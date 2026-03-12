Piątek zaskoczy słońcem w Poznaniu. Potem czeka nas potężna huśtawka!

Słońce triumfuje w Poznaniu w piątek

Poznaniacy, przygotujcie się na absolutny szał! Piątek wita nas prawdziwą gratką – od samego rana niebo nad miastem będzie niemal bezchmurne, a temperatura szybko poszybuje w górę. Już o 7 rano termometry pokażą 5°C, ale dzięki słońcu poczujecie się jak w środku wiosny!

To będzie dzień idealny na złapanie pierwszych promieni! W najcieplejszym momencie, około godziny 16, słupki rtęci w Poznaniu wskażą aż 15°C, z odczuwalną temperaturą 13°C. Wiatr będzie umiarkowany, do 5 m/s, więc nic nie zakłóci Waszych planów na spacery czy relaks na świeżym powietrzu.

Weekend przyniesie wielką zmianę?

Sobota to kontynuacja ciepła, ale uwaga! Chmury zaczną powoli, lecz nieubłaganie napływać nad Poznań, zwiększając zachmurzenie do dużego. Temperatura nadal wysoka, nawet 16°C w ciągu dnia, ale słońce będzie się z nami żegnać. Wiatr odczujemy mocniej, z porywami do 14 m/s!

Prawdziwy szok nadejdzie w niedzielę! Zapomnijcie o wiosennym cieple. Słupki rtęci drastycznie spadną, pokazując zaledwie 7°C w dzień, a odczuwalnie tylko 4°C. Na dodatek, po południu i wieczorem nad Poznaniem pojawią się słabe opady deszczu, które skutecznie zepsują resztki weekendowej radości.

Jak przetrwać pogodową rewolucję?

Skorzystajcie z piątku i soboty! To ostatni dzwonek, by nacieszyć się prawdziwie wiosenną aurą. Wyjdźcie na spacer po Cytadeli, odwiedźcie Palmiarnię Poznańską lub po prostu wybierzcie się na kawę na świeżym powietrzu, zanim pogoda znów pokaże swoje kaprysy.

W niedzielę czeka nas brutalne przebudzenie. Koniecznie zabierzcie ze sobą parasole i cieplejsze kurtki! Spadek temperatury oraz deszcz sprawią, że zamiast na zewnątrz, lepiej zaplanować relaks w domowym zaciszu lub wypad do kina. To będzie dzień pod znakiem „nie wychodź z domu bez potrzeby”!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.