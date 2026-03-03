Dziś, 03.03.2026, we Wrocławiu dzieją się cuda. Termometry oszaleją!

Wrocław: Pogodowy armagedon nadciąga?

Wtorek, 3 marca 2026 roku, zacznie się we Wrocławiu w iście zimowej aurze. O poranku, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do mroźnych -2 stopni! Pochmurne niebo tylko spotęguje to zimne wrażenie, więc nie dajcie się zwieść – kurtka i szalik to podstawa. Koniecznie chrońcie się przed chłodem!

Ale nie myślcie, że tak będzie cały dzień! Już około 10:00 temperatura podskoczy do 3 stopni, a potem zacznie się prawdziwy spektakl. Po południu, około godziny 16:00, spodziewajcie się szokujących 14 stopni Celsjusza! To prawdziwy pogodowy cud, który sprawi, że zapomnicie o wczesnowiosennym chłodzie. Słońce zacznie królować na niebie!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -2°C 2 km/h Brak 10:00 3°C 2°C 2 km/h Brak 13:00 10°C 9°C 2 km/h Brak 16:00 14°C 13°C 1 km/h Brak 19:00 8°C 8°C 1 km/h Brak

Co czeka nas jutro we Wrocławiu?

Po dzisiejszym szaleństwie pogodowym, środa, 4 marca 2026, przyniesie nieco bardziej stabilną, choć wciąż przyjemną aurę. Poranek przywita nas z temperaturą około 4 stopni Celsjusza i praktycznie bezchmurnym niebem, idealnym na rozpoczęcie dnia! To prawdziwa ulga po porannym wtorkowym mrozie. Możecie liczyć na spokojny początek środka tygodnia.

W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 9 stopni, a zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, osiągając zachmurzenie duże po południu. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie do 4 km/h, więc nie będzie aż tak silny, jak w niektóre dni. Nadal będzie bez opadów, co jest świetną wiadomością! Nie musimy obawiać się deszczu ani śniegu.

Jak wykorzystać pogodę we Wrocławiu?

Taka zmienna pogoda to prawdziwe wyzwanie, ale i szansa! Dziś koniecznie ubierzcie się na cebulkę – rano grubiej, by zdjąć warstwy, gdy słońce zacznie grzać jak szalone. To idealny dzień na spacer po Ostrowie Tumskim, gdy poczujemy nagły przypływ wiosny! Nie przegapcie okazji, by cieszyć się promieniami słońca.

Jutro, mimo większego zachmurzenia, nadal będzie sucho i umiarkowanie ciepło. Wykorzystajcie tę okazję na relaksujący spacer po Parku Szczytnickim. Pamiętajcie o zabraniu lekkiej kurtki, bo wiatr może dać się we znaki, zwłaszcza po południu. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.