Marzec w Toruniu 05.03.2026. Czy zima jeszcze wróci do miasta Kopernika?

Czwartkowy poranek w Toruniu

Toruń, 5 marca 2026 roku, wita nas przymrozkiem i pełną wilgotnością, co z pewnością nie napawa optymizmem tych, którzy marzą o wiośnie. Termometry rano pokażą -2 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, sięgając aż -5 stopni, co przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a rzeczywistość drugie. Wiatr z północnego zachodu, choć niezbyt silny, potęguje to odczucie.

Na szczęście, jak to w marcu bywa, pogoda szybko zacznie zmieniać swoje oblicze. W południe, około godziny 13, możemy spodziewać się już dość przyjemnych 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrośnie do 3 stopni. Zachmurzenie małe, a ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, co powinno sprzyjać lepszemu samopoczuciu, mimo porannego zimna.

Jakie zmiany w pogodzie na wieczór?

Popołudnie przyniesie w Toruniu prawdziwy powiew wiosny. Około godziny 16 termometry wskażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niemal identyczna, sięgając 8 stopni. Wiatr osłabnie, co sprawi, że spacer po mieście będzie znacznie przyjemniejszy. To idealny moment, aby złapać ostatnie promienie słońca przed wieczornym spadkiem temperatur.

Wieczór, niestety, ponownie ochłodzi nastroje. W okolicach godziny 19 temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalnie będzie to już -1 stopień. Wysokie ciśnienie utrzyma się, ale wraz z nim wróci też mglista wilgoć, którą czuliśmy o poranku. W nocy czeka nas niewielkie zachmurzenie, ale bez opadów. Jak widać, marzec potrafi zaskoczyć.

Co przyniesie piątek w Toruniu?

Po dzisiejszej huśtawce temperatur, piątek, 6 marca, zapowiada się znacznie spokojniej i wyraźnie cieplej. Poranek rozpocznie się od 2 stopni Celsjusza, jednak brak wiatru sprawi, że odczuwalna temperatura będzie taka sama. Możemy liczyć na małe zachmurzenie, co oznacza, że słońce będzie miało szansę przedrzeć się przez chmury i nieco nas ogrzać.

Najcieplej będzie w Toruniu po południu, kiedy to temperatura wzrośnie do imponujących 10 stopni Celsjusza, z odczuwalną na poziomie 8-9 stopni. Przeważać będzie bezchmurne niebo, a ciśnienie utrzyma się w normie. Piątkowe popołudnie to idealny moment na spacer po Starówce bez obaw o nagłe zmiany pogody. To wyraźny sygnał, że zima powoli ustępuje miejsca wiośnie.

Toruń – jak wykorzystać pogodę?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze prognozy dla Torunia, najlepiej postawić na ubiór „na cebulkę”. Rano przyda się ciepła kurtka i szalik, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 9 stopni, co zachęca do zdjęcia zbędnych warstw. Brak opadów oznacza, że parasol nie będzie potrzebny, ale warto mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, gdy słońce wyjrzy zza chmur.

Popołudnie to świetny czas na wyjście z domu. Można wybrać się na spacer bulwarem nad Wisłą lub odkrywać uroki toruńskiej Starówki. Wieczorem, gdy temperatura ponownie spadnie, warto pomyśleć o ciepłej herbacie w jednej z urokliwych kawiarni. Pamiętajmy, że choć marzec bywa kapryśny, każdy promyk słońca warto celebrować, zanim na dobre zagości wiosna. Dane pogodowe: © OpenWeather

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Torunia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2 stopnie Celsjusza -5 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 10:00 1 stopień Celsjusza -2 stopnie Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 13:00 6 stopni Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 16:00 9 stopni Celsjusza 8 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 19:00 1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.