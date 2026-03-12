Pogoda w Lublinie oszaleje! Słoneczny weekend przed potężnym załamaniem.

Lublin szykuje się na pogodową rewolucję! Początek weekendu to prawdziwa gratka dla miłośników słońca, ale nie dajcie się zwieść. Sprawdź, kiedy nadciągnie prawdziwe pogodowe piekło i co czeka mieszkańców Lubelszczyzny. To będzie emocjonujący czas!

Pano rama miejskiego krajobrazu o zachodzie słońca ukazuje miasto skąpane w intensywnych barwach pomarańczy i czerwieni. Po lewej stronie dominuje fasada budynku w odcieniach beżu i brązu z wyraźnymi oknami, stanowiąca ramę dla widoku. Na środku, na tle purpurowo-czerwonego nieba, wyróżnia się sylwetka dużego, ciemnego kościoła z wysokim dachem i wieżyczkami. Horyzont miasta jest usiany niskimi budynkami o jasnych elewacjach i czerwonych dachach, a na ciemnoczerwonym niebie widoczne są rozproszone ciemne chmury, z których po prawej stronie pada deszcz. Liczne ptaki w locie są widoczne na tle jaskrawego zachodzącego słońca, które rzuca długie, pomarańczowe smugi światła przez chmury.

Piątek w Lublinie – eksplozja słońca!

Pamiętacie, jak pięknie było dziś w Lublinie? To dopiero początek! Jutrzejszy piątek będzie prawdziwym pogodowym hitem. Od rana niebo nad miastem będzie bezchmurne, a termometry pokażą nawet 15 stopni. Czekajcie na prawdziwą ucztę dla zmysłów!

Ciśnienie będzie stabilne, więc żadnych nagłych niespodzianek. Wiatr będzie przyjemny, wiejąc z prędkością do 5 m/s. Po prostu idealne warunki, aby ostatni dzień roboczy spędzić w wiosennym nastroju.

Fenomenalny weekend – ostatnie chwile beztroski?

Weekend w Lublinie zapowiada się równie spektakularnie! Sobota i niedziela to dalszy ciąg nieprzerwanego pasma słońca i bezchmurnego nieba. Temperatury w dzień utrzymają się na poziomie 10-14 stopni.

Niebo nad Lublinem będzie niemal krystalicznie czyste, a wiatr – choć z południowego wschodu – osiągnie prędkość do 7 m/s, z porywami nawet do 14 m/s w sobotę wieczorem. To idealne warunki, by cieszyć się ostatnimi promieniami prawdziwie wiosennej pogody, zanim nadejdzie zimne zaskoczenie.

Jak przetrwać pogodowy rollercoaster?

Korzystajcie z każdej minuty tego weekendu! Wybierzcie się na spacer po Starym Mieście, poszukajcie pierwszych oznak wiosny w Ogrodzie Saskim. Pamiętajcie jednak, by mimo słońca, wziąć ze sobą lekką kurtkę, zwłaszcza wieczorem i na silniejszy wiatr.

Ale uwaga! Po weekendowej idylli czeka nas brutalne przebudzenie. Już w poniedziałek 16 marca, w Lublinie nadciągną solidne opady deszczu i drastyczny spadek temperatury do zaledwie 4 stopni! Przygotujcie parasole i płaszcze, bo piękna pogoda zniknie bez śladu.

