Dziś w Toruniu deszcz i chłód. Kiedy w końcu wyjrzy słońce 24.02.2026?

Deszczowa pobudka w Toruniu

Wtorkowy poranek w Toruniu, 24 lutego 2026 roku, zaserwował nam prawdziwy test cierpliwości – już od samego rana miasto spowiły słabe, ale uprzykrzające życie opady deszczu, które skutecznie zniechęcają do opuszczania ciepłego łóżka. Temperatura ledwo sięga 2-3 stopni Celsjusza, a do tego dochodzi nieprzyjemny chłodny wiatr.

W ciągu dnia sytuacja pogodowa niestety nie ulegnie radykalnej poprawie. Chociaż deszcz ma odpuścić po południu, to niebo pozostanie całkowicie zasnute gęstymi chmurami. Temperatura utrzyma się na poziomie około 3 stopni, ale odczuwalna będzie znacznie niższa, przez co nadal będziemy marznąć! Wiatr, choć nieco słabszy, nadal będzie dawał się we znaki.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Toruniu

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 4.0 m/s 0.11 mm deszczu 10:00 3°C 0°C 4.0 m/s 0.12 mm deszczu 13:00 3°C -1°C 4.0 m/s Brak 16:00 3°C 0°C 3.0 m/s Brak 19:00 2°C -1°C 3.0 m/s Brak

Czy jutro będzie lepiej w Toruniu?

Jeśli dziś narzekaliście na pogodę, to mamy dla Was zarówno dobre, jak i złe wieści na jutro, 25 lutego! Dzień wprawdzie przyniesie nam nieco wyższe ciśnienie atmosferyczne, ale temperatura nadal będzie oscylować w granicach zera. Poranek przywita nas zaledwie 1 stopniem Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie nawet do -3 stopni!

Na szczęście jest światełko w tunelu! Już jutro nie powinniśmy spodziewać się żadnych opadów deszczu, co dla wielu będzie ulgą. Przez większość dnia będzie panować duże zachmurzenie, które po południu ma szansę przerodzić się w umiarkowane, dając nadzieję na choćby chwilowe przebłyski słońca.

Jak przetrwać deszczowy Toruń?

W taką pogodę najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie! Pamiętajcie o ciepłym, wodoodpornym ubraniu – parasol i solidna kurtka to podstawa, by nie dać się zaskoczyć wilgoci i przeszywającemu chłodowi. Niskie temperatury odczuwalne sprawiają, że warto postawić na warstwowy ubiór.

A co robić w Toruniu, gdy pogoda nie sprzyja spacerom? Postawcie na kulturę! Odwiedźcie Centrum Sztuki Współczesnej, Teatr Wilama Horzycy czy Muzeum Piernika, gdzie możecie spędzić czas przyjemnie i sucho. Niech kiepska aura nie zepsuje Wam humoru – Toruń ma wiele do zaoferowania, nawet pod chmurką!

