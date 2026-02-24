Sroga zima w Zakopanem. Niewiarygodne, co czeka turystów!

Zakopane zasypane śniegiem?

Wtorek, 24 lutego 2026 roku w Zakopanem to prawdziwa rollercoasterowa jazda po pogodowej krawędzi! Już od samego rana temperatura wynosić będzie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalna zima da się we znaki, obniżając komfort do -3 stopni. Nie dajcie się zwieść, bo na Podhalu nie będzie nudy!

Zamiast słońca, zobaczymy głównie ciężkie, w 100% zachmurzone niebo, a to zwiastuje tylko jedno – kolejne opady! Od rana spodziewajcie się śniegu, który z czasem może zmienić się w umiarkowane opady deszczu. Wieczorem znowu spadnie dużo śniegu, a do tego jeszcze silniejszy wiatr i porywy do 9 km/h. To nie jest dzień na spokojne spacery!

Dokładna prognoza pogody godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr (prędkość/porywy) Opady 07:00 0°C -3°C 2 km/h / 8 km/h Śnieg (3.29 mm) 10:00 0°C -3°C 3 km/h / 7 km/h Deszcz (4.82 mm) 13:00 2°C -1°C 3 km/h / 9 km/h Śnieg (2.15 mm) 16:00 1°C -2°C 2 km/h / 8 km/h Śnieg (1.46 mm) 19:00 0°C -3°C 3 km/h / 9 km/h Śnieg (1.51 mm)

Co z pogodą w środę 25 lutego?

Nie dajcie się zwieść, że środa, 25 lutego 2026 roku, przyniesie ocieplenie! W Zakopanem będzie nadal zimno, a termometry pokażą temperaturę od -3 do -1 stopnia Celsjusza. Odczuwalnie będzie jeszcze gorzej – nawet do -5 stopni, co oznacza, że mróz będzie naprawdę szczypał w uszy!

Przez cały dzień na Podhalu panować będzie zachmurzenie stuprocentowe. Nie liczcie na słońce, a spodziewajcie się słabych, ale za to ciągłych opadów śniegu. Wiatr będzie nieco łagodniejszy niż we wtorek, ale wciąż odczuwalne porywy do 6 km/h mogą dać się we znaki. To będzie kolejny dzień na gruby sweter i gorącą herbatę!

Pamiętaj o bezpieczeństwie w górach

W taką pogodę kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Jeśli planujecie wyjście w góry, koniecznie sprawdźcie aktualne komunikaty TOPR i wybierzcie trasy dostosowane do panujących warunków. Śnieg i oblodzenia to zagrożenia, których nie wolno lekceważyć, nawet na niższych szlakach!

Nie zapomnijcie o ciepłej odzieży, wodoodpornym obuwiu i termosie z gorącym napojem. Silny wiatr i niska temperatura odczuwalna mogą szybko doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo to podstawa każdego zimowego wypadu w Tatry. Lepiej dmuchać na zimne!

