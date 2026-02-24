Wrocław zalany deszczem. Czy to koniec zimy w ponurych barwach 24.02.2026?

Wrocław: Deszczowa wtorkowa aura

Wrocławianie budzą się dziś, 24.02.2026, do raczej ponurej rzeczywistości – poranek zastał nas pod zasłoną słabych, lecz uporczywych opadów deszczu. Termometry wskazują zaledwie 5 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura wynosi ledwie 1 stopień, co z pewnością nie napawa optymizmem.

Dominujące zachmurzenie na poziomie 75-83% i porywisty wiatr, osiągający w porywach nawet do 12 km/h, sprawiają, że wyjście z domu bez solidnego parasola i ciepłej kurtki to czysta prośba o kłopoty. Ciśnienie atmosferyczne, oscylujące wokół 1014-1015 hPa, zapowiada stabilną, choć niezbyt radosną pogodę.

Wraz z upływem dnia sytuacja niestety nie ulegnie znaczącej poprawie; w południe temperatura podniesie się do 7 stopni, a odczuwalna do 3 stopni Celsjusza, ale deszcz nadal będzie nam towarzyszył. Po południu chmury zdominują niebo, osiągając nawet 94% pokrycia, co skutecznie utrudni jakiekolwiek przebłyski słońca.

Do wieczora opady nieco osłabną, ale całkowicie nie znikną, z prognozowanymi 0.15-0.21 mm deszczu w trzygodzinnych interwałach, przy jednoczesnym wzroście ciśnienia do 1020-1022 hPa. W nocy, około godziny 22:00, deszcz wreszcie ustąpi, pozostawiając umiarkowane zachmurzenie, ale wiatr uspokoi się do zaledwie 2 km/h.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Wrocławia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5°C 1°C 7 km/h 0.4 mm 09:00 6°C 2°C 6 km/h 0.52 mm 12:00 7°C 3°C 6 km/h 0.48 mm 15:00 7°C 4°C 4 km/h 0.15 mm 18:00 6°C 4°C 3 km/h 0.21 mm 21:00 4°C 2°C 2 km/h Brak

Jutro we Wrocławiu – chmury, ale bez deszczu?

Środa, 25.02.2026, we Wrocławiu zapowiada się jako dzień znacznie spokojniejszy, przynajmniej pod względem opadów – deszcz w końcu odpuści. Poranek przywita nas zachmurzonym niebem, z temperaturą oscylującą wokół 4 stopni Celsjusza i odczuwalną na poziomie 2 stopni.

Wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością zaledwie 2-3 km/h, co z pewnością będzie miłą odmianą po wtorkowych porywach. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie około 1025-1026 hPa, co może sprzyjać lepszemu samopoczuciu.

W ciągu dnia temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając maksymalnie 8 stopni Celsjusza w okolicach godziny 13:00-16:00. Niestety, słońca wciąż będzie jak na lekarstwo, gdyż zachmurzenie pozostanie duże, osiągając nawet 100% pokrycia nieba.

Wieczorem, około 19:00, temperatura spadnie do 5 stopni, a wiatr nadal będzie lekki. Mimo braku deszczu, pogoda nie zachęci do długich spacerów, chyba że ktoś jest fanem szarych krajobrazów.

Jak przetrwać wrocławską pogodę?

Zważywszy na dzisiejsze, 24.02.2026, deszczowe i wietrzne warunki, mieszkańcy Wrocławia powinni pamiętać o solidnym przygotowaniu na wyjście z domu. Parasol to absolutny must-have, a także nieprzemakalna kurtka i buty, by uniknąć przemoknięcia.

Warto również rozważyć planowanie aktywności pod dachem – liczne wrocławskie galerie, muzea czy kawiarnie oferują schronienie przed kapryśną aurą. Może to dobry dzień na nadrobienie zaległości w czytaniu albo seans filmowy, zamiast mokrej wędrówki po mieście.

Jutro, choć bez deszczu, niebo nadal będzie zdominowane przez chmury, a temperatury pozostaną umiarkowane. To dobra okazja, by wybrać się na spacer bez obawy o przemoczenie, ale wciąż w towarzystwie ciepłego okrycia wierzchniego.

Pamiętajmy, że zmienna lutowa pogoda – to nic nowego w dolnośląskiej stolicy. Odporność na pogodowe humory to podstawa, a drobna ironia wobec nieustannych zmian potrafi znacząco poprawić nastrój.Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.