Łódź, 6 marca, zaczyna się zaskakująco. Czy zima jeszcze straszy?

Łódź czeka prawdziwy pogodowy roller coaster

Poranek 6 marca 2026 roku w Łodzi z pewnością wielu zmarznie na samą myśl o wyjściu z domu. Jeszcze o godzinie 7:00 rano termometry wskażą cztery stopnie Celsjusza poniżej zera, a odczuwalna temperatura będzie identyczna. Mimo pochmurnego nieba, nie musimy obawiać się opadów, co jest już pewnym pocieszeniem dla spieszących się do pracy mieszkańców.

Jednak to tylko chwilowy powrót zimowej aury, który szybko zostanie zapomniany. Około godziny 13:00 zobaczymy już siedem stopni na plusie, a po południu, około 16:00, temperatura ma wzrosnąć nawet do dwunastu stopni Celsjusza. Co więcej, chmury ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, co zwiastuje prawdziwe wiosenne przebudzenie w sercu Polski. Nie dajmy się zwieść porannemu chłodowi!

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4°C -4°C 1 m/s Brak 10:00 -1°C -3°C 2 m/s Brak 13:00 7°C 5°C 2 m/s Brak 16:00 12°C 10°C 2 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 3 m/s Brak

Co przyniesie sobota w Łodzi?

Na szczęście dla wszystkich spragnionych słońca mieszkańców Łodzi, sobota 7 marca 2026 roku zapowiada się jako kontynuacja optymistycznej aury. Już od rana niebo będzie bezchmurne, a termometry pokażą przyjemne dwa stopnie, z temperaturą odczuwalną w okolicach zera. Wiatr będzie umiarkowany, co pozwoli cieszyć się bezdeszczową pogodą.

Prawdziwie wiosenne temperatury zagoszczą w Łodzi od południa, kiedy to około godziny 13:00 termometry wskażą dwanaście stopni Celsjusza na plusie. Bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień, co jest doskonałą wiadomością dla planujących weekendowe aktywności. Taka stabilna i słoneczna pogoda to idealna okazja, by pożegnać się z resztkami zimowej chandry.

Jak najlepiej wykorzystać ten słoneczny dzień?

Skoro pogoda sprzyja, warto wykorzystać ją do maksimum. Po porannym, rześkim mrozie, który szybko ustąpi, idealnym pomysłem będzie długi spacer po łódzkich parkach, takich jak Park Poniatowskiego czy Park Źródliska. Można również wybrać się na kawę do jednej z urokliwych kawiarni przy ulicy Piotrkowskiej, obserwując budzące się do życia miasto.

Pamiętajmy jednak, że marzec bywa kapryśny, a różnice temperatur między porankiem a popołudniem są znaczące. Warto ubrać się na cebulkę, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – po tak długim okresie pochmurnych dni, słońce może być intensywne.

