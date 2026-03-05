Marzec w Zakopanem zaskoczy! Nadchodzi nagłe ocieplenie?

2026-03-05 6:42

Mieszkańcy Zakopanego, przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Dziś, 05.03.2026, Tatry pokażą swoje dwa oblicza. Od mroźnego poranka po zaskakująco ciepłe popołudnie. Co jeszcze szykuje dla nas kapryśna aura? Sprawdźcie, zanim wyjdziecie z domu!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Zasnieżone, ośnieżone szczyty górskie, pokryte gęstym puchem, dominują w tle obrazu, wznosząc się majestatycznie pod jasnym, częściowo zachmurzonym niebem z promieniami słońca przebijającymi się przez chmury. U ich podnóża rozciąga się malowniczo położona miejscowość, której dachy, płoty i drzewa pokryte są warstwą szronu, nadając krajobrazowi zimowy, mroźny charakter. Na pierwszym planie, w prawej części kadru, po oblodzonej, pokrytej szronem ulicy, spaceruje grupa ludzi ubranych w zimowe kurtki i plecaki, otoczonych delikatną mgiełką.

Pogoda na dziś w Zakopanem to prawdziwa huśtawka!

Dzień 05.03.2026 w Zakopanem zapowiada się niezwykle dynamicznie! Poranek przywita nas zimnem, z temperaturami spadającymi nawet do -4 stopni Celsjusza, a odczuwalne zimno będzie jeszcze intensywniejsze. Umiarkowane zachmurzenie sprawi, że słońce będzie się z trudem przebijać, dodając atmosferze nieco ponurego uroku.

Jednak nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi! W ciągu dnia czeka nas prawdziwy zwrot akcji. Popołudnie przyniesie zaskakujące ocieplenie, z termometrami wskazującymi nawet 5 stopni Celsjusza, co poczujemy jako przyjemne 4 stopnie. Wiatr będzie łagodny, co pozwoli cieszyć się coraz bardziej słonecznymi chwilami, mimo utrzymującego się częściowego zachmurzenia.

Szczegółowa prognoza pogody dla Zakopanego

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-4 stopnie Celsjusza-4 stopnie Celsjusza1 metr na sekundęBrak
10:00-2 stopnie Celsjusza-5 stopni Celsjusza2 metry na sekundęBrak
13:003 stopnie Celsjusza2 stopnie Celsjusza1 metr na sekundęBrak
16:005 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza2 metry na sekundęBrak
19:000 stopni Celsjusza0 stopni Celsjusza1 metr na sekundęBrak

Co czeka Zakopane jutro? Prognoza na 6 marca!

Przygotujcie się na jeszcze lepszą aurę! Jutro, 06.03.2026, Zakopane zafunduje nam prawdziwą niespodziankę. Poranek nadal będzie rześki, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza, ale już po wschodzie słońca poczujemy, że nadchodzi prawdziwa wiosna. Zachmurzenie będzie małe, co zapowiada coraz więcej błękitnego nieba!

W ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 8 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Wiatr pozostanie delikatny, a do tego wieczorem niebo całkowicie się rozpogodzi, oferując nam wspaniałe, bezchmurne widoki. To idealna okazja, by w pełni wykorzystać pogodę i cieszyć się urokami Tatr!

Jak wykorzystać pogodę w Zakopanem? Cenne wskazówki!

Taka pogoda to raj dla miłośników górskich wędrówek, choć pamiętajcie o porannym chłodzie. Ubierzcie się na cebulkę, aby łatwo adaptować się do zmieniających się temperatur – od mrozu o świcie po przyjemne ciepło w środku dnia. Nie zapomnijcie o nakryciu głowy i rękawiczkach na poranne wyjścia!

Popołudnie to idealny czas na długie spacery po Krupówkach lub szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czyste powietrze i brak opadów sprawią, że każdy moment spędzony na zewnątrz będzie czystą przyjemnością. Wieczorem, gdy temperatura znów spadnie, rozgrzewająca herbata z prądem w jednej z zakopiańskich karczm będzie idealnym zwieńczeniem dnia. Dane pogodowe: © OpenWeather

