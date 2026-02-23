Mróz i opady śniegu w Zakopanem. Czy zima odpuści Tatrom 23.02.2026?

Zakopane pod białym puchem dziś

Dzień 23 lutego 2026 roku w Zakopanem zapowiada się pod znakiem solidnych opadów śniegu, które z pewnością ucieszą narciarzy, choć jednocześnie mogą nieco skomplikować poranne dojazdy. Od wczesnych godzin rannych termometry wskazują około 0°C, ale temperatura odczuwalna jest niższa, oscylując wokół -2°C, co sugeruje konieczność ciepłego ubioru. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1013-1014 hPa, natomiast wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, dochodząc do 98%.

Przez cały dzień nie możemy liczyć na przejaśnienia – zachmurzenie jest stuprocentowe. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością około 2-3 m/s, ale w porywach może osiągać nawet do 9 m/s. Największe opady śniegu przewidziano na godziny przedpołudniowe, z kulminacją około godziny 10:00, kiedy spadnie około 5,24 mm śniegu. Wieczorem opady osłabną, ale całkowite zachmurzenie pozostanie.

Jak będzie w Zakopanem – szczegółowa tabela?

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -2°C 2 m/s Opady śniegu 10:00 0°C -2°C 2 m/s Opady śniegu 13:00 1°C -1°C 2 m/s Słabe opady śniegu 16:00 2°C -1°C 3 m/s Słabe opady śniegu 19:00 1°C -2°C 3 m/s Zachmurzenie duże 22:00 1°C -1°C 2 m/s Słabe opady śniegu

Czego spodziewać się jutro w Tatrach?

Poniedziałek, 24 lutego 2026 roku, niestety nie przyniesie w Zakopanem wyraźnej poprawy pogody, a wręcz przeciwnie – zima pokaże swoje ostrzejsze oblicze. Od wczesnych godzin porannych termometry wskażą około -1°C, ale odczuwalna temperatura spadnie do -4°C, a wiatr będzie mocniejszy niż dziś, z porywami do 10 m/s. Przez cały dzień dominować będą intensywne opady śniegu.

Zachmurzenie będzie utrzymywać się na poziomie bliskim 100%, a wilgotność powietrza będzie ekstremalnie wysoka, dochodząc do 99%. W godzinach nocnych z wtorku na środę spodziewamy się dalszego spadku temperatury do -3°C. Wygląda na to, że najbliższe dni to prawdziwe wyzwanie dla każdego, kto nie lubi mroźnej i śnieżnej aury.

Co robić w taką pogodę w Zakopanem?

Mimo niezbyt zachęcającej aury, Zakopane wciąż oferuje wiele możliwości spędzenia czasu, zwłaszcza dla miłośników zimowych aktywności. Opady śniegu to idealne warunki dla narciarzy i snowboardzistów, którzy mogą liczyć na doskonałe warunki na stokach. Pamiętajcie jednak o odpowiednim ubiorze – warstwowym i ciepłym, bo wiatr i odczuwalna temperatura dadzą się we znaki.

Dla tych, którzy wolą unikać mrozu, liczne kawiarnie, restauracje i muzea w Zakopanem stanowią doskonałą alternatywę. Gorąca herbata w góralskiej chacie czy wizyta w Muzeum Tatrzańskim mogą okazać się idealnym pomysłem na spędzenie tego śnieżnego dnia. Niezależnie od planów, warto pamiętać o ciepłym obuwiu i czapce!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.