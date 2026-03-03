SZOK W SZCZECINIE! Marzec Miesza, Ale Ta Zmiana Cię Zaskoczy 3.03.2026!

Pogoda w Szczecinie dzisiaj zaskoczy

Dziś, 3 marca 2026 roku, mieszkańcy Szczecina mogą poczuć się, jakby marzec nie mógł się zdecydować, jaką porę roku reprezentować! Poranek przywitał nas chmurami i temperaturą zaledwie 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalnie było jeszcze zimniej, blisko zera. Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, wynoszącym 1026 hPa, co może zwiastować nieco spokojniejszą aurę.

Jednak prawdziwe show zacznie się po południu! Po godzinie 13:00 spodziewajcie się szokującego skoku temperatury do nawet 14 stopni Celsjusza! Wiatr będzie delikatny, wiejący z prędkością do 4 m/s. Czyżby marzec chciał nam dać przedsmak prawdziwej wiosny, po tych wszystkich chmurach i porannym chłodzie? Wieczorem temperatura spadnie, ale wciąż będzie przyjemnie, bo około 8 stopni Celsjusza.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 2 m/s Brak 10:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 13:00 10°C 8°C 4 m/s Brak 16:00 14°C 13°C 3 m/s Brak 19:00 8°C 6°C 2 m/s Brak

Co przyniesie jutro w Szczecinie?

A co nas czeka jutro, 4 marca? Przygotujcie się na zupełnie inny scenariusz! Poranek będzie chłodny, z temperaturą zaledwie 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna będzie nawet -1°C. Ale uwaga, chmury ustąpią miejsca i spodziewamy się bezchmurnego nieba! To idealny dzień na poranną kawę z widokiem na błękitne niebo.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 9 stopni Celsjusza, a wiatr pozostanie łagodny. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie około 1029-1030 hPa, co zwiastuje dobrą pogodę i stabilną aurę. Czyste niebo i słońce? To prawdziwy pogodowy prezent dla mieszkańców Szczecina po dzisiejszych huśtawkach!

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze szaleństwo i jutrzejszą poprawę, kluczem do sukcesu jest odpowiedni ubiór! Dziś postawcie na „cebulkę”, która pozwoli wam szybko reagować na nagły wzrost temperatury w godzinach popołudniowych. Nie dajcie się zaskoczyć! Warto mieć przy sobie lżejszą kurtkę lub sweter, aby zdjąć go, gdy słońce zacznie przygrzewać.

Jutro, dzięki bezchmurnemu niebu, będzie idealny dzień na długie spacery po parkach Szczecina lub nad Odrą. Pamiętajcie jednak, że poranki wciąż będą rześkie, więc ciepła czapka i rękawiczki mogą okazać się nieocenione. To będzie świetna okazja, by złapać trochę wiosennego słońca i naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.