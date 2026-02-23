Toruń 23.02.2026. Czy zima wróci z pełną mocą?

Co przyniesie poniedziałek 23 lutego?

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Toruniu zapowiadał się początkowo dość obiecująco, choć pod znakiem gęstych chmur. Od rana dominowało zachmurzenie duże, które skutecznie przysłoniło słońce nad miastem. Temperatura w ciągu dnia oscylowała w granicach komfortowych 4-5 stopni Celsjusza, co mogło usypiać czujność.

Niestety, wrażenie to było mylące, ponieważ wiatr – choć umiarkowany – potęgował uczucie chłodu, sprawiając, że temperatura odczuwalna spadała do zaledwie 1-3 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywało się na poziomie około 1007-1008 hektopaskali, co nie wróżyło żadnych drastycznych zmian, aż do wieczora.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Toruniu

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 5 m/s Brak 10:00 5°C 1°C 4 m/s Brak 13:00 5°C 3°C 4 m/s Brak 16:00 5°C 1°C 5 m/s Brak 19:00 4°C 0°C 4 m/s Słabe opady deszczu

Co czeka nas jutro w Toruniu?

Jeśli myśleliście, że dzisiejszy wieczór to kulminacja pogodowych kaprysów, to jutro 24.02.2026, może Was zaskoczyć. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie bowiem intensywniejsze opady deszczu, które utrzymają się również wczesnym rankiem. Temperatura spadnie do około 3 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie oscylować wokół -1 do -2 stopni.

Wtorek w Toruniu zapowiada się pod znakiem chmur i zimnego wiatru. Choć opady deszczu mają ustąpić około godziny 10:00, to przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 2-4 stopni Celsjusza, a silny wiatr sprawi, że komfort termiczny będzie mocno obniżony. Ciśnienie zacznie rosnąć, zwiastując delikatną poprawę, ale to jeszcze nie koniec zimowej aury.

Jak przetrwać zimny, deszczowy poniedziałek?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą i jutrzejszą aurę, mieszkańcy Torunia powinni pamiętać o ciepłym ubiorze i koniecznie zabrać ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową, zwłaszcza jeśli planują wieczorne wyjścia czy powroty do domu. Silniejsze porywy wiatru mogą sprawić, że spacer po Starówce bez odpowiedniego zabezpieczenia nie będzie należał do najprzyjemniejszych.

Dla tych, którzy wolą unikać deszczu, Toruń oferuje wiele atrakcji pod dachem. Może to idealny moment na wizytę w Planetarium, Muzeum Piernika, czy na kawę w jednej z urokliwych kawiarni. Pamiętajcie, aby szczególnie uważać na śliskie nawierzchnie po deszczu i dostosować prędkość jazdy, jeśli poruszacie się samochodem.

Dane pogodowe: © OpenWeather

