Deszczowy początek dnia w Warszawie. Czy słońce w końcu wyjrzy?

Poniedziałkowy deszcz z rana

Dzisiejszy poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Warszawie nie rozpoczyna się zbyt łaskawie. Już od wczesnych godzin porannych stolica zmaga się z słabymi opadami deszczu, które skutecznie studzą wszelki entuzjazm do wyjścia z domu. Temperatura oscyluje wokół 6 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie jest znacznie chłodniej, bo zaledwie 2 stopnie, co tylko potęguje wrażenie ponurego dnia.

Wiatr wieje z prędkością około 6 m/s, z porywami do 14 m/s, co sprawia, że parasole będą miały trudny dzień, a i tak mogą nie uchronić przed wszystkim. Ciśnienie na poziomie 1006 hPa utrzymuje się stabilnie, ale wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, wynosząc 91%. Niestety, w ciągu dnia nie zapowiada się na poprawę, ponieważ niebo pozostanie całkowicie zachmurzone, a szanse na promienie słońca są równe zeru.

Szczegółowa prognoza pogody Warszawa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 6°C 2°C 6 m/s Słabe opady deszczu 09:00 6°C 3°C 5 m/s Brak 12:00 7°C 5°C 4 m/s Brak 15:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 18:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 21:00 4°C 0°C 4 m/s Słabe opady deszczu

Co przyniesie wtorek w Warszawie?

Wtorek w Warszawie, 24.02.2026, zapowiada się na kontynuację deszczowej passy, choć z nieco niższymi temperaturami. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie kolejne słabe opady deszczu, które utrzymają się co najmniej do godzin porannych. Odczuwalna temperatura spadnie do około 0 stopni, co w połączeniu z wilgocią sprawi, że na zewnątrz będzie naprawdę nieprzyjemnie.

W ciągu dnia, mimo że deszcz powinien ustąpić, niebo nadal będzie całkowicie zachmurzone, a temperatura utrzyma się na poziomie około 2 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura spadnie do -2, a nawet -3 stopni, więc z pewnością będzie czuć wyraźny chłód. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie 4-5 m/s, co nie poprawi komfortu przebywania na zewnątrz. To nie jest pogoda, na którą czekamy w końcówce lutego.

Jak przygotować się na deszczowy tydzień?

Wobec tak niepewnej aury, warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Konieczne będzie założenie ciepłej, wodoodpornej kurtki i solidnych butów, które ochronią stopy przed wszechobecną wilgocią. Parasol, mimo wiatru, to również niezbędny element wyposażenia, chyba że preferujemy styl „mokrego kurczaka”.

Jeśli planujecie jakiekolwiek aktywności na zewnątrz, przygotujcie się na to, że warunki będą dalekie od ideału. Może to dobry czas, by odwiedzić jedno z warszawskich muzeów czy kawiarni? To idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub po prostu zrelaksować się z gorącą kawą, zamiast brodzić w miejskiej pluchy.

