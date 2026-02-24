Warszawa: Chłodny wtorek. Czy to zapowiedź pogodowego Armagedonu?

Co nas czeka dziś w stolicy?

Wtorek 24 lutego 2026 roku w Warszawie zapowiada się jako dzień pełen pogodowych wyzwań! O poranku, termometry wskażą zaledwie 4 stopnie Celsjusza, ale przez lodowaty wiatr poczujesz, jakby było zero! Ubierajcie się na cebulkę, bo niska temperatura i przeszywający wiatr to mieszanka, która potrafi zaskoczyć.

Przez cały dzień nie liczcie na słońce – niebo będzie szczelnie zasnute chmurami. Zachmurzenie umiarkowane stopniowo przejdzie w duże, więc parapetowe pogawędki z promieniami słońca możecie odłożyć na później. Wiatr, choć nie będzie huraganowy, z prędkością około 4 m/s, skutecznie obniży odczuwalną temperaturę!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 09:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 12:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 15:00 5°C 2°C 3 m/s Brak 18:00 4°C 1°C 5 m/s Brak 21:00 0°C -4°C 4 m/s Brak

Jutro nadciągnie śnieżny armagedon?

Uwaga, mieszkańcy! Środa, 25 lutego, przyniesie ze sobą prawdziwe zimowe uderzenie! Już od wczesnych godzin porannych termometry będą pokazywać zero stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do -4°C! Bądźcie gotowi na ostry mróz i silny, przenikliwy wiatr.

Najbardziej dramatyczny będzie poranek, bo to właśnie wtedy możemy spodziewać się intensywnych opadów śniegu! Zacznie się już koło 4:00, a do 10:00 rano białego puchu może spaść sporo! W ciągu dnia temperatura wzrośnie minimalnie, do 2 stopni, ale opady utrzymają się do południa. Popołudnie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale wciąż będzie zimno!

Jak przetrwać zimowe uderzenie?

W taką pogodę kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Pamiętajcie o ciepłych warstwach ubrań, szaliku, czapce i rękawiczkach, zwłaszcza jeśli planujecie dłużej przebywać na zewnątrz. Mimo braku słońca, wiatr potrafi naprawdę dać się we znaki, a niska temperatura grozi przeziębieniem!

Jeśli macie taką możliwość, rozważcie zostawienie samochodu w garażu – poranny śnieg i śliskie drogi mogą utrudnić podróż. Zamiast tego, postawcie na komunikację miejską lub… gorącą herbatę pod kocem! To idealny moment na wieczór z dobrą książką lub ulubionym filmem, by zapomnieć o chłodzie za oknem. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.