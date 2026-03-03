Słoneczna pułapka w Toruniu. Czy marzec 2026 zaskoczy nas ociepleniem?

Spis treści
Toruń: Pogoda dziś – od chmur do słońca
Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek, bo wtorek 3 marca 2026 roku z pewnością nie będzie nudny. Poranek przywita nas z zachmurzeniem dużym i temperaturą oscylującą wokół 2 stopni Celsjusza, co sprawi, że wyjście z domu bez ciepłej kurtki może być nie najlepszym pomysłem.
Jednak z każdą godziną sytuacja na niebie ma się poprawiać. Koło południa, kiedy słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, termometry w Toruniu pokażą już 9 stopni. Popołudnie przyniesie prawdziwy przełom, z temperaturą dochodzącą do 13 stopni Celsjusza i zachmurzeniem małym, co z pewnością poprawi nastroje i zachęci do spacerów.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|2°C
|1°C
|1 m/s
|Brak
|09:00
|4°C
|2°C
|2 m/s
|Brak
|12:00
|9°C
|7°C
|4 m/s
|Brak
|15:00
|13°C
|12°C
|3 m/s
|Brak
|18:00
|5°C
|3°C
|3 m/s
|Brak
|21:00
|7°C
|4°C
|3 m/s
|Brak
Co przyniesie środa w Toruniu?
Po wtorkowym ociepleniu, środa 4 marca 2026 roku przyniesie niewielkie ochłodzenie i bardziej zróżnicowany obraz pogodowy w Toruniu. Poranne godziny rozpoczną się od około 2 stopni Celsjusza, z niebem częściowo zachmurzonym, co utrzyma chłodny klimat.
W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 8 stopni Celsjusza, ale niebo będzie przechodzić od bezchmurnego do pochmurnego. Wiatr, choć umiarkowany, będzie odczuwalny, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, z kierunkiem północno-zachodnim.
Jak spędzić słoneczne popołudnie?
Skoro Toruń ma nas rozpieszczać słońcem w środku tygodnia, warto to wykorzystać! Popołudniowe 13 stopni Celsjusza to idealna okazja, by wybrać się na spacer Bulwarem Filadelfijskim lub poszukać pierwszych oznak wiosny w Parku Miejskim. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!
Warto pamiętać, że wieczór przyniesie jednak znaczne ochłodzenie, dlatego mimo dziennej temperatury, ubierzcie się warstwowo. Parasol możecie spokojnie zostawić w domu, bo dziś nie przewiduje się żadnych opadów. Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.