Marzec w Zakopanem zaskoczy! Nadchodzi nagłe ocieplenie?

Pogoda na dziś w Zakopanem to prawdziwa huśtawka!
Dzień 05.03.2026 w Zakopanem zapowiada się niezwykle dynamicznie! Poranek przywita nas zimnem, z temperaturami spadającymi nawet do -4 stopni Celsjusza, a odczuwalne zimno będzie jeszcze intensywniejsze. Umiarkowane zachmurzenie sprawi, że słońce będzie się z trudem przebijać, dodając atmosferze nieco ponurego uroku.
Jednak nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi! W ciągu dnia czeka nas prawdziwy zwrot akcji. Popołudnie przyniesie zaskakujące ocieplenie, z termometrami wskazującymi nawet 5 stopni Celsjusza, co poczujemy jako przyjemne 4 stopnie. Wiatr będzie łagodny, co pozwoli cieszyć się coraz bardziej słonecznymi chwilami, mimo utrzymującego się częściowego zachmurzenia.
Szczegółowa prognoza pogody dla Zakopanego
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-4 stopnie Celsjusza
|-4 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|10:00
|-2 stopnie Celsjusza
|-5 stopni Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
|13:00
|3 stopnie Celsjusza
|2 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|16:00
|5 stopni Celsjusza
|4 stopnie Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
|19:00
|0 stopni Celsjusza
|0 stopni Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
Co czeka Zakopane jutro? Prognoza na 6 marca!
Przygotujcie się na jeszcze lepszą aurę! Jutro, 06.03.2026, Zakopane zafunduje nam prawdziwą niespodziankę. Poranek nadal będzie rześki, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza, ale już po wschodzie słońca poczujemy, że nadchodzi prawdziwa wiosna. Zachmurzenie będzie małe, co zapowiada coraz więcej błękitnego nieba!
W ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 8 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Wiatr pozostanie delikatny, a do tego wieczorem niebo całkowicie się rozpogodzi, oferując nam wspaniałe, bezchmurne widoki. To idealna okazja, by w pełni wykorzystać pogodę i cieszyć się urokami Tatr!
Jak wykorzystać pogodę w Zakopanem? Cenne wskazówki!
Taka pogoda to raj dla miłośników górskich wędrówek, choć pamiętajcie o porannym chłodzie. Ubierzcie się na cebulkę, aby łatwo adaptować się do zmieniających się temperatur – od mrozu o świcie po przyjemne ciepło w środku dnia. Nie zapomnijcie o nakryciu głowy i rękawiczkach na poranne wyjścia!
Popołudnie to idealny czas na długie spacery po Krupówkach lub szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czyste powietrze i brak opadów sprawią, że każdy moment spędzony na zewnątrz będzie czystą przyjemnością. Wieczorem, gdy temperatura znów spadnie, rozgrzewająca herbata z prądem w jednej z zakopiańskich karczm będzie idealnym zwieńczeniem dnia. Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.