Marzec w Zakopanem zaskoczy! Nadchodzi nagłe ocieplenie?

Pogoda na dziś w Zakopanem to prawdziwa huśtawka!

Dzień 05.03.2026 w Zakopanem zapowiada się niezwykle dynamicznie! Poranek przywita nas zimnem, z temperaturami spadającymi nawet do -4 stopni Celsjusza, a odczuwalne zimno będzie jeszcze intensywniejsze. Umiarkowane zachmurzenie sprawi, że słońce będzie się z trudem przebijać, dodając atmosferze nieco ponurego uroku.

Jednak nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi! W ciągu dnia czeka nas prawdziwy zwrot akcji. Popołudnie przyniesie zaskakujące ocieplenie, z termometrami wskazującymi nawet 5 stopni Celsjusza, co poczujemy jako przyjemne 4 stopnie. Wiatr będzie łagodny, co pozwoli cieszyć się coraz bardziej słonecznymi chwilami, mimo utrzymującego się częściowego zachmurzenia.

Szczegółowa prognoza pogody dla Zakopanego

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4 stopnie Celsjusza -4 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 10:00 -2 stopnie Celsjusza -5 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 13:00 3 stopnie Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 16:00 5 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 19:00 0 stopni Celsjusza 0 stopni Celsjusza 1 metr na sekundę Brak

Co czeka Zakopane jutro? Prognoza na 6 marca!

Przygotujcie się na jeszcze lepszą aurę! Jutro, 06.03.2026, Zakopane zafunduje nam prawdziwą niespodziankę. Poranek nadal będzie rześki, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza, ale już po wschodzie słońca poczujemy, że nadchodzi prawdziwa wiosna. Zachmurzenie będzie małe, co zapowiada coraz więcej błękitnego nieba!

W ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 8 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Wiatr pozostanie delikatny, a do tego wieczorem niebo całkowicie się rozpogodzi, oferując nam wspaniałe, bezchmurne widoki. To idealna okazja, by w pełni wykorzystać pogodę i cieszyć się urokami Tatr!

Jak wykorzystać pogodę w Zakopanem? Cenne wskazówki!

Taka pogoda to raj dla miłośników górskich wędrówek, choć pamiętajcie o porannym chłodzie. Ubierzcie się na cebulkę, aby łatwo adaptować się do zmieniających się temperatur – od mrozu o świcie po przyjemne ciepło w środku dnia. Nie zapomnijcie o nakryciu głowy i rękawiczkach na poranne wyjścia!

Popołudnie to idealny czas na długie spacery po Krupówkach lub szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czyste powietrze i brak opadów sprawią, że każdy moment spędzony na zewnątrz będzie czystą przyjemnością. Wieczorem, gdy temperatura znów spadnie, rozgrzewająca herbata z prądem w jednej z zakopiańskich karczm będzie idealnym zwieńczeniem dnia. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.