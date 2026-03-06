Katowice, 6 marca! Gigantyczne ocieplenie uderzy w miasto?

Pogodowy roller coaster w Katowicach dziś

Dziś, 6 marca 2026 roku, Katowice obudziły się do brutalnej rzeczywistości! Termometry pokazały przerażające -6 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, sięgając -9 stopni. Poranek przywitał nas niewielkim zachmurzeniem, ale z pewnością nikt nie miał ochoty na spacery przy takim mrozie. Ciśnienie na poziomie 1027 hPa zapowiadało stabilną, choć lodowatą aurę, a lekki wiatr tylko potęgował zimowe odczucia.

Jednak uwaga! To nie koniec wrażeń! Po mroźnym starcie, nad miasto nadciąga prawdziwa sensacja – gigantyczne ocieplenie, które zaskoczy każdego! Już w południe temperatura podskoczy do 8 stopni, a do godziny 16:00 osiągnie niewiarygodne 13 stopni Celsjusza! Wieczorem również będzie zaskakująco łagodnie, więc przygotujcie się na totalną zmianę planów!

Szczegółowa prognoza pogody Katowice

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -6°C -9°C 2 km/h Brak 10:00 0°C -3°C 2 km/h Brak 13:00 8°C 6°C 2 km/h Brak 16:00 13°C 12°C 3 km/h Brak 19:00 6°C 5°C 2 km/h Brak

Czy jutro będzie jeszcze cieplej?

Po dzisiejszym szoku termicznym, wielu zadaje sobie pytanie – co dalej? Mamy dla Was fantastyczne wieści! Sobota, 7 marca, przyniesie do Katowic prawdziwą eksplozję wiosny! Już od rana nie musimy obawiać się mrozów, bo termometry pokażą przyjemne 4 stopnie Celsjusza. Co więcej, przez cały dzień niebo będzie bezchmurne, a słońce hojnie obdarzy nas swoimi promieniami, co zapewni doskonały nastrój mieszkańcom miasta!

Prognozy na jutro są absolutnie porywające! W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00-16:00, temperatura w Katowicach poszybuje do rewelacyjnych 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie bardzo łagodny, zaledwie 1-2 km/h, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze bardziej intensywne. To idealny dzień, aby zapomnieć o zimie i w pełni cieszyć się początkiem prawdziwej wiosny, która zawitała do naszego miasta!

Jak najlepiej wykorzystać tę pogodę?

Tak spektakularna zmiana pogody w Katowicach to idealna okazja, by nareszcie wyjść z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Pamiętajcie jednak, że poranki wciąż bywają zdradliwe, dlatego rano zaopatrzcie się w coś cieplejszego. W ciągu dnia, gdy temperatura osiągnie szczyt, można śmiało postawić na lżejsze ubrania, ale wieczorem znów przyda się cieplejsza kurtka. Ubieranie się na cebulkę to klucz do komfortu!

Co robić w taką pogodę? Możliwości jest mnóstwo! Wybierzcie się na spacer po katowickim Parku Kościuszki, poszukajcie pierwszych oznak wiosny lub zorganizujcie piknik na świeżym powietrzu. Niewielki wiatr i bezchmurne niebo to wręcz wymarzone warunki do aktywności na zewnątrz. Nie przegapcie tych pięknych dni, bo nie wiadomo, jak długo z nami zostaną!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.