Piątek zaskoczy, ale weekend? Zobacz, co czeka krakowian!

W Krakowie zbliża się weekend, który zapowiada się… całkiem obiecująco! Piątek jeszcze trochę potrzyma nas w niepewności, ale to, co nadejdzie później, może pozytywnie zaskoczyć. Sprawdź, czy warto planować spacery po Wawelu, czy raczej chować się pod kocem. Prognozy są jasne, ale pogoda potrafi przecież zaskoczyć, prawda?

Jaki piątek w Krakowie?

Dziś w Krakowie dzień startuje w nieco dwuznacznym nastroju, zupełnie jak po nieprzespanej nocy. Choć przed południem mogliśmy jeszcze liczyć na sporą dawkę słońca, to popołudnie przyniesie **niewielkie zachmurzenie i temperaturę oscylującą wokół 8 stopni Celsjusza**. Nie zapowiada się na żadne gwałtowne zmiany, co samo w sobie jest już pewnym uspokojeniem.

Wieczorem aura w Krakowie uspokoi się, a niebo stopniowo zacznie się przejaśniać. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1026-1027 hPa, co powinno zapewnić komfortowe warunki większości mieszkańców. Wiatr będzie jedynie delikatny, wiejąc z prędkością **około 2.0 m/s**, więc nie ma mowy o nieprzyjemnych podmuchach, które mogłyby psuć wieczorne plany.

Słońce wraca do Krakowa w weekend?

Prawdziwa gratka czeka nas w weekend, kiedy to Kraków pokaże swoje lepsze, wiosenne oblicze. Sobota zacznie się jeszcze od umiarkowanego zachmurzenia i porannych 3 stopni Celsjusza, co może studzić początkowy entuzjazm, jednak po południu sytuacja wyraźnie się poprawi. Popołudniu **termometry wskażą przyjemne 11 stopni Celsjusza**, a chmury ustąpią miejsca słońcu, zwiastując idealną pogodę na popołudniowe spacery czy kawę na zewnątrz.

Niedziela to już prawdziwy triumf słonecznej aury, której chyba od dawna nie widzieliśmy. Od samego rana **niebo nad Krakowem będzie bezchmurne**, niczym obietnica szybkiej wiosny, a temperatura osiągnie szczyt weekendu – **nawet 12 stopni Celsjusza**. Wiatr pozostanie łagodny, co sprawi, że będzie to idealny dzień na korzystanie z uroków miasta bez żadnych przeszkód. Takich dni w marcu nie jest przecież zbyt wiele.

Co robić w Krakowie w taką pogodę?

Taki weekend w Krakowie to doskonała okazja, aby wreszcie wyjść z domów i cieszyć się miastem bez obaw o deszcz czy zimny wiatr. Polecamy długie spacery po Plantach, Wawelu czy Kazimierzu, gdzie słońce z pewnością doda uroku historycznym uliczkom i kafejkom. W niedzielę, przy bezchmurnym niebie, **rozważcie wypad na Kopiec Kraka lub Kościuszki**, skąd roztacza się niezapomniany widok na całe królewskie miasto.

Pamiętajcie jednak, aby mimo przyjemnych temperatur, **ubrać się warstwowo, szczególnie rano i wieczorem**, kiedy to powietrze może być jeszcze rześkie. Ze względu na rosnące ciśnienie, osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zachować ostrożność i obserwować swoje samopoczucie. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, słońce ma być intensywne, a jego promienie wiosną bywają zdradliwe!

