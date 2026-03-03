Słoneczna pułapka w Toruniu. Czy marzec 2026 zaskoczy nas ociepleniem?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-03 6:35

Wtorek 3 marca 2026 roku w Toruniu zapowiada się prawdziwie intrygująco. Początek dnia pod chmurką, jednak z każdą godziną pogoda będzie się dynamicznie zmieniać. Termometry wskażą dziś nawet 13 stopni Celsjusza! Czy to już zapowiedź wiosny, czy tylko przelotne ocieplenie? Sprawdźmy, co dokładnie czeka mieszkańców miasta.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Toruń: Pogoda dziś – od chmur do słońca

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek, bo wtorek 3 marca 2026 roku z pewnością nie będzie nudny. Poranek przywita nas z zachmurzeniem dużym i temperaturą oscylującą wokół 2 stopni Celsjusza, co sprawi, że wyjście z domu bez ciepłej kurtki może być nie najlepszym pomysłem.

Jednak z każdą godziną sytuacja na niebie ma się poprawiać. Koło południa, kiedy słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, termometry w Toruniu pokażą już 9 stopni. Popołudnie przyniesie prawdziwy przełom, z temperaturą dochodzącą do 13 stopni Celsjusza i zachmurzeniem małym, co z pewnością poprawi nastroje i zachęci do spacerów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:002°C1°C1 m/sBrak
09:004°C2°C2 m/sBrak
12:009°C7°C4 m/sBrak
15:0013°C12°C3 m/sBrak
18:005°C3°C3 m/sBrak
21:007°C4°C3 m/sBrak

Co przyniesie środa w Toruniu?

Po wtorkowym ociepleniu, środa 4 marca 2026 roku przyniesie niewielkie ochłodzenie i bardziej zróżnicowany obraz pogodowy w Toruniu. Poranne godziny rozpoczną się od około 2 stopni Celsjusza, z niebem częściowo zachmurzonym, co utrzyma chłodny klimat.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 8 stopni Celsjusza, ale niebo będzie przechodzić od bezchmurnego do pochmurnego. Wiatr, choć umiarkowany, będzie odczuwalny, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, z kierunkiem północno-zachodnim.

Jak spędzić słoneczne popołudnie?

Skoro Toruń ma nas rozpieszczać słońcem w środku tygodnia, warto to wykorzystać! Popołudniowe 13 stopni Celsjusza to idealna okazja, by wybrać się na spacer Bulwarem Filadelfijskim lub poszukać pierwszych oznak wiosny w Parku Miejskim. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!

Warto pamiętać, że wieczór przyniesie jednak znaczne ochłodzenie, dlatego mimo dziennej temperatury, ubierzcie się warstwowo. Parasol możecie spokojnie zostawić w domu, bo dziś nie przewiduje się żadnych opadów. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.