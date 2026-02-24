Dziś w Toruniu deszcz i chłód. Kiedy w końcu wyjrzy słońce 24.02.2026?

2026-02-24 6:34

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się! Dziś 24.02.2026 miasto obudziło się w deszczowej aurze, a chłód przenika do szpiku kości. Czy ta ponura wizja utrzyma się przez cały dzień, czy może jednak czeka nas jakiś pogodowy zwrot akcji? Przekonajcie się, zanim wyjdziecie z domu i dajcie się zaskoczyć!

Cztery osoby z parasolami idą po mokrym, brukowanym placu, oświetlonym złotym blaskiem od prawej strony. W tle dominują historyczne budynki z cegły, z wysoką wieżą zwieńczoną spiczastym dachem po lewej stronie centralnego kompleksu. Niebo jest zachmurzone, z ciemnymi, deszczowymi chmurami na górze i jaśniejszym, pomarańczowo-żółtym pasmem horyzontu. Po bokach placu widoczne są szeregi kamienic o różnych fasadach i kolorach.

Deszczowa pobudka w Toruniu

Wtorkowy poranek w Toruniu, 24 lutego 2026 roku, zaserwował nam prawdziwy test cierpliwości – już od samego rana miasto spowiły słabe, ale uprzykrzające życie opady deszczu, które skutecznie zniechęcają do opuszczania ciepłego łóżka. Temperatura ledwo sięga 2-3 stopni Celsjusza, a do tego dochodzi nieprzyjemny chłodny wiatr.

W ciągu dnia sytuacja pogodowa niestety nie ulegnie radykalnej poprawie. Chociaż deszcz ma odpuścić po południu, to niebo pozostanie całkowicie zasnute gęstymi chmurami. Temperatura utrzyma się na poziomie około 3 stopni, ale odczuwalna będzie znacznie niższa, przez co nadal będziemy marznąć! Wiatr, choć nieco słabszy, nadal będzie dawał się we znaki.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Toruniu

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-1°C4.0 m/s0.11 mm deszczu
10:003°C0°C4.0 m/s0.12 mm deszczu
13:003°C-1°C4.0 m/sBrak
16:003°C0°C3.0 m/sBrak
19:002°C-1°C3.0 m/sBrak

Czy jutro będzie lepiej w Toruniu?

Jeśli dziś narzekaliście na pogodę, to mamy dla Was zarówno dobre, jak i złe wieści na jutro, 25 lutego! Dzień wprawdzie przyniesie nam nieco wyższe ciśnienie atmosferyczne, ale temperatura nadal będzie oscylować w granicach zera. Poranek przywita nas zaledwie 1 stopniem Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie nawet do -3 stopni!

Na szczęście jest światełko w tunelu! Już jutro nie powinniśmy spodziewać się żadnych opadów deszczu, co dla wielu będzie ulgą. Przez większość dnia będzie panować duże zachmurzenie, które po południu ma szansę przerodzić się w umiarkowane, dając nadzieję na choćby chwilowe przebłyski słońca.

Jak przetrwać deszczowy Toruń?

W taką pogodę najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie! Pamiętajcie o ciepłym, wodoodpornym ubraniu – parasol i solidna kurtka to podstawa, by nie dać się zaskoczyć wilgoci i przeszywającemu chłodowi. Niskie temperatury odczuwalne sprawiają, że warto postawić na warstwowy ubiór.

A co robić w Toruniu, gdy pogoda nie sprzyja spacerom? Postawcie na kulturę! Odwiedźcie Centrum Sztuki Współczesnej, Teatr Wilama Horzycy czy Muzeum Piernika, gdzie możecie spędzić czas przyjemnie i sucho. Niech kiepska aura nie zepsuje Wam humoru – Toruń ma wiele do zaoferowania, nawet pod chmurką!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.