Kraków 11.03.2026 szykuje niespodziankę. Słońce wróci, a termometry oszaleją!

Kraków dziś z nagłym ociepleniem

Po niezbyt zachęcającym poranku, gdzie umiarkowane zachmurzenie spowijało Kraków, w końcu możemy odetchnąć. Słupek rtęci o godzinie 7:00 wskazywał skromne 8 stopni Celsjusza, a ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1020 hPa. Kto rano wstał, ten pewnie czuł jeszcze delikatny chłód, ale to tylko przedsmak tego, co miało nadejść.

Wraz z upływem godzin aura zaczęła się zmieniać w zaskakującym tempie. Już około południa temperatura skoczyła do 15 stopni Celsjusza, z odczuwalną wartością bliską 14 stopni. Zachmurzenie zmalało do symbolicznego poziomu, a słoneczne promienie przebijały się przez nieliczne chmury, zapowiadając prawdziwie wiosenny dzień. Wiatr, choć obecny, był jedynie lekkim powiewem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 8°C 7°C 1 m/s Brak 10:00 10°C 9°C 2 m/s Brak 13:00 15°C 14°C 3 m/s Brak 16:00 17°C 16°C 3 m/s Brak 19:00 13°C 11°C 2 m/s Brak

Jutro czeka nas kapryśna aura?

Po dzisiejszym optymizmie, jutro, 12 marca, pogoda w Krakowie może zagrać nam na nosie. Poranek zapowiada się jeszcze całkiem przyjemnie – około godziny 7:00 termometry pokażą 7 stopni Celsjusza, a niebo powinno być bezchmurne. To idealna okazja na poranny spacer, zanim nastąpi zmiana.

Niestety, sielanka nie potrwa długo. Wraz z nadejściem popołudnia, około godziny 16:00, prognozowane są słabe opady deszczu, choć z niewielką, 23-procentową szansą. Temperatury w ciągu dnia wzrosną do 13-15 stopni, a wiatr będzie umiarkowany. Wieczorem ponownie wróci zachmurzenie umiarkowane, a deszcz może powrócić, ale z niższą szansą wystąpienia.

Jak przygotować się na zmiany?

Wobec tak dynamicznych zmian aury, warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Dzisiejszy dzień to idealny moment na odkurzenie lżejszych kurtek i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Krakowskie Planty czy bulwary wiślane aż proszą się o spacer w promieniach słońca, które ma nas rozpieszczać.

Jutro jednak sytuacja nieco się skomplikuje, dlatego warto mieć pod ręką parasol lub lekką kurtkę przeciwdeszczową. Pomimo prognozowanych opadów, temperatury pozostaną na komfortowym poziomie, więc nie ma mowy o powrocie zimy. To typowa wiosenna huśtawka, do której mieszkańcy Krakowa zdążyli się już przyzwyczaić.

Dane pogodowe: © OpenWeather

