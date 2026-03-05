Pogoda zwariuje! W Lublinie szykuje się prawdziwy rollercoaster!

Piątek: Chmury i zimne uderzenie?

Nadchodzący piątek w Lublinie przyniesie chłodne powitanie i spore zachmurzenie. Poranek rozpocznie się z temperaturą w okolicach 1°C, ale odczuwalnie będzie znacznie zimniej, bo aż –2°C. Wiatr wiejący z prędkością 2 m/s z północnego zachodu tylko potęguje to wrażenie. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1028 hPa, co jest dobrą wiadomością.

W ciągu dnia nie spodziewajmy się drastycznych zmian. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 7°C, ale nie dajcie się zwieść – odczuwalna temperatura nadal będzie niższa. Wiatr lekko zelżeje, osiągając prędkość do 2 m/s, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Wieczór ponownie przyniesie spadek temperatury do 4°C, z małym zachmurzeniem.

Weekend: Słońce i szalony wiatr?

Sobota to prawdziwa odmiana w pogodzie dla Lublina! Poranek zapowiada się bezchmurnie i słonecznie, z temperaturą około 2°C, odczuwalnie na poziomie 0°C. To idealna aura na spokojne rozpoczęcie dnia, być może z filiżanką kawy na balkonie. Wiatr będzie niemal niewyczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s.

Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, ale to będzie dzień pełen kontrastów! W ciągu dnia termometry pokażą nawet 10°C, co zapewni przyjemne ciepło. Niestety, wieczorem wiatr znacznie przybierze na sile, osiągając 5 m/s, z porywami do 12 m/s! To może być prawdziwe wyzwanie, więc lepiej trzymajcie się mocno.

Jak spędzić ten zmienny weekend?

Z uwagi na piątkowy chłód i zachmurzenie, postawcie na aktywności w pomieszczeniach – może to idealny moment na wizytę w galerii lub kawę ze znajomymi. W sobotę, dzięki słonecznej aurze i łagodnemu wiatrowi, koniecznie wyjdźcie na spacer po Starym Mieście w Lublinie! Cieszcie się każdą chwilą, bo pogoda w mieście będzie sprzyjać podziwianiu uroków.

Niedziela to dzień, w którym musimy być przygotowani na wszystko! Chociaż będzie najcieplej, silny wiatr może pokrzyżować plany na otwartym powietrzu. Zrezygnujcie z fryzur, które wymagają nienagannego wyglądu i zabezpieczcie wszelkie luźne przedmioty na balkonach! Pamiętajcie o ubiorze na cebulkę, aby dopasować się do zmieniających się warunków.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.