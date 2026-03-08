Kraków, 08.03.2026. Czy zima jeszcze wróci?

Jaka pogoda czeka Kraków dzisiaj?

Mieszkańcy Krakowa, przygotujcie się na dzień pełen kontrastów! Niedziela 08.03.2026 rozpoczyna się dość chłodno, z temperaturą zaledwie 2°C, a odczuwalnie nawet -1°C, co z pewnością przypomni nam o wciąż panującej kalendarzowej zimie. Wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie będzie aż tak dokuczliwy, jednak rano warto ubrać się cieplej.

Sytuacja dynamicznie zmieni się w ciągu dnia, kiedy to słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, a termometry pokażą imponujące 12°C około godziny 16:00. Niestety, nie obędzie się bez towarzystwa chmur, które będą narastać, by wieczorem niemal całkowicie zasnuć niebo. Ciśnienie stabilne, więc przynajmniej głowa nie powinna boleć od kaprysów pogody.

Szczegółowa prognoza godzinowa Kraków

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 4°C 0°C 5 m/s Brak 13:00 9°C 6°C 6 m/s Brak 16:00 12°C 10°C 6 m/s Brak 19:00 8°C 5°C 5 m/s Brak 22:00 5°C 3°C 3 m/s Brak

Co przyniesie poniedziałek w Krakowie?

Po dzisiejszej pogodowej sinusoidzie, poniedziałek 09.03.2026 zapowiada się znacznie przyjemniej i stabilniej. Poranek powita nas niemal bezchmurnym niebem i temperaturą oscylującą wokół 4°C, z odczuwalną wartością na podobnym poziomie. To idealna okazja, by rozpocząć nowy tydzień z dawką świeżego, rześkiego powietrza i optymistycznym nastawieniem, zanim miejski zgiełk pochłonie nas na dobre.

Dalsza część dnia to już prawdziwa prognoza dla optymistów! W południe termometry wskażą 14°C, a po południu nawet rozgrzeją się do 15°C, co jak na początek marca jest wynikiem więcej niż zadowalającym. Wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s, co w połączeniu z niemal bezchmurnym niebem stworzy wręcz idyllę. Słowem – zanosi się na prawdziwie wiosenny dzień!

Jak dobrze wykorzystać pogodę w mieście?

Tak przyjemna prognoza na początek tygodnia w Krakowie to sygnał, by wykorzystać ją do maksimum! Jeśli macie wolną chwilę, wybierzcie się na spacer po Bulwarach Wiślanych, Plantach, czy do Parku Jordana. Słońce i łagodny wiatr będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, bez obawy o nagłe załamanie pogody. Kto wie, może to ostatnie tak spokojne dni, zanim wiosna na dobre rozpęta swoje szaleństwo?

Nie zapomnijcie o odpowiednim ubiorze, mimo ciepła w ciągu dnia, poranki i wieczory wciąż mogą być rześkie. Warto ubrać się na cebulkę, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Pamiętajcie też o ochronie przed słońcem – nawet marcowe promienie potrafią zaskoczyć, szczególnie jeśli planujecie dłuższe przebywanie na zewnątrz. Wiosna w Krakowie zapowiada się obiecująco!

Dane pogodowe: © OpenWeather

