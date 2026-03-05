Marzec w Toruniu 05.03.2026. Czy zima jeszcze wróci do miasta Kopernika?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-05 6:35

Toruń budzi się dziś, 5 marca 2026 roku, do kapryśnej pogody, która zdaje się nie móc zdecydować, czy chce już wiosny, czy jeszcze potrzymać nas w zimowym uścisku. Poranek chłodny, ale popołudnie przyniesie zaskakujące ocieplenie. Sprawdź, co przygotował dla nas ten czwartek i co czeka mieszkańców Torunia w kolejnych dniach.

Głównym obiektem jest szeroka rzeka, której spokojna tafla odbija jasne światło słoneczne, nadając jej złocisty odcień. W tle, otoczone mgłą i słońcem, wznoszą się sylwetki budynków o spiczastych dachach i wieżach, w tym jeden większy z dwoma wyraźnymi wieżami. Brzegi rzeki pokryte są oszronioną trawą i bezlistnymi drzewami, a po prawej stronie widać betonową ścieżkę, wzdłuż której idą dwie osoby w ciemnych płaszczach, mijając latarnie uliczne. Niebo jest częściowo zachmurzone, z promieniami słońca przebijającymi się przez jasne chmury.

i

Czwartkowy poranek w Toruniu

Toruń, 5 marca 2026 roku, wita nas przymrozkiem i pełną wilgotnością, co z pewnością nie napawa optymizmem tych, którzy marzą o wiośnie. Termometry rano pokażą -2 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, sięgając aż -5 stopni, co przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a rzeczywistość drugie. Wiatr z północnego zachodu, choć niezbyt silny, potęguje to odczucie.

Na szczęście, jak to w marcu bywa, pogoda szybko zacznie zmieniać swoje oblicze. W południe, około godziny 13, możemy spodziewać się już dość przyjemnych 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrośnie do 3 stopni. Zachmurzenie małe, a ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, co powinno sprzyjać lepszemu samopoczuciu, mimo porannego zimna.

Jakie zmiany w pogodzie na wieczór?

Popołudnie przyniesie w Toruniu prawdziwy powiew wiosny. Około godziny 16 termometry wskażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niemal identyczna, sięgając 8 stopni. Wiatr osłabnie, co sprawi, że spacer po mieście będzie znacznie przyjemniejszy. To idealny moment, aby złapać ostatnie promienie słońca przed wieczornym spadkiem temperatur.

Wieczór, niestety, ponownie ochłodzi nastroje. W okolicach godziny 19 temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalnie będzie to już -1 stopień. Wysokie ciśnienie utrzyma się, ale wraz z nim wróci też mglista wilgoć, którą czuliśmy o poranku. W nocy czeka nas niewielkie zachmurzenie, ale bez opadów. Jak widać, marzec potrafi zaskoczyć.

Co przyniesie piątek w Toruniu?

Po dzisiejszej huśtawce temperatur, piątek, 6 marca, zapowiada się znacznie spokojniej i wyraźnie cieplej. Poranek rozpocznie się od 2 stopni Celsjusza, jednak brak wiatru sprawi, że odczuwalna temperatura będzie taka sama. Możemy liczyć na małe zachmurzenie, co oznacza, że słońce będzie miało szansę przedrzeć się przez chmury i nieco nas ogrzać.

Najcieplej będzie w Toruniu po południu, kiedy to temperatura wzrośnie do imponujących 10 stopni Celsjusza, z odczuwalną na poziomie 8-9 stopni. Przeważać będzie bezchmurne niebo, a ciśnienie utrzyma się w normie. Piątkowe popołudnie to idealny moment na spacer po Starówce bez obaw o nagłe zmiany pogody. To wyraźny sygnał, że zima powoli ustępuje miejsca wiośnie.

Toruń – jak wykorzystać pogodę?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze prognozy dla Torunia, najlepiej postawić na ubiór „na cebulkę”. Rano przyda się ciepła kurtka i szalik, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 9 stopni, co zachęca do zdjęcia zbędnych warstw. Brak opadów oznacza, że parasol nie będzie potrzebny, ale warto mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, gdy słońce wyjrzy zza chmur.

Popołudnie to świetny czas na wyjście z domu. Można wybrać się na spacer bulwarem nad Wisłą lub odkrywać uroki toruńskiej Starówki. Wieczorem, gdy temperatura ponownie spadnie, warto pomyśleć o ciepłej herbacie w jednej z urokliwych kawiarni. Pamiętajmy, że choć marzec bywa kapryśny, każdy promyk słońca warto celebrować, zanim na dobre zagości wiosna. Dane pogodowe: © OpenWeather

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Torunia

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-2 stopnie Celsjusza-5 stopni Celsjusza2 metry na sekundęBrak
10:001 stopień Celsjusza-2 stopnie Celsjusza3 metry na sekundęBrak
13:006 stopni Celsjusza3 stopnie Celsjusza3 metry na sekundęBrak
16:009 stopni Celsjusza8 stopni Celsjusza2 metry na sekundęBrak
19:001 stopień Celsjusza-1 stopień Celsjusza2 metry na sekundęBrak

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.