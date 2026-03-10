Lublin 10 marca. Czy to wiosenny przełom?

Mieszkańcy Lublina mogą odetchnąć. Dzisiejszy, 10 marca 2026 roku, dzień zapowiada się wyjątkowo przyjemnie, przynosząc upragniony powiew wiosny. Czy po zimowej szarości wreszcie zawita do nas słońce i cieplejsze powietrze? Sprawdźmy, co dokładnie czeka nas na niebie nad miastem i czy warto planować spacery!

Wiosna zapukała do Lublina

Po serii dni, które mogły budzić wątpliwości co do tego, czy zima faktycznie ustąpiła, Lublin budzi się dziś do życia w iście wiosennym stylu. Słońce, które od rana zacznie nieśmiało zaglądać przez okna, szybko rozgości się na niebie, zapowiadając wyjątkowo przyjemny dzień.

Temperatura, która o poranku ledwo przekroczy 4 stopnie Celsjusza, z każdą godziną będzie dynamicznie rosnąć. Południe i wczesne popołudnie przyniosą nam prawdziwą niespodziankę, gdy słupki rtęci poszybują aż do 14 stopni, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych ciepła.

Szczegółowa prognoza dla Lublina

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
6:004°C1°C4 m/sBrak
9:007°C4°C7 m/sBrak
12:0013°C11°C8 m/sBrak
15:0014°C13°C7 m/sBrak
18:0011°C9°C5 m/sBrak
21:007°C4°C5 m/sBrak

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Po dzisiejszej słonecznej aurze, jutro w Lublinie czeka nas nieco inna odsłona pogodowa. Chociaż temperatura nadal będzie przyjemna, to jednak niebo znacznie bardziej się zachmurzy, przypominając o zmienności wczesnowiosennej aury.

Środa, 11 marca, rozpocznie się z dużym zachmurzeniem, które utrzyma się przez większą część dnia. Na szczęście, nie przewiduje się opadów deszczu, a maksymalna temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza, co pozwoli na komfortowe spędzanie czasu na zewnątrz.

Co robić w taką pogodę w Lublinie?

Dzisiejszy dzień w Lublinie to idealna okazja, aby w końcu wyjść z domu i cieszyć się urokami miasta. Bezchmurne niebo i wysoka temperatura sprzyjają długim spacerom po Starym Mieście czy relaksowi na Bulwarach nad Bystrzycą. Pamiętajcie jednak, że wiatr może być nieco odczuwalny, zwłaszcza rano.

Jutro, mimo większego zachmurzenia, pogoda nadal będzie zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się do Ogrodu Saskiego lub na spacer po zielonych terenach Lublina. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli słońce będzie schowane za chmurami, by chronić oczy przed promieniowaniem.

