nadal będzie nas rozpieszczać, choć z domieszką umiarkowanego zachmurzenia. Wiatr utrzyma się na niskim poziomie, co pozwoli cieszyć się urokami miasta bez obaw o nagłe podmuchy.

Wieczorem i nocą z soboty na niedzielę temperatura spadnie do około 4-6 stopni Celsjusza, ale niebo pozostanie bezchmurne, co jest dobrą wiadomością dla planujących wieczorne wyjścia. Wilgotność powietrza utrzyma się na umiarkowanym poziomie, a ciśnienie stabilne, co zapowiada spokojny początek kolejnego dnia. To będzie przyjemny wieczór, sprzyjający relaksowi.

Niedziela to test dla cierpliwych

Niedziela to już zupełnie inna bajka w Radomiu, zwłaszcza jeśli chodzi o poranki. Choć termometry w ciągu dnia również wskażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza, odczuwalnie będzie nieco chłodniej (około 10 stopni), a nad głowami zagości duże zachmurzenie. Poranek rozpocznie się z pełnym zachmurzeniem i około 2 stopniami, co nie napawa optymizmem. To będzie prawdziwy test cierpliwości dla tych, którzy liczą na słoneczny dzień.

Największym graczem niedzieli stanie się jednak wiatr. W ciągu dnia jego prędkość w porywach może sięgnąć 8.0 m/s, a wieczorem nawet 12.0 m/s, kiedy temperatura spadnie do około 5-6 stopni. To będzie prawdziwy test na wytrzymałość dla fryzur i parasoli. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, ale silne podmuchy mogą skutecznie popsuć plany na świeżym powietrzu. Lepiej mieć to na uwadze, planując niedzielne aktywności.

Jak dobrze zaplanować weekend?

Jak widać, najbliższe dni w Radomiu to istna paleta pogodowych odcieni, która zmusza do elastyczności. W czwartek, piątek i sobotę, kiedy wiatr jeszcze nie jest tak uciążliwy, warto wybrać się na spacer po zabytkowym centrum lub do Parku Kościuszki. Ubierzcie się na cebulkę, szczególnie rano, bo różnice temperatur mogą być spore. Popołudniowe słońce pozwoli na lżejsze stroje, ale wieczorne ochłodzenie zmusza do powrotu do cieplejszych kurtek.

Niedziela natomiast, wymaga już znacznie większej ostrożności. Przy porywach wiatru sięgających 12.0 m/s, pomysł na piknik na otwartej przestrzeni może okazać się klapą. Jeśli planujecie wyjścia, upewnijcie się, że macie na sobie coś ciepłego i wiatroodpornego, a luźne przedmioty w domu są dobrze zabezpieczone. Pamiętajcie o solidnych butach i czapce, szczególnie rano, gdy odczuwalna temperatura spadnie poniżej zera. To nie czas na eksperymenty z garderobą.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.