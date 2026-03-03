Temperatury wystrzelą w górę! Pogoda w Warszawie 03.03.2026 zaskoczy wszystkich.

Co dziś czeka mieszkańców Warszawy?

Wtorek, 3 marca 2026 roku, przyniesie do Warszawy prawdziwy powiew wiosny i sporą dawkę słońca! Zacznijmy dzień od bezchmurnego nieba, które szybko ustąpi miejsca jedynie niewielkiemu zachmurzeniu. Już z samego rana termometry pokażą przyjemne 4 stopnie Celsjusza, by systematycznie rosnąć.

Przedpołudnie i popołudnie to czas, gdy poczujemy, że zima odpuszcza. W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 16:00, możemy spodziewać się aż 12 stopni Celsjusza! Wiatr będzie słaby, niemal niewyczuwalny, co sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz. To idealna okazja, by złapać pierwsze promienie wiosennego słońca, nawet jeśli będzie ono schowane za chmurami.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 4°C 1 km/h Brak 10:00 6°C 6°C 1 km/h Brak 13:00 10°C 10°C 1 km/h Brak 16:00 12°C 11°C 1 km/h Brak 19:00 9°C 8°C 2 km/h Brak 22:00 7°C 5°C 3 km/h Brak

Jaka pogoda na jutro w Warszawie?

Środa, 4 marca, przyniesie nam nieco chłodniejsze przebudzenie! Z samego rana, około godziny 7:00, termometry wskażą zaledwie 3 stopnie Celsjusza, a temperatura odczuwalna spadnie do 1 stopnia! Zachmurzenie będzie umiarkowane, choć momentami może być pochmurnie, jednak deszcz nadal nie jest przewidywany. Poranek będzie jednak bardziej wietrzny niż wtorkowy.

W ciągu dnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Około południa możemy spodziewać się już 7 stopni Celsjusza, a popołudniu słupki rtęci pokażą 9 stopni. Wiatr utrzyma się na poziomie 4-5 km/h, z porywami do 7-8 km/h, co może potęgować uczucie chłodu. Pomimo wyższych temperatur, ten dzień będzie zdecydowanie mniej słoneczny niż wtorek, a niebo pozostanie zachmurzone.

Jak wykorzystać zbliżającą się wiosnę?

Taka pogoda to idealna okazja, aby wreszcie wyjść z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza! We wtorek, gdy słońce będzie jeszcze hojniejsze, wybierz się na spacer po Łazienkach Królewskich czy Polach Mokotowskich. Odczuwalna temperatura będzie niezwykle przyjemna, więc nie zapomnij o lekkiej kurtce i okularach przeciwsłonecznych – mogą się przydać!

Jeśli planujesz spędzić ten dzień aktywnie, pomyśl o rowerowej przejażdżce wzdłuż Wisły. Pamiętaj jednak, by w środę założyć nieco cieplejszą bluzę, szczególnie rano, gdy temperatura będzie niższa, a wiatr mocniej da się we znaki. Taki pogodowy rollercoaster wymaga elastyczności – bądź gotów na wszystko i ciesz się każdą chwilą na zewnątrz!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.