Kraków, 08.03.2026. Czy zima jeszcze wróci?

Jaka pogoda czeka Kraków dzisiaj?
Mieszkańcy Krakowa, przygotujcie się na dzień pełen kontrastów! Niedziela 08.03.2026 rozpoczyna się dość chłodno, z temperaturą zaledwie 2°C, a odczuwalnie nawet -1°C, co z pewnością przypomni nam o wciąż panującej kalendarzowej zimie. Wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie będzie aż tak dokuczliwy, jednak rano warto ubrać się cieplej.
Sytuacja dynamicznie zmieni się w ciągu dnia, kiedy to słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, a termometry pokażą imponujące 12°C około godziny 16:00. Niestety, nie obędzie się bez towarzystwa chmur, które będą narastać, by wieczorem niemal całkowicie zasnuć niebo. Ciśnienie stabilne, więc przynajmniej głowa nie powinna boleć od kaprysów pogody.
Szczegółowa prognoza godzinowa Kraków
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|4°C
|0°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|9°C
|6°C
|6 m/s
|Brak
|16:00
|12°C
|10°C
|6 m/s
|Brak
|19:00
|8°C
|5°C
|5 m/s
|Brak
|22:00
|5°C
|3°C
|3 m/s
|Brak
Co przyniesie poniedziałek w Krakowie?
Po dzisiejszej pogodowej sinusoidzie, poniedziałek 09.03.2026 zapowiada się znacznie przyjemniej i stabilniej. Poranek powita nas niemal bezchmurnym niebem i temperaturą oscylującą wokół 4°C, z odczuwalną wartością na podobnym poziomie. To idealna okazja, by rozpocząć nowy tydzień z dawką świeżego, rześkiego powietrza i optymistycznym nastawieniem, zanim miejski zgiełk pochłonie nas na dobre.
Dalsza część dnia to już prawdziwa prognoza dla optymistów! W południe termometry wskażą 14°C, a po południu nawet rozgrzeją się do 15°C, co jak na początek marca jest wynikiem więcej niż zadowalającym. Wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s, co w połączeniu z niemal bezchmurnym niebem stworzy wręcz idyllę. Słowem – zanosi się na prawdziwie wiosenny dzień!
Jak dobrze wykorzystać pogodę w mieście?
Tak przyjemna prognoza na początek tygodnia w Krakowie to sygnał, by wykorzystać ją do maksimum! Jeśli macie wolną chwilę, wybierzcie się na spacer po Bulwarach Wiślanych, Plantach, czy do Parku Jordana. Słońce i łagodny wiatr będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, bez obawy o nagłe załamanie pogody. Kto wie, może to ostatnie tak spokojne dni, zanim wiosna na dobre rozpęta swoje szaleństwo?
Nie zapomnijcie o odpowiednim ubiorze, mimo ciepła w ciągu dnia, poranki i wieczory wciąż mogą być rześkie. Warto ubrać się na cebulkę, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Pamiętajcie też o ochronie przed słońcem – nawet marcowe promienie potrafią zaskoczyć, szczególnie jeśli planujecie dłuższe przebywanie na zewnątrz. Wiosna w Krakowie zapowiada się obiecująco!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.