Kraków, 5 marca. Zacznie się mroźno, ale potem nadejdzie szokujący przełom!

Pogodowy rollercoaster w Krakowie

Dzień 5 marca w Krakowie rozpocznie się z prawdziwym mrozem, który wczesnym rankiem da się mocno we znaki. Termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, ale odczuwalna temperatura spadnie aż do -2 stopni! Przygotujcie się na ostre powitanie dnia, bo wiatr z zachodu tylko wzmocni to nieprzyjemne uczucie.

Jednak nie martwcie się! To tylko preludium do wielkiej zmiany. Już od godziny 9:00 aura zacznie być łaskawsza. Po południu, około godziny 15:00, temperatura poszybuje aż do 10 stopni Celsjusza, co dla wielu będzie prawdziwym szokiem. Niebo pozostanie zachmurzone, ale opadów nie przewiduje się, więc to idealna okazja na szybki spacer!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Opis pogody Wiatr Opady 06:00 1°C -2°C Bezchmurnie 2 m/s Brak 09:00 3°C 0°C Pochmurnie 3 m/s Brak 12:00 7°C 6°C Pochmurnie 3 m/s Brak 15:00 10°C 8°C Zachmurzenie małe 2 m/s Brak 18:00 4°C 4°C Zachmurzenie małe 0 m/s Brak 21:00 5°C 5°C Bezchmurnie 0 m/s Brak

Jaka będzie pogoda jutro?

Kraków, przygotuj się na kolejny dzień pełen kontrastów, tym razem w piątek 6 marca! Poranek może zaskoczyć was znacznym zachmurzeniem, a termometry pokażą zaledwie 3 stopnie Celsjusza. Poczujecie, że zima jeszcze nie odpuszcza, choć wiatr będzie łagodniejszy.

Jednak, jak to w marcu bywa, natura nie pozwoli się nudzić. Już koło południa niebo zacznie się rozjaśniać, a po południu temperatura znów poszybuje do 10 stopni! Słońce pokaże swoje promienie, a bezchmurne niebo zagwarantuje wspaniałe warunki na zakończenie dnia. To będzie prawdziwa nagroda po początkowej szarówce!

Co robić w taką aurę w Krakowie?

Przy tak zmiennej pogodzie, najlepiej być przygotowanym na wszystko! Rankiem, gdy mróz szczypie w uszy, idealnym rozwiązaniem będzie ciepła kawa w jednej z krakowskich kawiarni. Możesz też poszukać ciepłego schronienia w muzeach lub galeriach sztuki, których w Krakowie nie brakuje!

Gdy słońce zacznie królować, a temperatura poszybuje w górę, nie ma na co czekać! Wyrusz na spacer po Plantach, Rynek Główny czy Bulwary Wiślane. Pamiętaj o warstwowym ubiorze – rano szalik i czapka, po południu lżejsza kurtka. Ciesz się każdą chwilą, zanim aura znów zmieni swoje oblicze!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.