Piątek zaskoczy, ale weekend? Zobacz, co czeka krakowian!

Jaki piątek w Krakowie?

Dziś w Krakowie dzień startuje w nieco dwuznacznym nastroju, zupełnie jak po nieprzespanej nocy. Choć przed południem mogliśmy jeszcze liczyć na sporą dawkę słońca, to popołudnie przyniesie **niewielkie zachmurzenie i temperaturę oscylującą wokół 8 stopni Celsjusza**. Nie zapowiada się na żadne gwałtowne zmiany, co samo w sobie jest już pewnym uspokojeniem.

Wieczorem aura w Krakowie uspokoi się, a niebo stopniowo zacznie się przejaśniać. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1026-1027 hPa, co powinno zapewnić komfortowe warunki większości mieszkańców. Wiatr będzie jedynie delikatny, wiejąc z prędkością **około 2.0 m/s**, więc nie ma mowy o nieprzyjemnych podmuchach, które mogłyby psuć wieczorne plany.

Słońce wraca do Krakowa w weekend?

Prawdziwa gratka czeka nas w weekend, kiedy to Kraków pokaże swoje lepsze, wiosenne oblicze. Sobota zacznie się jeszcze od umiarkowanego zachmurzenia i porannych 3 stopni Celsjusza, co może studzić początkowy entuzjazm, jednak po południu sytuacja wyraźnie się poprawi. Popołudniu **termometry wskażą przyjemne 11 stopni Celsjusza**, a chmury ustąpią miejsca słońcu, zwiastując idealną pogodę na popołudniowe spacery czy kawę na zewnątrz.

Niedziela to już prawdziwy triumf słonecznej aury, której chyba od dawna nie widzieliśmy. Od samego rana **niebo nad Krakowem będzie bezchmurne**, niczym obietnica szybkiej wiosny, a temperatura osiągnie szczyt weekendu – **nawet 12 stopni Celsjusza**. Wiatr pozostanie łagodny, co sprawi, że będzie to idealny dzień na korzystanie z uroków miasta bez żadnych przeszkód. Takich dni w marcu nie jest przecież zbyt wiele.

Co robić w Krakowie w taką pogodę?

Taki weekend w Krakowie to doskonała okazja, aby wreszcie wyjść z domów i cieszyć się miastem bez obaw o deszcz czy zimny wiatr. Polecamy długie spacery po Plantach, Wawelu czy Kazimierzu, gdzie słońce z pewnością doda uroku historycznym uliczkom i kafejkom. W niedzielę, przy bezchmurnym niebie, **rozważcie wypad na Kopiec Kraka lub Kościuszki**, skąd roztacza się niezapomniany widok na całe królewskie miasto.

Pamiętajcie jednak, aby mimo przyjemnych temperatur, **ubrać się warstwowo, szczególnie rano i wieczorem**, kiedy to powietrze może być jeszcze rześkie. Ze względu na rosnące ciśnienie, osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zachować ostrożność i obserwować swoje samopoczucie. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, słońce ma być intensywne, a jego promienie wiosną bywają zdradliwe!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.