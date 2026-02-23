Deszczowy początek dnia w Warszawie. Czy słońce w końcu wyjrzy?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-23 6:35

Warszawa, 23.02.2026, budzi się w objęciach deszczu i chmur, co z pewnością nie nastraja optymistycznie. Poranne opady sprawią, że poniedziałek zacznie się z typową, szarą aurą. Mieszkańcy stolicy zastanawiają się, czy po tak kiepskim początku dnia, aura zechce nam wynagrodzić te niedogodności. Sprawdźmy, co dokładnie czeka nas w kolejnych godzinach!

Osobę w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym i ciemnych spodniach, idącą w lewą stronę, po mokrym, wyłożonym płytami chodniku, na którym odbijają się światła i zarys sylwetki. W tle dominuje wysoki, historyczny budynek z wieżą zegarową, otoczony mgłą lub opadami, a po jego lewej stronie widoczne są dwa nowoczesne drapacze chmur. Sceneria miejska charakteryzuje się licznymi słupami, przewodami trakcyjnymi, latarniami ulicznymi i sygnalizacją świetlną, wszystko to pod szarym, zachmurzonym niebem, z widocznymi w powietrzu białymi punktami, sugerującymi padający deszcz lub śnieg.

Poniedziałkowy deszcz z rana

Dzisiejszy poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Warszawie nie rozpoczyna się zbyt łaskawie. Już od wczesnych godzin porannych stolica zmaga się z słabymi opadami deszczu, które skutecznie studzą wszelki entuzjazm do wyjścia z domu. Temperatura oscyluje wokół 6 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie jest znacznie chłodniej, bo zaledwie 2 stopnie, co tylko potęguje wrażenie ponurego dnia.

Wiatr wieje z prędkością około 6 m/s, z porywami do 14 m/s, co sprawia, że parasole będą miały trudny dzień, a i tak mogą nie uchronić przed wszystkim. Ciśnienie na poziomie 1006 hPa utrzymuje się stabilnie, ale wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, wynosząc 91%. Niestety, w ciągu dnia nie zapowiada się na poprawę, ponieważ niebo pozostanie całkowicie zachmurzone, a szanse na promienie słońca są równe zeru.

Szczegółowa prognoza pogody Warszawa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:006°C2°C6 m/sSłabe opady deszczu
09:006°C3°C5 m/sBrak
12:007°C5°C4 m/sBrak
15:007°C5°C3 m/sBrak
18:004°C1°C3 m/sBrak
21:004°C0°C4 m/sSłabe opady deszczu

Co przyniesie wtorek w Warszawie?

Wtorek w Warszawie, 24.02.2026, zapowiada się na kontynuację deszczowej passy, choć z nieco niższymi temperaturami. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie kolejne słabe opady deszczu, które utrzymają się co najmniej do godzin porannych. Odczuwalna temperatura spadnie do około 0 stopni, co w połączeniu z wilgocią sprawi, że na zewnątrz będzie naprawdę nieprzyjemnie.

W ciągu dnia, mimo że deszcz powinien ustąpić, niebo nadal będzie całkowicie zachmurzone, a temperatura utrzyma się na poziomie około 2 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura spadnie do -2, a nawet -3 stopni, więc z pewnością będzie czuć wyraźny chłód. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie 4-5 m/s, co nie poprawi komfortu przebywania na zewnątrz. To nie jest pogoda, na którą czekamy w końcówce lutego.

Jak przygotować się na deszczowy tydzień?

Wobec tak niepewnej aury, warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Konieczne będzie założenie ciepłej, wodoodpornej kurtki i solidnych butów, które ochronią stopy przed wszechobecną wilgocią. Parasol, mimo wiatru, to również niezbędny element wyposażenia, chyba że preferujemy styl „mokrego kurczaka”.

Jeśli planujecie jakiekolwiek aktywności na zewnątrz, przygotujcie się na to, że warunki będą dalekie od ideału. Może to dobry czas, by odwiedzić jedno z warszawskich muzeów czy kawiarni? To idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub po prostu zrelaksować się z gorącą kawą, zamiast brodzić w miejskiej pluchy.

