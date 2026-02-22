Mokra niedziela 22.02.2026 we Wrocławiu. Czy to już permanentny deszcz?

Wrocławski weekend pod znakiem deszczu

Jeśli liczyliście na słoneczną niedzielę, 22 lutego 2026 roku we Wrocławiu, to mamy dla Was niezbyt pocieszające wieści. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem nieustających, słabych opadów deszczu, które skutecznie zniechęcą do opuszczania ciepłych mieszkań. Temperatury będą oscylować w okolicach 5-8 stopni Celsjusza, co w połączeniu z wilgotnym powietrzem sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa – zaledwie 2-5 stopni.

Co więcej, deszczowi towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr wiejący z południowo-zachodniego kierunku, z prędkością 3-5 m/s, a w porywach osiągający nawet do 12 m/s. Ciśnienie atmosferyczne, choć wahać się będzie między 1019 a 1012 hPa, nie przyniesie żadnych rewolucyjnych zmian, utrzymując nas w stałym uścisku typowej, ponurej aury.

Prognoza godzinowa na niedzielę 22.02.2026

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Wrocławia na dzień 22 lutego 2026 roku, z podziałem na kluczowe godziny dnia. Warto zwrócić uwagę na zmieniające się natężenie opadów i prędkość wiatru, które mogą wpłynąć na komfort poruszania się po mieście.

Godzina Temperatura Temp. odczuwalna Prędkość wiatru Opady Rodzaj opadów 07:00 5°C 2°C 3.0 m/s 0.28 mm Słaby deszcz 10:00 5°C 2°C 3.0 m/s 0.11 mm Słaby deszcz 13:00 6°C 3°C 4.0 m/s 1.31 mm Słaby deszcz 16:00 7°C 5°C 3.0 m/s 0.74 mm Słaby deszcz 19:00 8°C 5°C 5.0 m/s 0.79 mm Słaby deszcz

Co przyniesie poniedziałek 23.02.2026?

Nie mamy dobrych wiadomości dla tych, którzy liczą na szybką poprawę pogody. Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, we Wrocławiu zapowiada się jako kontynuacja deszczowej i wietrznej aury. Choć rano możemy liczyć na nieco mniejsze opady i zachmurzenie duże, to już po południu deszcz wróci ze zdwojoną siłą, stając się nieodzownym elementem krajobrazu.

Temperatura powietrza będzie nieco wyższa, osiągając od 6 do 10 stopni Celsjusza, ale silniejszy wiatr wiejący z prędkością 5-8 m/s, z porywami do 16 m/s, sprawi, że odczucie chłodu pozostanie. Ciśnienie utrzyma się na poziomie około 1011-1013 hPa, co oznacza, że atmosferycznie wciąż będziemy tkwić w tej samej, niestabilnej masie powietrza.

Wrocław w deszczu – pomysły na dzień

Skoro pogoda nie sprzyja spacerom po Ostrowie Tumskim czy bulwarach, warto pomyśleć o alternatywnych sposobach spędzenia niedzieli we Wrocławiu. Lokalne muzea, takie jak Panorama Racławicka czy Muzeum Narodowe, oferują schronienie i bogactwo wrażeń – idealne na deszczowe popołudnie. Miłośnicy kawy – dziś to najlepsza opcja na spędzenie czasu z książką w jednej z klimatycznych kawiarni Starego Miasta.

Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze – kalosze, parasol i wodoodporna kurtka to podstawa. Nawet krótka wizyta w sklepie może zakończyć się przemoczeniem. Jeśli jednak musisz wyjść, zachowaj szczególną ostrożność na mokrych chodnikach i jezdniach, gdyż śliskość nawierzchni będzie znacząco utrudniać przemieszczanie się. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.