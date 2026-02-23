TOP 10 miast z najgorszym powietrzem w Polsce 23.02.2026. Sprawdź, kto dziś oddycha najgorzej!

Smog i pyły PM2.5, PM10 – co to oznacza?

Smog to mieszanka zanieczyszczeń powietrza, która poważnie wpływa na nasze zdrowie. Składa się głównie z pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, tlenków azotu oraz dwutlenku siarki. Jego obecność w atmosferze jest szczególnie niebezpieczna dla osób z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, ale szkodzi każdemu.

Pyły PM2.5 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą przenikać głęboko do płuc, a nawet do krwiobiegu. Pyły PM10 są nieco większe, ale również stanowią zagrożenie. Aktualne stężenia tych substancji decydują o tym, jak oceniamy jakość powietrza w danym regionie, wpływając na komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców.

Czarna lista miast z najgorszym powietrzem

1. Częstochowa – najwyższe stężenia w rankingu

W Częstochowie dziś odnotowano najwyższe stężenia w naszym rankingu, z PM2.5 na poziomie 3.59 µg/m³ i PM10 wynoszącym 5.97 µg/m³, przy AQI 2. Temperatura wynosi 7°C, a wiatr jest praktycznie bezwietrzny, osiągając zaledwie 0.0 m/s. Tak niska prędkość wiatru w połączeniu z dużym zachmurzeniem (88%) sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń, utrudniając ich rozpraszanie, co plasuje miasto na czele listy najbardziej zanieczyszczonych dziś.

2. Radom mierzy się ze stężeniem pyłów

Radom plasuje się na drugiej pozycji, z PM2.5 na poziomie 3.37 µg/m³ i PM10 wynoszącym 5.15 µg/m³, a wskaźnik AQI również wynosi 2. Choć wiatr wieje z prędkością 5.0 m/s (kierunek 240°), co sprzyja rozpraszaniu, zachmurzenie umiarkowane (75%) oraz temperatura 7°C mogły nie być wystarczające, aby skutecznie oczyścić atmosferę. Odczuwalna temperatura to 4°C, a ciśnienie wynosi 1010 hPa.

3. Lublin – niepokojące odczyty stężenia

W Lublinie odnotowano PM2.5 na poziomie 3.25 µg/m³ i PM10 wynoszące 4.56 µg/m³, z AQI 2. Duże zachmurzenie (100%) i porywisty wiatr, osiągający do 18.0 m/s w porywach, mogły przynieść ulgę, jednak wysoki poziom pyłów sugeruje, że to wciąż za mało. Temperatura wynosi 4°C, a ciśnienie 1009 hPa. Mimo silnego wiatru, który zazwyczaj wspomaga rozpraszanie smogu, dziś sytuacja pozostaje wymagająca.

4. Katowice i zanieczyszczenia powietrza

Katowice znalazły się na czwartym miejscu z PM2.5 na poziomie 2.21 µg/m³ i PM10 wynoszącym 3.17 µg/m³, przy AQI 2. Zachmurzenie umiarkowane (84%) i wiatr o prędkości 3.0 m/s nie przyczyniły się do pełnego rozwiania zanieczyszczeń. Temperatura utrzymuje się na poziomie 7°C, a ciśnienie wynosi 1011 hPa. Warto zwrócić uwagę na lokalne źródła emisji w regionie przemysłowym.

5. Bydgoszcz – deszcz pomógł, ale nie wystarczył?

Bydgoszcz z PM2.5 na poziomie 1.35 µg/m³ i PM10 wynoszącym 2.13 µg/m³ (AQI 2) zajmuje piątą pozycję. Odnotowano słabe przelotne opady deszczu (0.82 mm/h) oraz umiarkowany wiatr, które mogły pomóc w oczyszczeniu powietrza. Jednakże, całkowite zachmurzenie (100%) i temperatura 7°C wskazują, że deszcz nie zdołał całkowicie usunąć zanieczyszczeń. Ciśnienie wynosi 1006 hPa.

