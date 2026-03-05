Dziś smog w Polsce zaskakuje. Sprawdź, które miasta mają najgorsze powietrze 05.03.2026!

Czym jest smog i jak wpływa na zdrowie?

Smog to nie tylko nieprzyjemna mgła, ale przede wszystkim toksyczny koktajl szkodliwych substancji, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dziś, 05.03.2026, temat jakości powietrza znów powraca z alarmującą siłą, stając się wyzwaniem dla wielu polskich miast. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Kluczowe składniki smogu to pyły zawieszone PM2.5 i PM10, które są niezwykle groźne ze względu na swoją mikroskopijną wielkość. PM2.5, będąc mniejszym, łatwiej przenika do płuc i krwiobiegu, powodując choroby układu oddechowego i krążenia. Wskaźnik AQI (Air Quality Index) pozwala nam szybko ocenić, jak bardzo powietrze jest zanieczyszczone i czy należy podjąć środki ostrożności.

Aktualny ranking miast z najgorszym powietrzem 05.03.2026

10. Szczecin

W Szczecinie jakość powietrza utrzymuje się na względnie dobrym poziomie. Z wartościami PM2.5 na poziomie 7.97 µg/m³ i PM10 wynoszącymi 12.55 µg/m³, wskaźnik AQI osiąga wartość 2. To oznacza, że powietrze jest akceptowalne, a mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem oddychania. Temperatura wynosi 10°C, przy niewielkim zachmurzeniu i umiarkowanym wietrze (3 m/s), co sprzyja rozpraszaniu ewentualnych zanieczyszczeń.

9. Poznań

Poznań plasuje się niewiele wyżej, z PM2.5 na poziomie 9.26 µg/m³ i PM10 wynoszącym 15.41 µg/m³. Wskaźnik AQI to również 2. Bezchmurne niebo i temperatura 11°C z umiarkowanym wiatrem (2 m/s) od południa tworzą warunki, które **pomagają w utrzymaniu czystości powietrza**. Mimo to, warto pamiętać o regularnym monitorowaniu danych.

8. Katowice

W Katowicach odnotowano PM2.5 na poziomie 10.33 µg/m³ i PM10 na poziomie 14.3 µg/m³, co przekłada się na AQI równy 2. Temperatura wynosi 9°C, a wiatr jest bardzo słaby (1 m/s), wiejący z północy. Choć zachmurzenie jest małe, to niska prędkość wiatru nie sprzyja efektywnemu rozwiewaniu pyłów, co wymaga uwagi, mimo stosunkowo dobrych wyników.

7. Bydgoszcz

Mieszkańcy Bydgoszczy oddychają powietrzem z PM2.5 na poziomie 10.42 µg/m³ i PM10 wynoszącym 18.31 µg/m³, z AQI równym 2. Bezchmurne niebo i temperatura 10°C z umiarkowanym wiatrem (3 m/s) od zachodu **powinny pomagać w oczyszczaniu atmosfery**. Warto jednak mieć na uwadze te wartości, szczególnie jeśli planujemy dłuższe aktywności na zewnątrz.

6. Toruń

Toruń notuje PM2.5 na poziomie 11.19 µg/m³ oraz PM10 19.09 µg/m³, co daje AQI 2. Panuje zachmurzenie umiarkowane, temperatura wynosi 6°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Wysoka wilgotność (95%) w połączeniu z chmurami może sprzyjać utrzymywaniu się zanieczyszczeń nisko przy gruncie. Warto to uwzględnić, planując dzień.

5. Zakopane

W Zakopanem stężenie PM2.5 to 11.81 µg/m³, a PM10 wynosi 15.78 µg/m³, z AQI równym 3. Panuje chłodna aura z temperaturą 3°C, małym zachmurzeniem i bardzo słabym wiatrem (1 m/s). Warunki zimowe, takie jak niska temperatura i słaby wiatr, często prowadzą do kumulacji zanieczyszczeń w kotlinach, dlatego mieszkańcy i turyści powinni być szczególnie czujni.

4. Radom

Radom prezentuje wyniki PM2.5 na poziomie 12.45 µg/m³ i PM10 20.36 µg/m³, z AQI równym 2. Bezchmurne niebo i temperatura 8°C z umiarkowanym wiatrem (3 m/s) od północnego zachodu wydają się sprzyjać rozpraszaniu pyłów. Jednakże, **mimo sprzyjających warunków atmosferycznych, poziom zanieczyszczeń jest nadal zauważalny**, co wskazuje na potrzebę monitorowania.

3. Kraków

Kraków, niestety, tradycyjnie znajduje się w czołówce miast z problemami powietrznymi. Dziś PM2.5 wynosi 13.78 µg/m³, a PM10 to 16.36 µg/m³, z AQI równym 2. Temperatura sięga 9°C, a wiatr jest bardzo słaby (1 m/s). Niska wilgotność (30%) i słaby wiatr nie pomagają w szybkiej poprawie sytuacji, co sprawia, że **mimo umiarkowanego zachmurzenia, jakość powietrza jest daleka od idealnej**.

2. Łódź

Łódź zajmuje drugie miejsce w rankingu, z PM2.5 na poziomie 17.82 µg/m³ i PM10 wynoszącym 28.68 µg/m³, a AQI to 2. Przy zachmurzeniu dużym i temperaturze 8°C, wiatr o prędkości 2 m/s nie jest wystarczająco silny. **Wysokie zachmurzenie i stosunkowo niski wiatr sprawiają, że zanieczyszczenia dłużej utrzymują się w atmosferze**, co wymaga ostrożności od mieszkańców.

1. Częstochowa

Częstochowa dziś zmaga się z najgorszą jakością powietrza w Polsce. Stężenie PM2.5 osiąga 22.07 µg/m³, a PM10 33.41 µg/m³, co przy AQI równym 2 jest najwyższą wartością w naszym zestawieniu. Temperatura wynosi 8°C, a wiatr jest słaby (2 m/s). Duże zachmurzenie i niewielki wiatr to warunki idealne do kumulacji smogu, dlatego mieszkańcy powinni ograniczyć aktywność na zewnątrz.

Zanieczyszczenie powietrza w miastach – Tabela

Miasto AQI PM2.5 (µg/m³) 10. Szczecin 2 7.97 9. Poznań 2 9.26 8. Katowice 2 10.33 7. Bydgoszcz 2 10.42 6. Toruń 2 11.19 5. Zakopane 3 11.81 4. Radom 2 12.45 3. Kraków 2 13.78 2. Łódź 2 17.82 1. Częstochowa 2 22.07

Jak chronić się przed smogiem?

Gdy jakość powietrza jest niska, niezwykle ważne jest, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności. **Ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz to podstawowa zasada**, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych oraz cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia. Warto śledzić bieżące komunikaty i unikać długotrwałego przebywania poza domem w godzinach największego zanieczyszczenia.

W dniach ze złym powietrzem, najlepiej spędzić czas w domu, przy szczelnie zamkniętych oknach. Jeśli musisz wyjść, rozważ założenie maski antysmogowej z odpowiednim filtrem, która skutecznie zabezpieczy drogi oddechowe przed szkodliwymi pyłami. Warto również pomyśleć o oczyszczaczu powietrza w mieszkaniu, który **znacznie poprawi komfort oddychania we własnym azylu**.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.