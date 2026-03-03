Słoneczna pułapka w Toruniu. Czy marzec 2026 zaskoczy nas ociepleniem?

Toruń: Pogoda dziś – od chmur do słońca

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek, bo wtorek 3 marca 2026 roku z pewnością nie będzie nudny. Poranek przywita nas z zachmurzeniem dużym i temperaturą oscylującą wokół 2 stopni Celsjusza, co sprawi, że wyjście z domu bez ciepłej kurtki może być nie najlepszym pomysłem.

Jednak z każdą godziną sytuacja na niebie ma się poprawiać. Koło południa, kiedy słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, termometry w Toruniu pokażą już 9 stopni. Popołudnie przyniesie prawdziwy przełom, z temperaturą dochodzącą do 13 stopni Celsjusza i zachmurzeniem małym, co z pewnością poprawi nastroje i zachęci do spacerów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C 1°C 1 m/s Brak 09:00 4°C 2°C 2 m/s Brak 12:00 9°C 7°C 4 m/s Brak 15:00 13°C 12°C 3 m/s Brak 18:00 5°C 3°C 3 m/s Brak 21:00 7°C 4°C 3 m/s Brak

Co przyniesie środa w Toruniu?

Po wtorkowym ociepleniu, środa 4 marca 2026 roku przyniesie niewielkie ochłodzenie i bardziej zróżnicowany obraz pogodowy w Toruniu. Poranne godziny rozpoczną się od około 2 stopni Celsjusza, z niebem częściowo zachmurzonym, co utrzyma chłodny klimat.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 8 stopni Celsjusza, ale niebo będzie przechodzić od bezchmurnego do pochmurnego. Wiatr, choć umiarkowany, będzie odczuwalny, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, z kierunkiem północno-zachodnim.

Jak spędzić słoneczne popołudnie?

Skoro Toruń ma nas rozpieszczać słońcem w środku tygodnia, warto to wykorzystać! Popołudniowe 13 stopni Celsjusza to idealna okazja, by wybrać się na spacer Bulwarem Filadelfijskim lub poszukać pierwszych oznak wiosny w Parku Miejskim. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!

Warto pamiętać, że wieczór przyniesie jednak znaczne ochłodzenie, dlatego mimo dziennej temperatury, ubierzcie się warstwowo. Parasol możecie spokojnie zostawić w domu, bo dziś nie przewiduje się żadnych opadów. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.