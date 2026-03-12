Gdzie dziś powietrze jest najgorsze? Aktualny ranking miast na 12.03.2026!

Smog, pyły PM2.5 i PM10 – co oznaczają?

Zanieczyszczenie powietrza to problem, który regularnie nawiedza polskie miasta, a jego głównymi sprawcami są drobne cząsteczki pyłów zawieszonych. Mówiąc o smogu, najczęściej mamy na myśli właśnie pyły PM2.5 i PM10, które są miernikiem jakości powietrza. Ich stężenie w atmosferze bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Im wyższe wartości, tym większe ryzyko dla układu oddechowego i krwionośnego. Wartość wskaźnika AQI (Air Quality Index) pozwala w prosty sposób ocenić ogólny stan powietrza, informując nas, czy jest ono dobre, umiarkowane czy szkodliwe.

Pyły PM2.5 to cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, które ze względu na swój niewielki rozmiar, z łatwością przenikają do płuc, a nawet do krwiobiegu, stanowiąc poważne zagrożenie dla organizmu. Pyły PM10 są nieco większe (do 10 mikrometrów), ale również szkodliwe, osadzając się w drogach oddechowych. Skutki długotrwałego narażenia na wysokie stężenia PM2.5 i PM10 to między innymi problemy z oddychaniem, zaostrzenie chorób przewlekłych i zwiększone ryzyko chorób serca, dlatego bieżące monitorowanie jakości powietrza jest tak istotne.

Ranking jakości powietrza. Gdzie oddycha się najtrudniej?

10. Szczecin

Na szczęście Szczecin prezentuje się dziś najlepiej w naszym zestawieniu, co pozwala mieszkańcom oddychać swobodniej. Stężenie pyłów PM2.5 wynosi 2.58 µg/m³, a PM10 to 5.01 µg/m³, przy AQI na poziomie 2. Przy temperaturze 12 stopni Celsjusza i umiarkowanym wietrze (3.0 m/s), powietrze jest bezchmurne, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ewentualnych zanieczyszczeń, jednak aktualne wartości są niskie. Mieszkańcy Szczecina mogą cieszyć się dobrą jakością powietrza, co jest optymistyczną wiadomością na tle ogólnopolskich wyników.

9. Gdańsk

W Gdańsku jakość powietrza również utrzymuje się na dobrym poziomie. Z PM2.5 wynoszącym 2.94 µg/m³ i PM10 na poziomie 5.66 µg/m³, indeks AQI wynosi 2. Bezwietrzna pogoda (1.0 m/s) i bezchmurne niebo przy temperaturze 10 stopni Celsjusza mogłyby sprzyjać kumulacji, ale dziś widać, że sytuacja jest stabilna i nie budzi większych obaw. Można spokojnie planować aktywności na świeżym powietrzu, bez ryzyka zdrowotnego.

8. Częstochowa

Częstochowa plasuje się nieco wyżej w rankingu, choć zanieczyszczenie nie jest jeszcze alarmujące. Pyły PM2.5 osiągnęły 3.02 µg/m³, a PM10 – 5.33 µg/m³, z AQI równym 2. Przy zachmurzeniu dużym (93%) i temperaturze 10 stopni Celsjusza, oraz wietrze o prędkości 3.0 m/s, warunki meteorologiczne nie sprzyjają znacznemu rozprzestrzenianiu się pyłów, co może tłumaczyć nieco wyższe, choć nadal niskie, stężenia.

7. Zakopane

W Zakopanem, pomimo intensywnych opadów deszczu (4.21 mm/1h), które zazwyczaj sprzyjają oczyszczaniu atmosfery, stężenia pyłów są nieco wyższe niż w poprzednich miastach. PM2.5 to 3.38 µg/m³, a PM10 – 6.23 µg/m³, AQI wynosi 2. Przy temperaturze 7 stopni Celsjusza i praktycznie zerowym wietrze (0.0 m/s), opady mogły nie być na tyle skuteczne, by znacząco obniżyć poziom zanieczyszczeń, choć ogólny stan powietrza jest wciąż dobry.

6. Katowice

Na Śląsku, w Katowicach, powietrze jest minimalnie gorsze. Pyły PM2.5 wynoszą 3.4 µg/m³, a PM10 5.36 µg/m³, z AQI na poziomie 2. Duże zachmurzenie (95%) i temperatura 12 stopni Celsjusza w połączeniu z umiarkowanym wiatrem (3.0 m/s) sprawiają, że rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest utrudnione, co może utrzymywać stężenia na obecnym poziomie. Sytuacja wymaga monitorowania, ale nie ma jeszcze powodów do niepokoju.

