Kraków zaszokuje pogodą! Te temperatury to marzenie na marzec!

Sensacyjne ocieplenie w Krakowie

Dziś, 10 marca 2026 roku, Kraków obudził się jeszcze w objęciach chmur, ale to tylko przedsmak tego, co nas czeka! Poranek był dość chłodny, z temperaturą odczuwalną na poziomie zaledwie 5 stopni Celsjusza. Niebo początkowo pochmurne, z czasem zaczęło się jednak zmieniać na lepsze, obiecując jaśniejsze chwile.

Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu! Gdy słońce zacznie wysoko wędrować po niebie, odczujemy znaczący wzrost temperatury, sięgający aż 14 stopni Celsjusza. Zachmurzenie stanie się umiarkowane, a wiatr będzie bardzo łagodny, więc nic nie zepsuje przyjemności z wiosennych promieni.

Szczegółowa prognoza na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 5°C 2 km/h Brak 10:00 7°C 5°C 4 km/h Brak 13:00 12°C 10°C 5 km/h Brak 16:00 14°C 12°C 2 km/h Brak 19:00 10°C 9°C 2 km/h Brak 22:00 9°C 8°C 2 km/h Brak

Jutro będzie jeszcze cieplej?

Trzymajcie się mocno, bo jutro, 11 marca, czeka nas kolejny szok! Temperatury w Krakowie poszybują jeszcze wyżej, osiągając niesamowite 16 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia! To prawdziwy prezent od losu po zimowych miesiącach. Wiatr będzie przyjemnie łagodny, a słońce zacznie intensywniej operować.

Poranek będzie również zaskakująco łagodny, z temperaturą 6 stopni Celsjusza. Wieczorem chmury całkowicie ustąpią, a niebo stanie się bezchmurne! Będzie to idealny dzień na długie spacery i cieszenie się budzącą do życia przyrodą. Nie ma mowy o żadnych opadach.

Co robić w taką pogodę w Krakowie?

W taką fantastyczną pogodę grzechem byłoby siedzieć w domu! Wybierzcie się na spacer po Bulwarach Wiślanych, gdzie poczujecie delikatny wiatr i zobaczycie, jak miasto budzi się do życia. Możecie też odwiedzić Rynek Główny i napić się kawy na świeżym powietrzu, rozkoszując się słońcem.

Pamiętajcie, aby mimo ciepłych temperatur, mieć przy sobie lekką kurtkę na wypadek, gdyby wieczorem zrobiło się chłodniej. Dzień będzie długi i przyjemny, więc wykorzystajcie go na maksa! To idealny moment, by poczuć przedsmak prawdziwej wiosny w Krakowie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.