Pogoda w Lublinie oszaleje! Słoneczny weekend przed potężnym załamaniem.

Piątek w Lublinie – eksplozja słońca!

Pamiętacie, jak pięknie było dziś w Lublinie? To dopiero początek! Jutrzejszy piątek będzie prawdziwym pogodowym hitem. Od rana niebo nad miastem będzie bezchmurne, a termometry pokażą nawet 15 stopni. Czekajcie na prawdziwą ucztę dla zmysłów!

Ciśnienie będzie stabilne, więc żadnych nagłych niespodzianek. Wiatr będzie przyjemny, wiejąc z prędkością do 5 m/s. Po prostu idealne warunki, aby ostatni dzień roboczy spędzić w wiosennym nastroju.

Fenomenalny weekend – ostatnie chwile beztroski?

Weekend w Lublinie zapowiada się równie spektakularnie! Sobota i niedziela to dalszy ciąg nieprzerwanego pasma słońca i bezchmurnego nieba. Temperatury w dzień utrzymają się na poziomie 10-14 stopni.

Niebo nad Lublinem będzie niemal krystalicznie czyste, a wiatr – choć z południowego wschodu – osiągnie prędkość do 7 m/s, z porywami nawet do 14 m/s w sobotę wieczorem. To idealne warunki, by cieszyć się ostatnimi promieniami prawdziwie wiosennej pogody, zanim nadejdzie zimne zaskoczenie.

Jak przetrwać pogodowy rollercoaster?

Korzystajcie z każdej minuty tego weekendu! Wybierzcie się na spacer po Starym Mieście, poszukajcie pierwszych oznak wiosny w Ogrodzie Saskim. Pamiętajcie jednak, by mimo słońca, wziąć ze sobą lekką kurtkę, zwłaszcza wieczorem i na silniejszy wiatr.

Ale uwaga! Po weekendowej idylli czeka nas brutalne przebudzenie. Już w poniedziałek 16 marca, w Lublinie nadciągną solidne opady deszczu i drastyczny spadek temperatury do zaledwie 4 stopni! Przygotujcie parasole i płaszcze, bo piękna pogoda zniknie bez śladu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.