6. Toruń – co z jakością powietrza?

W Toruniu stężenie PM2.5 wynosi 1.32 µg/m³, a PM10 to 2.03 µg/m³, z AQI 2. Miasto doświadcza dużego zachmurzenia (100%) i silnego wiatru wiejącego z prędkością 5.0 m/s (w porywach do 11.0 m/s). Mimo dynamicznych warunków atmosferycznych, w tym silnego wiatru, zanieczyszczenia utrzymują się na poziomie klasyfikującym Toruń w środku naszej listy. Temperatura to 5°C, a ciśnienie 1005 hPa.

7. Wrocław – czy mieszkańcy mogą spać spokojnie?

Wrocław osiągnął PM2.5 na poziomie 1.23 µg/m³ i PM10 wynoszące 1.95 µg/m³, z AQI 2. Charakteryzuje się mniejszym zachmurzeniem (40%) i umiarkowanym wiatrem 3.0 m/s. Pomimo lepszych warunków rozpraszania, zanieczyszczenia nadal są obecne. Temperatura wynosi 8°C, a ciśnienie 1011 hPa. Lepsze warunki atmosferyczne mogą jednak przynieść poprawę w najbliższych godzinach.

8. Poznań – lekki deszcz to za mało?

Poznań odnotował PM2.5 na poziomie 0.97 µg/m³ i PM10 wynoszące 1.58 µg/m³, z AQI 2. Miasto nawiedziły słabe opady deszczu (0.18 mm/h) i umiarkowany wiatr (4.0 m/s). Choć deszcz pomaga w usuwaniu pyłów z atmosfery, całkowite zachmurzenie (75%) i temperatura 8°C mogły ograniczyć jego skuteczność. Ciśnienie wynosi 1008 hPa, a odczuwalna temperatura to 5°C.

9. Zakopane – górskie powietrze też ma swoje problemy

Zakopane, popularne górskie miasto, zaskakuje stężeniami PM2.5 na poziomie 0.91 µg/m³ i PM10 wynoszącym 1.7 µg/m³, z AQI 2. Mimo górskiego klimatu, duże zachmurzenie (98%) i słaby wiatr (2.0 m/s z porywami do 4.0 m/s) sprawiają, że zanieczyszczenia nie są skutecznie rozpraszane. Temperatura wynosi 2°C, odczuwalna 0°C, a ciśnienie 1013 hPa. To przypomnienie, że nawet w górach warto monitorować jakość powietrza.

10. Szczecin – najlepsza jakość powietrza dziś

Szczecin zamyka nasz ranking, prezentując najlepszą jakość powietrza spośród analizowanych miast, z PM2.5 na poziomie 0.8 µg/m³ i PM10 wynoszącym 1.4 µg/m³, przy AQI 2. Duże zachmurzenie (100%) i umiarkowany wiatr 3.0 m/s pomogły utrzymać zanieczyszczenia na niskim poziomie. Temperatura 7°C i ciśnienie 1006 hPa sprzyjają lepszemu rozpraszaniu, co czyni powietrze w Szczecinie dziś najczystszym w naszym rankingu.

Pełne zestawienie jakości powietrza 23.02.2026

Ranking miast AQI PM2.5 (µg/m³) 10. Szczecin 2 0.8 9. Zakopane 2 0.91 8. Poznań 2 0.97 7. Wrocław 2 1.23 6. Toruń 2 1.32 5. Bydgoszcz 2 1.35 4. Katowice 2 2.21 3. Lublin 2 3.25 2. Radom 2 3.37 1. Częstochowa 2 3.59

Jak chronić się przed smogiem i zanieczyszczeniami?

Gdy jakość powietrza jest niska, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które pomogą chronić zdrowie. Ograniczaj wychodzenie na zewnątrz, szczególnie jeśli należysz do grup ryzyka – dzieci, osoby starsze, cierpiące na choroby serca czy układu oddechowego. Jeśli musisz wyjść, zainwestuj w maskę antysmogową z odpowiednim filtrem, np. FFP2 lub FFP3.

W dniach o złej jakości powietrza najlepiej unikać intensywnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zamiast tego, postaw na relaks w domu lub wybierz miejsca z oczyszczonym powietrzem. Pamiętaj o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, gdy tylko warunki na to pozwolą, oraz o monitorowaniu aktualnych danych o smogu, aby świadomie planować swój dzień. Dbaj o swoje płuca!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.