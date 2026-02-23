Wrocław obudzi się w chmurach. Czy deszcz zdominuje poniedziałek 23.02.2026?

Spis treści
Jaka pogoda dziś we Wrocławiu?
Dzień 23.02.2026 we Wrocławiu zaczyna się dosyć spokojnie, choć bez nadziei na słońce. Poranek przywita nas z zachmurzeniem na umiarkowanym poziomie, a temperatura wyniesie około 7 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu będzie potęgowane przez niewielki wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 4 m/s.
Sytuacja zacznie dynamicznie zmieniać się w okolicach południa. Chmury gęstnieją, a termometry pokażą nawet 10-11 stopni Celsjusza, co jest sygnałem do wyciągnięcia parasola. Popołudnie we Wrocławiu to już niemal pewność słabych, ale za to regularnych opadów deszczu, które skutecznie umilą powrót z pracy, szczególnie między godziną 13:00 a 19:00. Wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, a deszcz nie ustąpi, wręcz przeciwnie – będzie się nasilał.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|7°C
|5°C
|4 m/s
|Brak
|09:00
|8°C
|5°C
|6 m/s
|Brak
|12:00
|10°C
|7°C
|6 m/s
|0.48 mm
|15:00
|11°C
|10°C
|7 m/s
|0.75 mm
|18:00
|7°C
|5°C
|3 m/s
|0.5 mm
|21:00
|6°C
|2°C
|8 m/s
|1.58 mm
Jaka pogoda we Wrocławiu jutro?
Wtorek 24.02.2026 nie przyniesie wrocławianom ulgi od szarej i mokrej aury. Poranek zapowiada się na kontynuację deszczowych tendencji, z temperaturą wynoszącą zaledwie 5 stopni Celsjusza i odczuwalną bliską zeru. Wiatr będzie wciąż dawał się we znaki, wiejąc z północnego zachodu z prędkością nawet 8 m/s.
Przez cały dzień, aż do wieczora, prognozowane są słabe, ale uporczywe opady deszczu, choć ich intensywność nieco zelżeje w godzinach popołudniowych. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na niskim poziomie, oscylując wokół 5–7 stopni. Dopiero wieczorem deszcz ustanie, a zachmurzenie stanie się duże, ale bez kolejnych opadów, co pozwoli na chwilę oddechu od parasola.
Jak przetrwać deszczowy Wrocław?
W obliczu prognoz na dzisiejszy i jutrzejszy deszczowy poniedziałek, warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać czas we Wrocławiu. Zamiast moknąć na zewnątrz, polecamy odwiedzić jedno z licznych muzeów, na przykład Muzeum Narodowe lub Hydropolis, gdzie można spędzić godziny, poznając fascynujące ekspozycje. To idealny sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym, unikając kaprysów pogody.
Nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu na wyjście z domu. Niezbędny będzie solidny parasol oraz wodoodporna odzież i obuwie, zwłaszcza że wiatr potrafi skutecznie obniżyć odczuwalną temperaturę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, ponieważ mokra nawierzchnia i ograniczona widoczność mogą znacznie utrudnić jazdę.
