Deszczowy początek. Kraków poczuje lato, by znowu zmoknąć!

Zaczynamy weekend w Krakowie

Czwartek kończy się w Krakowie z godnością, ale także z pewną dozą melancholii, którą zapewniają nam słabe opady deszczu. Po południu termometry wskazały jeszcze 14°C, ale wieczorem temperatura spadła do 11°C, a deszcz nie odpuszczał, co było doskonałą okazją, by zasiąść z herbatą pod kocem. Ciśnienie stabilne, około 1020 hPa, więc przynajmniej nie narzekamy na bóle głowy, tylko na mokre chodniki.

Noc z czwartku na piątek wcale nie poprawi nastroju. Czekają nas duże zachmurzenie i około 7-9°C, z wiatrem ledwo wyczuwalnym, co jest pocieszeniem dla tych, którzy nie lubią, gdy im "urwie głowę". Wygląda na to, że poranek w piątek będzie kontynuacją szarej aury, z wilgotnością powietrza sięgającą 91%, co przypomni nam o wczorajszych opadach.

Piątek: od zachmurzenia do słońca?

Jednak nie wszystko stracone! Piątek w ciągu dnia zapowiada się zgoła inaczej. Rano jeszcze umiarkowane zachmurzenie, ale po południu w Krakowie spodziewamy się prawdziwej ofensywy słońca i temperatury sięgającej 17°C. Wiatr, początkowo lekki, nasili się do około 4 m/s z porywami do 6 m/s, co już pozwoli poczuć wiosenne ożywienie, choćby miało ono lekko szarpnąć parasolem, którego (oby) już nie będziemy potrzebować.

Ciśnienie, które w nocy stało na straży, zacznie delikatnie spadać w ciągu dnia, osiągając 1014 hPa po południu. To dobry znak, bo niższe ciśnienie często idzie w parze z poprawą pogody, co w piątkowe popołudnie sprawdzi się idealnie. Wieczorem chmury znów się zmniejszą, a termometry nadal pokażą przyjemne 13°C, zwiastując bardzo ciepły wieczór.

Czy sobota przyniesie upragnione ciepło?

Sobota w Krakowie to dzień, na który wielu czekało! Możemy liczyć na bezchmurne niebo i naprawdę wiosenne temperatury, oscylujące wokół 14-16°C. Nawet poranek przywita nas z temperaturą 8°C i całkowitym brakiem chmur, co jest rzadkością po tak kapryśnym czwartku. Ciśnienie lekko spadnie, do około 1009 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu.

Wiatr nie będzie dokuczliwy, osiągając maksymalnie 3 m/s z porywami do 6 m/s w najcieplejszych momentach dnia, wiejąc z południowego wschodu. To idealna okazja, aby wyciągnąć lżejsze kurtki i w pełni cieszyć się słońcem, które ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Wilgotność powietrza spadnie do komfortowych 31% w najcieplejszym momencie, co tylko potwierdzi dominację słonecznej aury.

Niedziela: początek deszczowej zmiany

Niestety, niedziela pokaże nam, że wiosenna idylla nie trwa wiecznie. Chociaż poranek jeszcze przywita nas bezchmurnym niebem i 8°C, to już po południu zacznie się robić niepokojąco. Temperatura nadal przyjemna, do 16°C, ale na niebie pojawią się chmury, które zwiastują rychłą zmianę. Ciśnienie będzie oscylować wokół 1011 hPa, by pod wieczór nieznacznie wzrosnąć.

Od godziny 16:00 w niedzielę w Krakowie zacznie padać słaby deszcz, który wieczorem przerodzi się w umiarkowane opady, sięgające prawie 4 mm w ciągu 3 godzin. Będzie to wyraźny sygnał, że weekend dobiega końca, a wraz z nim bezchmurna pogoda. Wieczorem termometry wskażą około 11°C, a wiatr nasili się do 3 m/s, zwiastując poniedziałkowe ochłodzenie.

Jak zaplanować weekend w Krakowie?

Mając na uwadze tak zmienną pogodę, planowanie weekendu w Krakowie wymaga elastyczności. Na piątkowe popołudnie i sobotę zdecydowanie postawcie na aktywności na świeżym powietrzu. Park Jordana, Bulwary Wiślane, czy spacer po Starym Mieście będą doskonałym wyborem, szczególnie gdy słońce zacznie przygrzewać. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońca ma być pod dostatkiem.

Niedziela to już inna bajka. Rano jeszcze można złapać ostatnie promyki, ale po południu warto schować się pod dach. Muzea, galerie, kawiarnie – Kraków oferuje wiele opcji na deszczowe popołudnie. Obowiązkowo zabierzcie ze sobą parasol lub lekką kurtkę przeciwdeszczową, bo deszcz ma być wyraźnym akcentem końca weekendu.

O czym należy pamiętać?

Pamiętajcie o ubieraniu się na cebulkę, zwłaszcza w piątek i niedzielę, kiedy to pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Rano chłodno, po południu ciepło, a wieczorem znów deszczowo. Monitorowanie aktualnych warunków pogodowych będzie kluczowe, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i w pełni cieszyć się każdą godziną krakowskiego weekendu, niezależnie od jej charakteru.

Warto też zwrócić uwagę na spadające ciśnienie w piątek i sobotę, co dla niektórych może oznaczać spadek formy. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i odpoczynku. Niestety, prognozy na poniedziałek nie napawają optymizmem – czekają nas znowu chłodne, deszczowe i pochmurne dni z temperaturą ledwie osiągającą 8°C. To przypomnienie, że prawdziwa wiosna jeszcze przed nami.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.