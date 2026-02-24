Dziś w Szczecinie szaro i deszczowo. Czy czeka nas przełom na 24.02.2026?

2026-02-24

Mieszkańcy Szczecina, przygotujcie się na dzień pod znakiem zachmurzenia i porannego deszczu. 24.02.2026 nie zapowiada się na pogodowe fajerwerki, a raczej na typową, lutową szarugę. Co więcej, chłód będzie odczuwalny mocniej niż wskazują termometry. Sprawdźcie, jak dokładnie będzie wyglądać pogoda w Waszym mieście.

Cztery osoby idą chodnikiem z bruku, trzy z nich niosą otwarte czarne parasole, a pierwsza kobieta po lewej trzyma torbę na zakupy. Po prawej stronie chodnika rosną młode drzewa, a dalej widać zabytkowe kamienice z czerwonymi dachami i jasnymi fasadami, z których niektóre mają balkony. Po lewej stronie widać rzekę z kilkoma zacumowanymi łodziami i statkami wycieczkowymi, a w oddali most i wysoką wieżę kościelną z zegarem i szpiczastym dachem. Szare, zachmurzone niebo dominuje nad horyzontem, a mokry chodnik i rzeka odbijają światło.

Szczecin dziś. Jaka pogoda na 24 lutego?

Wtorek w Szczecinie niestety nie rozpieszcza. Już od wczesnych godzin porannych mieszkańcy mogli doświadczyć **słabych opadów deszczu**, które skutecznie studzą optymizm i przypominają, że zima, mimo kalendarzowej bliskości wiosny, wciąż ma swoje argumenty. Chmury szczelnie zakryją niebo, tworząc ponurą aurę, którą trudno będzie przełamać.

Co więcej, rzeczywista temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry, oscylując wokół 1-3 stopni Celsjusza, mimo że słupki rtęci pokażą 4-6 stopni. Za ten dyskomfort odpowiada **umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu** z prędkością około 4 km/h, z porywami do 8 km/h, który w połączeniu z wysoką wilgotnością (około 90%) sprawi, że nawet najmniejszy spacer będzie wymagał solidnego ubioru.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Szczecina

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:004°C1°C4 km/hDeszcz (0.37mm)
10:004°C1°C4 km/hBrak
13:006°C3°C4 km/hBrak
16:005°C4°C2 km/hBrak
19:003°C3°C0 km/hBrak

Jaki będzie jutro dzień w Szczecinie?

Po dzisiejszej szarudze, środa 25 lutego przyniesie tylko niewielką poprawę, choć poranek będzie równie nieprzyjemny. Nocą i wczesnym rankiem możemy spodziewać się, że **temperatura spadnie do zaledwie 1 stopnia Celsjusza**, a odczuwalna będzie oscylować wokół zera, a nawet poniżej, co ponownie zmusi nas do ubierania się na cebulkę. Cały dzień upłynie pod znakiem zachmurzenia, choć bez opadów.

Popołudnie może okazać się nieco łaskawsze. Około godziny 13:00 termometry pokażą już 8 stopni Celsjusza, a i wiatr nie będzie już tak dokuczliwy, utrzymując się na poziomie około 2 km/h. To jednak wciąż nie jest to, na co czekamy, a **zachmurzenie duże pozostanie dominującym elementem** krajobrazu, co może frustrować tych, którzy tęsknią za słońcem.

Co robić w taką pogodę w mieście?

W taką pogodę, gdy na zewnątrz deszcz i przenikliwy chłód, najlepiej postawić na **aktywności pod dachem**. Szczecin oferuje wiele możliwości: od wizyty w kinie czy teatrze, przez relaks w jednej z kawiarni, po eksplorację muzeów. To idealny moment, by nadrobić kulturalne zaległości lub po prostu spędzić czas z bliskimi w ciepłej, przytulnej atmosferze, zamiast brodzić w miejskiej pluchy.

Jeśli jednak musisz wyjść z domu, pamiętaj o odpowiednim ubiorze. **Gruba kurtka, szalik, czapka i wodoodporne obuwie to absolutna podstawa**, zwłaszcza rano, gdy temperatura odczuwalna będzie wyjątkowo niska. Nie zapominaj także o parasolu – choć deszcz nie będzie już tak intensywny jak rano, lepiej być przygotowanym na wszelkie niespodzianki, które może zgotować nam kapryśna pogoda.

