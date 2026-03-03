Szokujące ciepło w Zakopanem. Wtorek zaskoczy wszystkich!

Dzień pełen niespodzianek

Wtorek, 3 marca 2026 roku, w Zakopanem to prawdziwa rollercoaster pogodowa, która zacznie się od mroźnego uścisku! Poranek o 7:00 przywitał nas temperaturą -4 stopni Celsjusza, z odczuwalną wartością na tym samym poziomie. Nie zapominajcie o ciepłych kurtkach, bo na górskich szlakach wciąż będzie czuć zimę, mimo niewielkiego zachmurzenia.

Jednak uwaga, bo Zakopane zafunduje nam prawdziwą metamorfozę! Już około południa termometry gwałtownie poszybują w górę. Około godziny 13:00 możemy spodziewać się aż 5 stopni na plusie, a późnym popołudniem, około 16:00, temperatura osiągnie szczyt — nawet 7 stopni! To prawdziwy szok po porannym mrozie, a słońce będzie próbować przebić się przez chmury, dodając uroku temu dynamicznemu dniu.

Pogoda w Zakopanem dzisiaj godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 -4°C -4°C 1 m/s Brak 09:00 -1°C -1°C 1 m/s Brak 12:00 5°C 5°C 1 m/s Brak 15:00 7°C 7°C 0 m/s Brak 18:00 1°C -1°C 2 m/s Brak 21:00 1°C -1°C 2 m/s Brak

Co przyniesie jutro w Zakopanem?

Przygotujcie się na kolejny dzień pełen zmienności! Środa, 4 marca 2026 roku, w Zakopanem, rozpocznie się od zera na termometrze, ale temperatura odczuwalna nadal będzie wynosić -1 stopień Celsjusza. Początkowo niebo będzie bezchmurne, co obiecuje piękne widoki na ośnieżone szczyty, choć z delikatnym, dwumetrowym wiatrem.

W ciągu dnia możemy spodziewać się stopniowego ocieplenia, a termometry pokażą nawet 7 stopni Celsjusza około godziny 13:00. Jednak od popołudnia niebo zacznie się zasnuwać chmurami, osiągając późnym popołudniem duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie łagodny, co pozwoli cieszyć się świeżym powietrzem, mimo coraz bardziej zachmurzonego nieba.

Jak spędzić ten dzień?

Biorąc pod uwagę gwałtowne zmiany temperatury, ten dzień to idealna okazja, aby skorzystać z uroków Zakopanego! Rano, gdy jeszcze trzyma mróz, wybierzcie się na sanki lub krótką przejażdżkę na nartach. Później, gdy słońce zacznie przygrzewać, to doskonały moment na spacer po Krupówkach lub relaks na jednej z tarasów widokowych, podziwiając budzącą się do życia przyrodę. Nie zapomnijcie o kremie z filtrem, słońce potrafi zaskoczyć!

Pamiętajcie o warstwowych ubraniach, które pozwolą Wam komfortowo dostosować się do zmieniającej się aury. Od popołudnia, gdy temperatura zacznie spadać, a chmury mogą zwiastować wieczorne ochłodzenie, warto pomyśleć o rozgrzewającej herbacie z prądem w jednej z klimatycznych karczm. Bezchmurne noce pozwalają na podziwianie gwiazd, więc jeśli będziecie mieć taką okazję, spójrzcie w górę!

