Warszawa: Chłodny wtorek. Czy to zapowiedź pogodowego Armagedonu?

2026-02-24 6:36

Mieszkańcy Warszawy, przygotujcie się na prawdziwą walkę z zimnem we wtorek 24.02.2026! Dziś temperatura będzie oscylować wokół zera, a słońce schowa się za szczelną zasłoną chmur. Ale to dopiero początek! Nadchodzące dni przyniosą ze sobą prawdziwe pogodowe szaleństwo. Sprawdź, co jeszcze czeka stolicę i jak się przygotować!

Kobieta w brązowym płaszczu z kapturem obszytym futrem idzie przez duży, mokry plac wyłożony szarymi i ciemnoszarymi płytami ułożonymi w geometryczny wzór. W tle dominuje wysoki budynek z iglicą i zegarami, otoczony niższymi gmachami z kolumnami, a za nim widać nowoczesny, szklany wieżowiec. Niebo jest pochmurne i szare, a na horyzoncie widoczne są inne miejskie budowle i smugi dymu lub pary unoszące się w powietrzu. Po lewej stronie w kadrze znajduje się czarna latarnia uliczna, a po prawej widać odbicia budynków i latarni na mokrej powierzchni placu.

Co nas czeka dziś w stolicy?

Wtorek 24 lutego 2026 roku w Warszawie zapowiada się jako dzień pełen pogodowych wyzwań! O poranku, termometry wskażą zaledwie 4 stopnie Celsjusza, ale przez lodowaty wiatr poczujesz, jakby było zero! Ubierajcie się na cebulkę, bo niska temperatura i przeszywający wiatr to mieszanka, która potrafi zaskoczyć.

Przez cały dzień nie liczcie na słońce – niebo będzie szczelnie zasnute chmurami. Zachmurzenie umiarkowane stopniowo przejdzie w duże, więc parapetowe pogawędki z promieniami słońca możecie odłożyć na później. Wiatr, choć nie będzie huraganowy, z prędkością około 4 m/s, skutecznie obniży odczuwalną temperaturę!

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:004°C0°C4 m/sBrak
09:004°C0°C4 m/sBrak
12:005°C2°C4 m/sBrak
15:005°C2°C3 m/sBrak
18:004°C1°C5 m/sBrak
21:000°C-4°C4 m/sBrak

Jutro nadciągnie śnieżny armagedon?

Uwaga, mieszkańcy! Środa, 25 lutego, przyniesie ze sobą prawdziwe zimowe uderzenie! Już od wczesnych godzin porannych termometry będą pokazywać zero stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do -4°C! Bądźcie gotowi na ostry mróz i silny, przenikliwy wiatr.

Najbardziej dramatyczny będzie poranek, bo to właśnie wtedy możemy spodziewać się intensywnych opadów śniegu! Zacznie się już koło 4:00, a do 10:00 rano białego puchu może spaść sporo! W ciągu dnia temperatura wzrośnie minimalnie, do 2 stopni, ale opady utrzymają się do południa. Popołudnie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale wciąż będzie zimno!

Jak przetrwać zimowe uderzenie?

W taką pogodę kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Pamiętajcie o ciepłych warstwach ubrań, szaliku, czapce i rękawiczkach, zwłaszcza jeśli planujecie dłużej przebywać na zewnątrz. Mimo braku słońca, wiatr potrafi naprawdę dać się we znaki, a niska temperatura grozi przeziębieniem!

Jeśli macie taką możliwość, rozważcie zostawienie samochodu w garażu – poranny śnieg i śliskie drogi mogą utrudnić podróż. Zamiast tego, postawcie na komunikację miejską lub… gorącą herbatę pod kocem! To idealny moment na wieczór z dobrą książką lub ulubionym filmem, by zapomnieć o chłodzie za oknem. Dane pogodowe: © OpenWeather

