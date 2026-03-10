Lublin 10 marca. Czy to wiosenny przełom?

Wiosna zapukała do Lublina

Po serii dni, które mogły budzić wątpliwości co do tego, czy zima faktycznie ustąpiła, Lublin budzi się dziś do życia w iście wiosennym stylu. Słońce, które od rana zacznie nieśmiało zaglądać przez okna, szybko rozgości się na niebie, zapowiadając wyjątkowo przyjemny dzień.

Temperatura, która o poranku ledwo przekroczy 4 stopnie Celsjusza, z każdą godziną będzie dynamicznie rosnąć. Południe i wczesne popołudnie przyniosą nam prawdziwą niespodziankę, gdy słupki rtęci poszybują aż do 14 stopni, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych ciepła.

Szczegółowa prognoza dla Lublina

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 6:00 4°C 1°C 4 m/s Brak 9:00 7°C 4°C 7 m/s Brak 12:00 13°C 11°C 8 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 7 m/s Brak 18:00 11°C 9°C 5 m/s Brak 21:00 7°C 4°C 5 m/s Brak

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Po dzisiejszej słonecznej aurze, jutro w Lublinie czeka nas nieco inna odsłona pogodowa. Chociaż temperatura nadal będzie przyjemna, to jednak niebo znacznie bardziej się zachmurzy, przypominając o zmienności wczesnowiosennej aury.

Środa, 11 marca, rozpocznie się z dużym zachmurzeniem, które utrzyma się przez większą część dnia. Na szczęście, nie przewiduje się opadów deszczu, a maksymalna temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza, co pozwoli na komfortowe spędzanie czasu na zewnątrz.

Co robić w taką pogodę w Lublinie?

Dzisiejszy dzień w Lublinie to idealna okazja, aby w końcu wyjść z domu i cieszyć się urokami miasta. Bezchmurne niebo i wysoka temperatura sprzyjają długim spacerom po Starym Mieście czy relaksowi na Bulwarach nad Bystrzycą. Pamiętajcie jednak, że wiatr może być nieco odczuwalny, zwłaszcza rano.

Jutro, mimo większego zachmurzenia, pogoda nadal będzie zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się do Ogrodu Saskiego lub na spacer po zielonych terenach Lublina. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli słońce będzie schowane za chmurami, by chronić oczy przed promieniowaniem.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.