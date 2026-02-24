Wrocław zalany deszczem. Czy to koniec zimy w ponurych barwach 24.02.2026?

2026-02-24

Mieszkańcy Wrocławia, przygotujcie parasole na dziś, 24.02.2026! Nad miasto nadciągnęły deszczowe chmury, które nie zamierzają szybko odpuścić. Czy to typowy, ponury wrocławski luty, czy może zapowiedź czegoś więcej? Sprawdźcie, co nas czeka w najbliższych godzinach i dniach, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Szeroki plan przedstawia miejski krajobraz w deszczu, z mokrą nawierzchnią drogi i widocznymi kroplami deszczu spadającymi z nieba. Na pierwszym planie, po prawej stronie, idzie postać z parasolem o pomarańczowo-żółtych segmentach, a jej odbicie jest widoczne na mokrej nawierzchni. Horyzont dominuje linia budynków z czerwonymi dachami oraz wieża kościelna z ostro zakończonym szpicem, natomiast za nimi rozciąga się zachmurzone niebo, przez które przebijają się promienie słońca, tworząc jasną smugę.

Wrocław: Deszczowa wtorkowa aura

Wrocławianie budzą się dziś, 24.02.2026, do raczej ponurej rzeczywistości – poranek zastał nas pod zasłoną słabych, lecz uporczywych opadów deszczu. Termometry wskazują zaledwie 5 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura wynosi ledwie 1 stopień, co z pewnością nie napawa optymizmem.

Dominujące zachmurzenie na poziomie 75-83% i porywisty wiatr, osiągający w porywach nawet do 12 km/h, sprawiają, że wyjście z domu bez solidnego parasola i ciepłej kurtki to czysta prośba o kłopoty. Ciśnienie atmosferyczne, oscylujące wokół 1014-1015 hPa, zapowiada stabilną, choć niezbyt radosną pogodę.

Wraz z upływem dnia sytuacja niestety nie ulegnie znaczącej poprawie; w południe temperatura podniesie się do 7 stopni, a odczuwalna do 3 stopni Celsjusza, ale deszcz nadal będzie nam towarzyszył. Po południu chmury zdominują niebo, osiągając nawet 94% pokrycia, co skutecznie utrudni jakiekolwiek przebłyski słońca.

Do wieczora opady nieco osłabną, ale całkowicie nie znikną, z prognozowanymi 0.15-0.21 mm deszczu w trzygodzinnych interwałach, przy jednoczesnym wzroście ciśnienia do 1020-1022 hPa. W nocy, około godziny 22:00, deszcz wreszcie ustąpi, pozostawiając umiarkowane zachmurzenie, ale wiatr uspokoi się do zaledwie 2 km/h.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Wrocławia

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:005°C1°C7 km/h0.4 mm
09:006°C2°C6 km/h0.52 mm
12:007°C3°C6 km/h0.48 mm
15:007°C4°C4 km/h0.15 mm
18:006°C4°C3 km/h0.21 mm
21:004°C2°C2 km/hBrak

Jutro we Wrocławiu – chmury, ale bez deszczu?

Środa, 25.02.2026, we Wrocławiu zapowiada się jako dzień znacznie spokojniejszy, przynajmniej pod względem opadów – deszcz w końcu odpuści. Poranek przywita nas zachmurzonym niebem, z temperaturą oscylującą wokół 4 stopni Celsjusza i odczuwalną na poziomie 2 stopni.

Wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością zaledwie 2-3 km/h, co z pewnością będzie miłą odmianą po wtorkowych porywach. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie około 1025-1026 hPa, co może sprzyjać lepszemu samopoczuciu.

W ciągu dnia temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając maksymalnie 8 stopni Celsjusza w okolicach godziny 13:00-16:00. Niestety, słońca wciąż będzie jak na lekarstwo, gdyż zachmurzenie pozostanie duże, osiągając nawet 100% pokrycia nieba.

Wieczorem, około 19:00, temperatura spadnie do 5 stopni, a wiatr nadal będzie lekki. Mimo braku deszczu, pogoda nie zachęci do długich spacerów, chyba że ktoś jest fanem szarych krajobrazów.

Jak przetrwać wrocławską pogodę?

Zważywszy na dzisiejsze, 24.02.2026, deszczowe i wietrzne warunki, mieszkańcy Wrocławia powinni pamiętać o solidnym przygotowaniu na wyjście z domu. Parasol to absolutny must-have, a także nieprzemakalna kurtka i buty, by uniknąć przemoknięcia.

Warto również rozważyć planowanie aktywności pod dachem – liczne wrocławskie galerie, muzea czy kawiarnie oferują schronienie przed kapryśną aurą. Może to dobry dzień na nadrobienie zaległości w czytaniu albo seans filmowy, zamiast mokrej wędrówki po mieście.

Jutro, choć bez deszczu, niebo nadal będzie zdominowane przez chmury, a temperatury pozostaną umiarkowane. To dobra okazja, by wybrać się na spacer bez obawy o przemoczenie, ale wciąż w towarzystwie ciepłego okrycia wierzchniego.

Pamiętajmy, że zmienna lutowa pogoda – to nic nowego w dolnośląskiej stolicy. Odporność na pogodowe humory to podstawa, a drobna ironia wobec nieustannych zmian potrafi znacząco poprawić nastrój.Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.