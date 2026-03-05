Nadchodzi prawdziwa huśtawka w Łodzi. Czego się spodziewać?

Piątek w Łodzi! Co nas czeka?

Łódź budzi się do życia w piątek pod **lekkim zachmurzeniem**, ale nie dajcie się zwieść! Początkowo termometry pokażą około 6°C w ciągu dnia, jednak odczuwalnie będzie nieco chłodniej, około 4°C. Pamiętajcie o warstwach! Wiatr będzie łagodny, z prędkością do 3 m/s, więc nie będzie dokuczał.

Po południu niebo nad miastem zacznie się rozjaśniać. Około godziny 16:00 **temperatura wzrośnie do 8°C**, a wieczorem, gdy zrobi się bezchmurnie, spadnie do przyjemnych 4°C. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie około 1026-1027 hPa, co zwiastuje spokojny dzień bez gwałtownych zmian.

Weekend w Łodzi! Słońce czy chmury?

Sobota to prawdziwa gratka dla łodzian! Prognoza przewiduje **niemal bezchmurne niebo** przez cały dzień, co jest idealną wiadomością na początek weekendu. Wczesnym rankiem będzie chłodno, około 2°C, ale w ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając **nawet 12°C**. Wiatr będzie delikatny, maksymalnie do 3 m/s.

Niedziela przyniesie jednak **drastyczną zmianę pogody**! Zamiast słońca, zobaczymy gęste chmury – niemal 100% zachmurzenia! Co więcej, temperatura utrzyma się na wysokim poziomie, osiągając **12°C w najcieplejszym momencie dnia**, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej z powodu wzmagającego się wiatru, który będzie wiał z prędkością do 6 m/s, a w porywach nawet do 10 m/s!

Jak przygotować się na zmienny weekend?

Jeśli planujecie weekendowe aktywności w Łodzi, sobota to idealny dzień na spacer po Parku Poniatowskiego czy wizytę w Orientarium Zoo Łódź. Czyste niebo i wysokie temperatury zachęcą do wyjścia z domu. **Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!**

Na niedzielę lepiej zaplanować aktywności pod dachem – wizyta w Manufakturze, Muzeum Sztuki czy OFF Piotrkowska to świetne opcje. Koniecznie ubierzcie się na cebulkę! **Wiatr będzie mocno dokuczał**, dlatego ciepła kurtka i szalik będą obowiązkowe, mimo wysokiej temperatury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

