Wrocław obudzi się w chmurach. Czy deszcz zdominuje poniedziałek 23.02.2026?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-23 6:37

Poniedziałek 23 lutego 2026 roku we Wrocławiu zapowiada się na dzień pełen pogodowych niespodzianek. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska rozpoczną go pod warstwą chmur, jednak to tylko preludium. Druga część dnia przyniesie ze sobą znaczącą zmianę. Czy uda nam się uniknąć solidnej dawki opadów? Sprawdźmy, co dokładnie szykuje dla nas dzisiejsza aura.

Na pierwszym planie, z prawej strony, grupa osób spaceruje po mokrym chodniku, na którym odbijają się ich sylwetki i parasole, co wskazuje na niedawny deszcz. Dominują ciemne kolory ubrań, przerywane czerwonymi akcentami kurtki i parasola. Z lewej strony ciągnie się metalowa balustrada mostu. W centrum obrazu widać rzekę o ciemnych, wzburzonych wodach, biegnącą między zabudowaniami, z zielonymi brzegami po lewej stronie. W tle górują dwie wysokie, smukłe wieże gotyckiego kościoła, o ciemnych ścianach i ostrych szczytach, otoczone przez budynki o czerwonych dachach. Niebo jest szare i zachmurzone, a ogólny nastrój zdjęcia jest stonowany, z dominacją ciemnych zieleni, brązów i szarości, kontrastującymi z ciepłymi barwami niektórych budynków i dachów.

Jaka pogoda dziś we Wrocławiu?

Dzień 23.02.2026 we Wrocławiu zaczyna się dosyć spokojnie, choć bez nadziei na słońce. Poranek przywita nas z zachmurzeniem na umiarkowanym poziomie, a temperatura wyniesie około 7 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu będzie potęgowane przez niewielki wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 4 m/s.

Sytuacja zacznie dynamicznie zmieniać się w okolicach południa. Chmury gęstnieją, a termometry pokażą nawet 10-11 stopni Celsjusza, co jest sygnałem do wyciągnięcia parasola. Popołudnie we Wrocławiu to już niemal pewność słabych, ale za to regularnych opadów deszczu, które skutecznie umilą powrót z pracy, szczególnie między godziną 13:00 a 19:00. Wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, a deszcz nie ustąpi, wręcz przeciwnie – będzie się nasilał.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:007°C5°C4 m/sBrak
09:008°C5°C6 m/sBrak
12:0010°C7°C6 m/s0.48 mm
15:0011°C10°C7 m/s0.75 mm
18:007°C5°C3 m/s0.5 mm
21:006°C2°C8 m/s1.58 mm

Jaka pogoda we Wrocławiu jutro?

Wtorek 24.02.2026 nie przyniesie wrocławianom ulgi od szarej i mokrej aury. Poranek zapowiada się na kontynuację deszczowych tendencji, z temperaturą wynoszącą zaledwie 5 stopni Celsjusza i odczuwalną bliską zeru. Wiatr będzie wciąż dawał się we znaki, wiejąc z północnego zachodu z prędkością nawet 8 m/s.

Przez cały dzień, aż do wieczora, prognozowane są słabe, ale uporczywe opady deszczu, choć ich intensywność nieco zelżeje w godzinach popołudniowych. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na niskim poziomie, oscylując wokół 5–7 stopni. Dopiero wieczorem deszcz ustanie, a zachmurzenie stanie się duże, ale bez kolejnych opadów, co pozwoli na chwilę oddechu od parasola.

Jak przetrwać deszczowy Wrocław?

W obliczu prognoz na dzisiejszy i jutrzejszy deszczowy poniedziałek, warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać czas we Wrocławiu. Zamiast moknąć na zewnątrz, polecamy odwiedzić jedno z licznych muzeów, na przykład Muzeum Narodowe lub Hydropolis, gdzie można spędzić godziny, poznając fascynujące ekspozycje. To idealny sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym, unikając kaprysów pogody.

Nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu na wyjście z domu. Niezbędny będzie solidny parasol oraz wodoodporna odzież i obuwie, zwłaszcza że wiatr potrafi skutecznie obniżyć odczuwalną temperaturę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, ponieważ mokra nawierzchnia i ograniczona widoczność mogą znacznie utrudnić jazdę.