5. Poznań

Poznań plasuje się w połowie stawki z wartościami PM2.5 na poziomie 4.08 µg/m³ i PM10 wynoszącymi 7.38 µg/m³, przy AQI równym 2. Lekkie zachmurzenie (20%) i temperatura 12 stopni Celsjusza wraz z niskim wiatrem (2.0 m/s) sprawiają, że choć powietrze jest akceptowalne, tendencja do kumulacji pyłów jest widoczna. Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na bieżące komunikaty i ograniczyć dłuższe aktywności na zewnątrz w razie pogorszenia.

4. Warszawa

W stolicy stężenia pyłów PM2.5 wynoszą 5.73 µg/m³, a PM10 7.16 µg/m³, z AQI na poziomie 2. Mimo bezchmurnego nieba i wiatru o prędkości 5.0 m/s, co zazwyczaj sprzyja rozpraszaniu zanieczyszczeń, Warszawa utrzymuje się w górnej części naszego rankingu. Temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Pomimo lepszych warunków rozpraszania, miejskie emisje mogą być na tyle wysokie, że utrzymują zanieczyszczenie na tym poziomie.

3. Lublin

Lublin w naszym zestawieniu znalazł się na niechlubnym trzecim miejscu. Pyły PM2.5 to 6.64 µg/m³, a PM10 osiąga 10.13 µg/m³, z AQI na poziomie 2. Przy bezchmurnym niebie i umiarkowanej temperaturze 14 stopni Celsjusza, a także słabym wietrze (1.0 m/s), brak silnego wiatru mógł przyczynić się do utrzymywania się zanieczyszczeń w dolnych warstwach atmosfery. Sytuacja wymaga uwagi, szczególnie dla osób wrażliwych.

2. Radom

Radom dziś zajmuje drugą pozycję w rankingu zanieczyszczeń. Stężenie PM2.5 to 8.82 µg/m³, a PM10 – 12.62 µg/m³, przy AQI równym 2. Pomimo bezchmurnego nieba i temperatury 15 stopni Celsjusza, wiatr o prędkości 3.0 m/s nie był wystarczający, aby skutecznie rozproszyć nagromadzone pyły. Jest to już poziom, przy którym osoby z chorobami układu oddechowego i serca powinny zachować ostrożność.

1. Białystok

Białystok niestety lideruje dziś w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast, osiągając PM2.5 na poziomie 10.17 µg/m³ i PM10 wynoszące 13.7 µg/m³, z AQI równym 2. Przy pochmurnym niebie (17% zachmurzenia) i temperaturze 15 stopni Celsjusza, praktycznie zerowy wiatr (0.0 m/s) okazał się być kluczowym czynnikiem sprzyjającym kumulacji smogu. Mieszkańcy Białegostoku powinni dziś unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz i ograniczyć intensywną aktywność fizyczną. Warto rozważyć użycie masek antysmogowych.

Podsumowanie rankingu jakości powietrza

Miasto AQI PM2.5 (µg/m³) 1. Białystok 2 10.17 2. Radom 2 8.82 3. Lublin 2 6.64 4. Warszawa 2 5.73 5. Poznań 2 4.08 6. Katowice 2 3.40 7. Zakopane 2 3.38 8. Częstochowa 2 3.02 9. Gdańsk 2 2.94 10. Szczecin 2 2.58

Jak chronić się przed smogiem? Praktyczne porady

Gdy jakość powietrza spada, szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, jak skutecznie chronić się przed szkodliwym działaniem smogu. Przede wszystkim, regularne sprawdzanie aktualnych odczytów jakości powietrza jest kluczowe, na przykład za pomocą aplikacji mobilnych czy lokalnych portali pogodowych. Jeśli wskaźniki PM2.5 lub PM10 są wysokie, ogranicz aktywność na zewnątrz, zwłaszcza intensywne ćwiczenia. Warto rozważyć noszenie maski antysmogowej z filtrem FFP2 lub FFP3, która skutecznie zatrzymuje drobne pyły, chroniąc drogi oddechowe.

Podczas dni ze złym powietrzem, najlepiej spędzać czas w pomieszczeniach, zwłaszcza jeśli jesteś osobą wrażliwą – dzieckiem, seniorem, kobietą w ciąży lub masz problemy z układem oddechowym. Upewnij się, że w domu masz szczelne okna, a w miarę możliwości używaj oczyszczacza powietrza. Zrezygnuj z wietrzenia pomieszczeń w godzinach największego stężenia zanieczyszczeń, zazwyczaj rano i wieczorem. Długotrwałe narażenie na smog osłabia odporność i prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, więc odpowiedzialne podejście do tematu jest niezmiernie ważne.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.