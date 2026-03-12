Weekendowa huśtawka. Co zafunduje nam pogoda w Łodzi?

Deszczowy czwartek, a potem?

Dzień w Łodzi zaczął się dziś dość ponuro, z nieba kropiło, a ulice bynajmniej nie zachęcały do długich spacerów. Termometry w ciągu dnia pokazywały około 12-13°C, choć temperatura odczuwalna była nieco niższa, oscylując wokół 11-12°C. Wieczorem chmury zasnuły niebo niemal całkowicie, a deszcz ustąpił, pozostawiając po sobie jedynie wilgotne powietrze. Ciśnienie atmosferyczne, które dziś po południu osiągnęło solidne 1021 hPa, ma tendencję wzrostową.

Piątek przyniesie ze sobą wyczekiwaną zmianę, która powinna zadowolić wszystkich spragnionych słońca. Początkowo, nad ranem, wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, ale z każdą godziną chmur będzie ubywać. Już przed południem na niebie pojawi się błękit, a około godziny 10:00 termometry wskażą 12°C, z odczuwalną temperaturą na poziomie 11°C. Wilgotność powietrza, która w nocy utrzymywała się na wysokim poziomie, zacznie wyraźnie spadać.

Słoneczny weekend w Łodzi?

Kiedy nadejdzie sobota, w Łodzi zapanuje iście wiosenna aura – z czystym niebem i niemal bezchmurnym horyzontem. To będzie dzień idealny do spędzania czasu na świeżym powietrzu, bo od samego rana słońce ma świecić nieprzerwanie. W szczycie dnia, około godziny 13:00, możemy spodziewać się, że temperatura wzrośnie do przyjemnych 16°C, choć odczuwalnie będzie to 15°C, a ciśnienie zacznie delikatnie spadać do 1007 hPa.

Niedziela, niestety, nie utrzyma już tak optymistycznego scenariusza pogodowego, ale wciąż będzie ciepło. Nad miastem zbiorą się chmury, które w ciągu dnia całkowicie zakryją niebo, skutecznie ograniczając dostęp do słońca. W ciągu dnia spodziewamy się temperatur na poziomie 13-14°C, a ciśnienie wzrośnie do 1012 hPa. Wiatr, choć umiarkowany, będzie wiać z prędkością około 6 m/s, co może nieco obniżyć komfort termiczny.

Jak najlepiej wykorzystać weekend?

Zbliżający się weekend w Łodzi, pomimo pewnych kaprysów pogody, zachęca do aktywności na zewnątrz, zwłaszcza w słoneczną sobotę. Warto wybrać się na spacer po Piotrkowskiej, odwiedzić Park Poniatowskiego lub wybrać się na wycieczkę rowerową po okolicznych lasach. Nie zapomnijcie o odpowiednim ubraniu, gdyż zmiany temperatury w ciągu dnia mogą być dosyć odczuwalne, zwłaszcza przy silniejszym wietrze.

Mimo że niedziela przyniesie więcej chmur, to wciąż będzie na tyle ciepło, by spędzić czas poza domem. Można zaplanować wizytę w łódzkich muzeach czy galeriach, które stanowią doskonałą alternatywę dla aktywności na świeżym powietrzu. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą parasola, choć aktualnie nie ma prognozowanych opadów, matka natura lubi czasem zaskakiwać. Ciepłe napoje i kurtka zawsze będą dobrym pomysłem.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.